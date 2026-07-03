Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những khoảnh khắc đi ăn cùng nam vương Tiến Đoàn ở Mỹ. Đây cũng là lần hiếm hoi Tiến Đoàn xuất hiện trước ống kính. Bình thường, anh sống khá kín tiếng và gần như không tham gia tiệc tùng, hội họp hay xuất hiện cùng các đồng nghiệp, cũng hiếm khi xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội.

Tiến Đoàn

Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ khi thấy Tiến Đoàn dù ở tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, giữ được vóc dáng, phong độ.

Thúy Nga thốt lên: "Hồi nãy tôi có một buổi tiệc, nhưng nghe Tiến Đoàn nói mời đi ăn là tôi bỏ luôn tiệc, lật đật chạy về đây để đi ăn với Tiến Đoàn. Leon Vũ cũng hủy show để đi ăn cùng Tiến Đoàn và tôi. Tiến Đoàn có sức hút lớn lắm.

Trời ơi! Tôi gặp Tiến Đoàn lần đầu ở Mỹ từ năm 2019, tới giờ là 7 năm rồi. 7 năm trời tôi theo đuổi Tiến Đoàn mà Tiến Đoàn không đổ".

Leon Vũ thì tiết lộ: "Thúy Nga cua nhiều người không đổ chứ đâu riêng gì Tiến Đoàn. Tiến Đoàn kén lấm, khó tính lắm. Tôi đang làm mai mối cho Tiến Đoàn với một người mà Tiến Đoàn không chịu".

Tiến Đoàn tên thật là Ngô Tiến Đoàn, sinh năm 1983 tại Cần Thơ. Năm 2008, Tiến Đoàn đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mister International 2008 tổ chức ở Đài Loan.

Leon Vũ và Thúy Nga

Với thể hình đẹp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phần thi, anh đã vượt qua 33 thí sinh tham dự và giành được ngôi vị Mister International 2008, đồng thời anh cũng đoạt được giải "Thí sinh có hình thể đẹp nhất".

Hiện tại, Tiến Đoàn đang có cuộc sống ổn định ở Mỹ nhưng vẫn độc thân. Anh từng chia sẻ với danh hài Thúy Nga: "Đầu tiên, tôi phải đi học lái máy bay, có bằng và làm phi công rồi tôi lại phải học tiếp và bây giờ đang đi dạy các phi công lái máy bay. Tôi cũng đang là hiệu trưởng một trường dạy lái máy bay.

Tôi qua Mỹ học phi công từ năm 2013 rồi ở lại trường làm việc. Tôi làm được khoảng hơn 5 năm rồi. Tính ra đến giờ tôi ở Mỹ cũng được 11 năm rồi. Hồi xưa ở Việt Nam tôi cũng là giảng viên Đại học Cần Thơ, tôi có duyên với nghề dạy học.

Nhiều người nói giọng nói của tôi lạ vì tôi là người gốc Bắc nhưng lại vào miền Nam từ năm 2, 3 tuổi".