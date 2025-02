7 năm ngọt ngào của cặp sao Việt công khai tình yêu vào dịp Valentine

Bình An - Phương Nga là một trong những cặp đôi hot của showbiz Việt. Hành trình 7 năm từ yêu đến cưới dù chưa đủ dài để họ có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay sự từng trải của mình trong tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ nhận thấy thông cảm và yêu thương nhau giữa đôi vợ chồng là yếu tố quan trọng hứa hẹn sẽ giữ cho cuộc hôn nhân của họ vững bền.

Tin đồn Bùi Phương Nga và Bình An hẹn hò xuất hiện từ tháng 9/2018 khi Phương Nga vừa giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cả hai chọn cách im lặng, không phủ nhận, cũng không xác nhận chuyện yêu đương.

Vào dịp Valentine năm 2019, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm. Bình An tiết lộ quen Phương Nga từ cuộc thi Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2017. Thời điểm đó, nam diễn viên xuất hiện với tư cách giám khảo khách mời. Anh bị "say nắng" vì nụ cười của người đẹp.

Thời điểm bạn gái đăng quang Á hậu, sự nghiệp diễn xuất của Bình An còn chưa khởi sắc. Khi nhiều người so sánh về độ nổi tiếng của cặp đôi, nam diễn viên nói: "Tôi yêu Phương Nga khi cô ấy chưa là gì trong showbiz. Khi yêu, mình có thể làm tất cả vì người yêu, kể cả những lập trường lớn nhất cũng sẵn sàng thay đổi, và tôi là như vậy".

Sau khi công khai yêu đương, Bình An và Phương Nga luôn sánh đôi bên nhau trong cả công việc và cuộc sống. Chuyện tình yêu của họ được khán giả ủng hộ. Á hậu Phương Nga từng tâm sự, cô hài lòng với Bình An ở mọi điểm, từ ngoại hình đến tính cách, Bình An chính là mối tình đầu của cô.

Dịp Valentine 2022, Phương Nga nhận lời cầu hôn trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Bình An bày tỏ: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành với anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?".

Tháng 10/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội sau 4 năm yêu đương.

Từ khi về chung một nhà, cặp đôi quấn quýt mọi lúc mọi nơi. Họ xưng hô với nhau là "cậu - mợ"; thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống thường ngày. Cả hai khiến fan thích thú khi chăm chỉ "dìm hàng" đối phương, tạo nên tiếng cười cho khán giả.

Có lần, Bình An chia sẻ đoạn clip bị vợ đánh yêu và chú thích: "Chỉ là lỡ tay thôi mà quả báo đến nhanh thật". Đoạn clip gây sốt trên mạng xã hội. Phương Nga giải thích rằng hành động này của cô là phản xạ tự nhiên, cô hoàn toàn không cộc cằn với ông xã.

Tuy hay trêu vợ nhưng Bình An rất tâm lý và nổi tiếng chiều vợ, luôn tặng cô những món quà yêu thích. Dịp sinh nhật của Phương Nga, Bình An tặng chiếc xe ô tô sang trọng, đắt đỏ. Nam diễn viên chia sẻ: "Chồng của Phương Nga chúc mừng sinh nhật vợ của Bình An. Yêu bạn nhiều!". Trên chiếc xe còn ghi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu".

Nam diễn viên cũng thường xuyên đưa cô đi du lịch, thậm chí "đu idol" cùng vợ.

Vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Bình An đăng bộ hình hai vợ chồng kèm dòng chia sẻ hài hước: "Chúc mừng 2 năm của chúng ta. Anh hứa sẽ mạnh mẽ hơn để chịu được sự gia trưởng của em".

Cả Bình An và Phương Nga đều cho biết họ có nhiều thay đổi tích cực sau khi thành vợ chồng. Phương Nga từng nói cô và ông xã có tính cách trái ngược nhau nhưng cố gắng cân bằng, nhường nhịn.

Bí quyết để họ giữ lửa hôn nhân là luôn chia sẻ suy nghĩ với nhau dù là nhỏ nhất để đối phương không cảm thấy bức bối hay khó chịu.

Với Phương Nga, 6 năm yêu Bình An là quãng thời gian ngọt ngào, cô luôn được anh tháp tùng tới những sự kiện lớn nhỏ. Còn Bình An cho biết, sau khi kết hôn, anh luôn cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà vì "có vợ và 3 con mèo đang đợi". Mỗi khi đưa ra quyết định nào đó, anh đều hướng về gia đình để lựa chọn.

Anh từng chia sẻ: "Điều giá trị nhất không phải chiếc xe bạn đang đi, ngôi nhà bạn đang ở mà đó chính là người bạn đời, người sẽ luôn đồng hành cùng với bạn".

Sau 2 năm cưới, Bình An - Phương Nga vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Khán giả hy vọng sẽ sớm được nghe tin vui gia đình họ có thêm thành viên.