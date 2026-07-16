7 năm bên nhau của NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga

7 năm bên nhau và nhiều lần phủ nhận tin đồn

NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga lần đầu xác nhận mối quan hệ tình cảm sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò.

Tối 15/7, hai diễn viên cùng lúc đăng những khoảnh khắc Việt Anh chụp ảnh, dỗ dành Quỳnh Nga trong chuyến công tác kết hợp du lịch tại Nga. Phía dưới bài đăng của Việt Anh, một khán giả bình luận: "Hôm nay anh chị công khai rồi, em ngưỡng mộ chuyện tình cảm của anh chị từ nhiều năm", diễn viên Việt Anh đáp lại: "Cảm ơn em".

NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga liên tục xuất hiện chung ở sự kiện hay các cuộc hội ngộ bạn bè.

Từ khi đóng chung phim Sinh tử năm 2019 đến nay, diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga liên tục vướng nghi vấn hẹn hò. Sự ăn ý trên màn ảnh cùng những khoảnh khắc gần gũi ngoài đời khiến khán giả đặt nghi vấn phim giả tình thật. Thời điểm đó, cả hai đều vừa trải qua những biến cố trong chuyện tình cảm cá nhân nên càng thu hút sự chú ý của công chúng.

Dù nhiều lần xuất hiện với những cử chỉ thân thiết, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống và không ít lần xuất hiện chung địa điểm, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết, chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Khoảng thời gian này, Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đi du lịch cùng nhóm bạn thân đều là MC, diễn viên truyền hình nổi tiếng và thoải mái khoác tay, ôm vai khi chụp ảnh.

Năm 2020, cả hai còn thực hiện một bộ ảnh tình tứ như một cặp đôi, khiến nhiều người lầm tưởng họ công khai chuyện tình cảm, song thực chất chỉ là dự án quảng cáo mà hai diễn viên hợp tác.

Tháng 9/2021, mạng xã hội tiếp tục xôn xao khi cư dân mạng phát hiện Việt Anh và Quỳnh Nga đăng ảnh trong một không gian bếp có nhiều chi tiết tương đồng, làm dấy lên tin đồn sống chung nhà. Cặp sao cũng đăng hình ảnh du lịch ở cùng địa điểm như Côn Đảo, Nga hay Nhật Bản.

Việt Anh, Quỳnh Nga nhiều lần phủ nhận chuyện hẹn hò.

Việt Anh cũng nhiều lần phủ nhận chuyện hẹn hò. Tại buổi ra mắt phim Cuộc chiến không giới tuyến năm 2023, nam nghệ sĩ nói việc cả hai đều độc thân và chơi chung một nhóm khiến khán giả thường xuyên gán ghép. "Bản thân tôi và Quỳnh Nga chưa bao giờ lên tiếng là chúng tôi đang yêu nhau mà mọi thứ chỉ là tin đồn", anh khẳng định.

Năm 2024, cũng tại sự kiện ra mắt phim, NSƯT Việt Anh tiếp tục đính chính anh và Quỳnh Nga có một nhóm bạn chơi thân, dễ bị hiểu lầm là đang hẹn hò.

"Mọi người cũng hay nhắc đến diễn viên Quỳnh Nga vì chúng tôi quá thân thiết, từng đổ vỡ, lại đang độc thân. Nhưng tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp. Tôi độc thân 5-6 năm qua", Việt Anh khẳng định.

Dù liên tục phủ nhận, Việt Anh và Quỳnh Nga vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Nam diễn viên thường xuyên tương tác với Quỳnh Nga trên mạng xã hội, công khai chúc mừng các cột mốc trong sự nghiệp của cô.

Khi Quỳnh Nga đăng quang Bước nhảy Hoàn vũ 2024 , Việt Anh đích thân lên sân khấu tặng hoa và gửi lời chúc mừng. Đến năm 2024, cả hai tiếp tục bị bắt gặp cùng chơi pickleball.

Năm 2025, một tài khoản TikTok đăng tải hình ảnh diễn viên Quỳnh Nga và NSƯT Việt Anh cùng xuất hiện tại phòng khám. Người chụp ghi lại khoảnh khắc Quỳnh Nga cầm giấy được cho là kết quả siêu âm. Hình ảnh này làm dấy lên tin đồn cả hai cùng nhau đi khám thai. Trong bài đăng, hàng trăm bình luận cho rằng hai nghệ sĩ bí mật hẹn hò thời gian dài và giữ kín mối quan hệ trước công chúng.

Diễn viên Quỳnh Nga phải lên tiếng đính chính và khẳng định cô cùng một số người bạn rủ nhau khám sức khỏe định kỳ. Nữ diễn viên cho biết đã chọn dịch vụ khám tổng quát. Cô và bạn bè vẫn chơi thể thao thường xuyên nên thông tin đang mang bầu hoàn toàn không đúng.

Đầu năm 2026, Quỳnh Nga xuất hiện trong livestream của Việt Anh. Hai nghệ sĩ có nhiều khoảnh khắc tình tứ, Quỳnh Nga còn hôn lên má Việt Anh khiến nam diễn viên bất ngờ.

Quỳnh Nga, Việt Anh ở hiện tại

NSƯT Việt Anh sinh năm 1981 tại Hà Nội. Dù tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, anh rẽ hướng sang diễn xuất sau khi tham gia khóa đào tạo diễn viên của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam.

Việt Anh được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình phía Bắc với thế mạnh ở các vai phản diện, doanh nhân hoặc nhân vật có nội tâm phức tạp. Bước ngoặt sự nghiệp đến từ vai Cao Thanh Lâm trong Chạy án (2006-2008), giúp Việt Anh trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng VTV.

Việt Anh và Quỳnh Nga đều có những vai diễn nổi bật trên sóng truyền hình.

Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt phim: Chạy án, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Cuộc chiến không giới tuyến, Những nẻo đường gần xa . Việt Anh liên tục cho thấy diễn xuất đa dạng, phù hợp với những dòng phim chính luận. Những trích đoạn của Việt Anh trong các phim Chạy án, Sinh tử hay Người phán xử thường xuyên được chia sẻ lại trên TikTok và thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Năm 2023, Việt Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ngoài diễn xuất, anh còn tham gia sản xuất phim, dẫn chương trình và kinh doanh.

Sau Những nẻo đường gần xa năm 2024, Việt Anh tạm nghỉ đóng vai chính để tập trung kinh doanh. Nam diễn viên đã trải qua hai cuộc hôn nhân, đổ vỡ, hiện có hai con, một trai và một gái.

Diễn viên Quỳnh Nga sinh năm 1988, bước chân vào làng giải trí sau khi giành danh hiệu Miss Audition 2007. Quỳnh Nga cũng được biết đến với biệt danh Cá sấu chúa nhờ vai diễn trong phim Lập trình cho trái tim.

Không chỉ đóng phim, Quỳnh Nga còn hoạt động với vai trò ca sĩ và MC. Năm 2012, Quỳnh Nga phát hành album True Love, đồng thời tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế. Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, cô trở lại màn ảnh từ năm 2019.

Diễn viên Quỳnh Nga theo đuổi phong cách gợi cảm.

Những bộ phim tiêu biểu của Quỳnh Nga gồm Lập trình cho trái tim , Nhật ký Vàng Anh 2, Về nhà đi con , Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Ở mảng phim ảnh, Quỳnh Nga ít đóng vai chính nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Ngoài diễn xuất, Quỳnh Nga tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Chị đẹp đạp gió và giành ngôi quán quân Bước nhảy Hoàn vũ 2024.