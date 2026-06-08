7 mỹ nhân là ngoại lệ của Hàn Quốc: Vừa debut đã thành sao hạng A, cả đời không biết thất bại là gì

Hầu hết các diễn viên đều phải trải qua những năm tháng vô danh đầy gian truân. Xuất phát từ những vai phụ, vai quần chúng rồi từng bước làm dày thêm gia tài phim ảnh đó dường như là "công thức chung" bất biến tại showbiz. Thế nhưng, vẫn có những ngoại lệ phá vỡ quy luật này. Họ là những tên tuổi vừa chạm ngõ điện ảnh đã "mở khóa" ngay vai chính, chinh phục hoàn toàn cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Không cần đi qua đường hầm tăm tối của những năm tháng vô danh, dưới đây là 7 mỹ nhân đại diện cho màn ảnh Hàn có màn chào sân rực rỡ nhất.

Lim Ji Yeon

Năm 2014, Lim Ji Yeon chính thức đặt chân vào làng điện ảnh thương mại với bộ phim Obsessed của đạo diễn Kim Dae Woo. Sở hữu gương mặt ma mị, huyền bí cùng màn nhập vai táo bạo, cô lập tức trở thành chủ đề nóng được săn đón rầm rộ tại Chungmuro.

Dù là tân binh, Lim Ji Yeon vẫn xử lý xuất sắc những diễn biến tâm lý cực kỳ phức tạp của nhân vật. Ngay trong năm đó, cô càn quét hàng loạt giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại các lễ trao giải danh giá như Chuông Vàng, Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Hàn Quốc, Buil Film Awards... Một màn debut bùng nổ giúp cái tên Lim Ji Yeon ghi dấu ấn đậm nét mà không cần trải qua thời kỳ vô danh.

Jeon Jong Seo

Chỉ vỏn vẹn 3 ngày sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, Jeon Jong Seo đã lập cú đúp khi vượt qua vòng thử vai cho bộ phim Burning (2018) của đạo diễn lừng danh Lee Chang Dong. Sự xuất hiện đầy phá cách này là minh chứng rõ nét cho tiềm năng vô hạn của cô. Thậm chí, nữ diễn viên còn lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi được sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes ngay với tác phẩm đầu tay.

"Vũ khí" sắc bén của Jeon Jong Seo chính là lối diễn xuất hoang dại, bản năng và chưa từng bị rập khuôn. Khí chất độc nhất vô nhị của cô đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình quốc tế. Từ một tân binh, cô nhanh chóng vươn lên thành "báu vật" của Chungmuro, thậm chí tiến quân sang Hollywood và trở thành ngôi sao không thể thay thế.

Kim Da Mi

Năm 2018, Kim Da Mi xuất sắc vượt qua tỷ lệ chọi khốc liệt 1500:1 để giành lấy vai nữ chính Ja Yoon trong siêu phẩm The Witch (Sát Thủ Nhân Tạo). Màn xuất hiện này được ví như sự ra đời của một "tân binh quái vật" đúng nghĩa.

Biến hóa linh hoạt giữa hình ảnh một nữ sinh trung học ngây thơ và một cỗ máy giết người tàn nhẫn, diễn xuất nổi gai ốc của Kim Da Mi giúp cô càn quét hầu hết các giải thưởng tân binh tại các liên hoan phim năm đó. Chỉ với một bộ phim duy nhất, cô đã khắc sâu tên tuổi của mình vào tâm trí công chúng.

Kim Tae Ri

Lọt vào mắt xanh của đạo diễn Park Chan Wook cho vai Sook Hee trong The Handmaiden (Người Hầu Gái - 2016), Kim Tae Ri cũng là người chiến thắng sau cuộc chiến giành vai đẫm máu với tỷ lệ 1500:1. Vừa ra mắt, cô đã lập tức đứng ở vị trí trung tâm của nền điện ảnh Hàn Quốc.

Đứng chung khung hình với dàn tiền bối sừng sỏ, Kim Tae Ri không hề bị lép vế. Diễn xuất tự tin cùng sức hút đặc biệt của cô đã chinh phục các liên hoan phim lớn, bao gồm cả Cannes. Chỉ nhờ tác phẩm đầu tay, cô nàng bước thẳng vào hàng ngũ những diễn viên thực lực cứ đóng phim là khán giả hoàn toàn tin tưởng.

Kim Go Eun

Năm 2012, Kim Go Eun chính thức chào sân với vai nữ chính trong bộ phim A Muse (Nàng Thơ) của đạo diễn Jung Ji Woo. Những cảnh quay táo bạo cùng lối diễn xuất nội tâm tinh tế của cô đã tạo nên một cú nổ lớn, trở thành tâm điểm bàn tán của phòng vé năm đó.

Thể hiện trọn vẹn sự hòa quyện giữa nét gợi cảm thanh xuân và sự ngây thơ thuần khiết, Kim Go Eun nhận được sự đồng thuận khen ngợi từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Với việc ẵm trọn 6 giải thưởng tân binh trong một năm, cô đã bay cao và được mệnh danh là "Nàng lọ lem" của điện ảnh Chungmuro.

Son Ye Jin

Ra mắt năm 2001 với bộ phim truyền hình Delicious Proposal (Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào) của đài MBC, Son Ye Jin đã lập tức chiếm trọn vai nữ chính Jang Hee Ae. Đây là màn xuất hiện không thể rực rỡ hơn trên màn ảnh nhỏ.

Sở hữu nhan sắc trong trẻo, thánh thiện, cô nhanh chóng giật giải và ôm trọn danh hiệu "Tình đầu quốc dân". Thành công vang dội của tác phẩm đầu tay đưa Son Ye Jin lên hàng siêu sao màn ảnh nhỏ, trước khi cô mở rộng tầm ảnh hưởng sang mảng điện ảnh và vững vàng ở ngôi vị Nữ thần hàng đầu Hàn Quốc.

Kim Hye Soo

Năm 1986, khi mới chỉ là một cô gái tuổi teen, Kim Hye Soo đã đảm nhận ngay vai chính trong bộ phim Ggambo. Cô hoàn toàn không có khái niệm về thời gian đóng vai nhí hay vai quần chúng, mà lập tức ra mắt công chúng với tư cách là diễn viên chính trên màn ảnh rộng.

Ngay từ khi xuất hiện, Kim Hye Soo đã gây choáng ngợp bởi ngoại hình chín chắn cùng khí chất áp đảo. Giải thưởng Tân binh tại Baeksang Arts Awards năm đó chính là lời khẳng định đanh thép cho năng lực của cô. Từ khi debut cho đến nay, Kim Hye Soo vẫn luôn bước đi trên con đường của một ngôi sao hàng đầu, một hành trình hoàn toàn "cách ly" với hai chữ vô danh.

Theo Soompi