7 năm trồng hoa, tôi nhận ra: 4 thói quen tưởng vô hại nhưng khiến cây mãi không nở nổi một bông

Có thể nói, 90% mọi người đều sẽ có cho mình vài chậu hoa hoặc cây xanh ở nhà.

Đáng tiếc, mặc dù có rất nhiều người thích trồng hoa nhưng lại không có nhiều người có thể trồng chúng một cách tươi tốt. Nhiều người cho biết, cây cối trong nhà đều sẽ có dấu hiệu khô héo, mất dần sức sống chỉ sau 2, 3 tháng. Thời điểm đó, tình trạng cây cũng bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, khiến họ muốn bỏ cuộc và phải dùng tới cây giả để gia tăng sắc màu cho ngôi nhà.

Vậy tại sao điều này lại xảy ra? Có phải là do chúng ta không có "tay trồng hoa/cây" hay không?

Thực tế không phải vậy. Một phần lý do có thể là vì bạn không biết cách chăm các loài hoa/cây thực sự khó trồng, nhưng ngoài ra, còn có 4 thói quen xấu này mà rất nhiều người gặp phải dẫn tới tình trạng đó. Chỉ cần cải thiện được, chúng tôi tin chắc rằng những chậu cây/chậu hoa nhà bạn sẽ trở nên tươi tốt quanh năm ngay thôi!

1. Thói quen xấu thứ nhất: Mua hoa/cây chỉ phụ thuộc vào việc chúng có đẹp hay không

Nhiều người đi chợ hoa chỉ muốn mua những bông hoa/chậu cây cảnh đẹp mà không để ý đến nguồn gốc cũng như khả năng sinh trưởng và phát triển của chúng.

Hầu hết, nếu mua theo cách này thì chắc chắn cây và hoa nhà bạn không thể phát triển tốt được.

Những bất lợi của việc mua hoa chỉ dựa vào vẻ đẹp của chúng chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau:

‌- Hoa không phù hợp với môi trường: Khi mua hoa, nếu bạn không xem xét các yêu cầu về môi trường của hoa, có thể khiến hoa khó tồn tại hoặc nở hoa.

‌- Chăm sóc không đúng cách‌: Các loại hoa khác nhau có yêu cầu chăm sóc khác nhau. Nếu không được bảo quản đúng cách, hoa sẽ héo hoặc chết. Ví dụ, sử dụng đất dinh dưỡng kém chất lượng có thể dẫn đến hoa kém phát triển hoặc thậm chí chết.

‌- Không thích hợp với môi trường trong nhà‌: Một số loài hoa thích hợp trồng ngoài trời nhưng không thích hợp trồng trong nhà.

Để giải quyết những vấn đề này, có thể thực hiện các biện pháp sau:

‌- Hiểu môi trường sinh trưởng và thói quen của hoa‌: Trước khi mua hoa, hãy tìm hiểu môi trường và thói quen sinh trưởng của chúng để đảm bảo rằng chúng phù hợp với khí hậu địa phương và môi trường trong nhà bạn.

‌- Chọn loại hoa phù hợp‌: Chọn những loại hoa có yêu cầu thấp về môi trường và dễ chăm sóc...

‌- Tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng‌: Đừng mua những loại hoa không phù hợp vì lời giới thiệu của người khác hoặc chạy theo xu hướng. Hãy chọn những loại hoa phù hợp dựa trên hoàn cảnh thực tế của bạn.

2. Thói quen xấu thứ hai: Tưới nước phụ thuộc vào tâm trạng của bạn

Nhiều người yêu hoa không có cơ sở khoa học cho việc tưới nước. Họ tưới nước bừa bãi mà không tính đến nhu cầu thực tế của hoa và độ ẩm của đất. Điều này dễ khiến rễ hoa quá ướt hoặc quá khô và ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa.

Nói chung, những tác động tiêu cực đến tâm trạng của bạn từ việc trồng hoa và tưới nước chủ yếu bao gồm những điểm sau:

‌- Thối rễ cây và lá vàng‌: Nếu bạn tưới nước theo tâm trạng có thể khiến cây bị tưới nước trong thời gian nhiệt độ cao, dễ tạo thành hơi nước trong chậu hoa và làm cháy rễ cây, cuối cùng dẫn đến thối rễ, vàng lá, thậm chí là chết cây.

‌- Sự phát triển của cây bị cản trở‌: Thời gian và tần suất tưới nước không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cây. Ví dụ, tưới nước vào lúc nhiệt độ cao như buổi trưa có thể gây tổn thương rễ cây, trong khi tưới nước thường xuyên có thể dẫn đến thối rễ và cháy rễ.

‌- Khả năng thích ứng của cây kém‌: Cây yêu cầu tần suất và thời gian tưới nước khác nhau trong các mùa và điều kiện thời tiết khác nhau. Nếu bạn tưới nước ngẫu nhiên theo tâm trạng, cây sẽ không thể thích nghi được với sự thay đổi này và sự phát triển của chúng sẽ bị ảnh hưởng.

Phương pháp và thời điểm tưới nước đúng:

‌- Mùa xuân, mùa hạ và mùa thu‌: Tưới nước thích hợp nhất vào những buổi sáng ấm áp (8:00 - 10:00) hoặc buổi tối (6:00 - 8:00). Tránh tưới nước vào lúc nhiệt độ cao vào buổi trưa để tránh làm cháy rễ cây‌.

‌- Mùa đông‌: Tưới nước vào những giờ ấm áp vào buổi trưa (10 - 15°C) và đảm bảo nhiệt độ nước gần với nhiệt độ môi trường để giảm kích ứng cho cây‌.

‌- Quan sát độ ẩm của đất‌ : Không nên tưới nước thường xuyên vào mùa đông. Bạn có thể quan sát độ ẩm bằng cách cắm vào đất và đảm bảo rằng đất khô hoàn toàn trước khi tưới nước.

- Tần suất tưới nước phụ thuộc vào thói quen của hoa, nhu cầu về nước và độ thông thoáng của đất.

* Thói quen xấu thứ ba: Không bao giờ bón phân cho hoa và cây

Nhiều người mua hoa và cây về nhà, sau đó chỉ thỉnh thoảng tưới nước và phơi nắng. Hoa trồng theo cách này thường phát triển sau 3 - 6 tháng, nhưng sau nửa năm thì hầu hết tàn, khả năng ra hoa giảm, tình trạng ngày càng xấu đi.

Nhìn chung, việc trồng hoa mà không bón phân sẽ dẫn đến những nhược điểm sau:

‌- Tăng trưởng chậm‌: Hoa cần hấp thụ chất dinh dưỡng để phát triển và chỉ dựa vào các loại phân bón ban đầu trong đất là chưa đủ. Nếu không bón phân thường xuyên, hoa sẽ phát triển chậm do thiếu chất dinh dưỡng, lá bắt đầu úa vàng và gặp các vấn đề khác.

‌- Giảm ra hoa‌: Đối với thực vật có hoa, bón phân là chìa khóa để thúc đẩy ra hoa. Nếu không bón phân, hoa sẽ không nhận đủ chất dinh dưỡng để hỗ trợ ra hoa dẫn đến giảm hoặc không ra hoa.

- Giảm sức đề kháng‌: Hoa thiếu chất dinh dưỡng sẽ bị giảm sức đề kháng, khiến chúng dễ bị sâu bệnh tấn công, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể‌.

‌- Lão hóa rễ‌: Việc không bón phân trong thời gian dài sẽ khiến chất dinh dưỡng trong đất bị cạn kiệt và khả năng hấp thụ của rễ suy yếu. Rễ của hoa dễ bị lão hóa, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường‌.

Phương pháp và biện pháp phòng ngừa khi bón phân‌:

‌- Chọn loại phân bón phù hợp‌: Đối với cây trồng ăn lá, bạn có thể sử dụng các loại phân bón cân đối đạm, lân và kali như phân huỷ hữu cơ, Huaduoduo số 1, phân bón tan chậm,... Đối với cây ra hoa, ngoài việc bón phân cân đối, bạn cũng cần sử dụng các loại phân bón kích thích ra hoa như: Kali dihydro photphat, Huaduoduo số 2,...

‌- Tần suất bón phân‌: Điều chỉnh tần suất bón phân theo sự phát triển của hoa và thay đổi theo mùa. Nói chung, bón phân mỗi tháng một lần là tần suất thích hợp hơn.

‌- Lượng phân bón‌: Khi bón phân cần kiểm soát lượng phân để tránh làm phân bón bị hư hại quá mức. Có thể bón phân theo hướng dẫn bón phân.

- Không bón phân bừa bãi, không tin vào một số mẹo trồng hoa dân gian hầu hết đều có hại cho sự phát triển của hoa và cây.

* Thói quen xấu thứ tư: Trồng hoa nhưng không muốn cắt hoa

Nhiều người mua hoa và cây về nhà, sau khi chăm sóc cẩn thận, cuối cùng những cành và lá mới cũng mọc lên. Họ chỉ cần nhìn chúng là thấy vui rồi, và họ chỉ để chúng mọc chứ không muốn cắt tỉa. Bằng cách này, họ không thể trồng được hoa.

Những nhược điểm của việc miễn cưỡng cắt tỉa hoa của bạn chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau‌:

‌- Cành rậm ảnh hưởng đến ánh sáng và thông gió‌: Nếu hoa và cây không được cắt tỉa trong thời gian dài, các cành sẽ ngày càng dày đặc, cản trở ánh sáng mặt trời của nhau, dẫn đến số lượng lớn các cành không thể nhận đủ ánh sáng, ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và do đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và ra hoa của cây.

Đồng thời, cành rậm rạp cũng sẽ ảnh hưởng đến độ thông thoáng và dễ sinh sôi vi khuẩn, côn trùng gây hại.

- Tiêu thụ quá nhiều chất dinh dưỡng‌: Không cắt tỉa sẽ khiến một số lượng lớn cành cây tiêu thụ chất dinh dưỡng, khiến sự phân bổ chất dinh dưỡng của cây không đồng đều và ảnh hưởng đến sự phát triển, ra hoa bình thường của cây.

Cắt tỉa có thể loại bỏ những cành bị bệnh, yếu, cành dài, v.v., giảm việc tiêu thụ chất dinh dưỡng không hiệu quả và giúp cây khỏe mạnh hơn.

- Ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hình dáng cây‌: Không cắt tỉa sẽ khiến hình dáng cây trở nên thiếu tổ chức và cành bị xòe ra, điều này không chỉ ảnh hưởng đến giá trị làm cảnh mà còn khiến cây trông thiếu tổ chức. Do đó, việc cắt tỉa thường xuyên có thể giữ cho cây của bạn trông đẹp, khiến chúng nhỏ gọn và phong cách hơn.

‌- Dễ bị bệnh và thu hút côn trùng‌: Cành rậm rạp, cành bị bệnh và yếu là nơi sinh sản của vi khuẩn và côn trùng gây hại, dễ gây ra nhiều loại bệnh và côn trùng gây hại. Việc cắt tỉa có thể loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn này và giảm sự xuất hiện của sâu bệnh.

Phương pháp cắt tỉa và thời điểm cắt tỉa các loại hoa thông dụng‌:

- Hoa nhài: Hoa nhài cần được cắt tỉa kịp thời sau khi nở hoa, giữ lại hai hoặc ba cặp mắt ở cuối mỗi cành và cắt bỏ những cành khác. Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của các nhánh bên và giữ cho hình dáng cây đẹp.

- Hoa sống đời: Hoa sống đời cần được cắt tỉa kịp thời khi cành quá dài.

‌- Hoa giấy: Hoa giấy cần được cắt tỉa thường xuyên những cành dài và cành chết để duy trì hình dạng đầy đủ cũng như thúc đẩy sự ra hoa. Không cắt tỉa sẽ dẫn đến vẻ ngoài kém hấp dẫn và ít nở hoa‌.

Hy vọng, những thông tin trên có thể giúp ích cho quá trình trồng cây và hoa tại nhà của bạn!