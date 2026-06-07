Đẹp được như mỹ nhân này thì sai trăm lần cũng thành đúng: Khuynh quốc khuynh thành, khóc một cái đố ai không mủi lòng

Trong số các phim Trung Quốc đang chờ chiếu hiện tại, Quy Loan là cái tên được khán giả hết sức mong chờ. Và một trong những lý do khiến tác phẩm này nhận nhiều kỳ vọng tới vậy, đó là nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nữ chính Lâm Duẫn.

Lâm Duẫn vào vai Ôn Du, công chúa vong quốc của nước Đại Lương.

Gần đây sau khi bộ phim Quy Loan chính thức đóng máy, những hình ảnh đẹp nao lòng của cô được các fan tích cực chia sẻ lên mạng xã hội. Vốn đã sở hữu viusual nổi bật, cộng thêm những tạo hình ấn tượng cùng diễn xuất chạm tới cảm xúc khán giả, Lâm Duẫn đã nhận được rất nhiều lời khen. Thậm chí, có những người còn đùa rằng phàm đã đẹp được như Lâm Duẫn thì sai trăm lần cũng thành đúng, còn một khi đã khóc thì tim bằng đá cũng phải mủi lòng.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Lâm Duẫn:

- Lâm Duẫn phim này bùng nổ nhan sắc.

- Khiếp bà này đẹp ác luôn ấy, mỹ nhân cổ trang thật sự.

- Nhìn dịu quá, hóng phim ghê.

- Mãi mới có diễn viên nữ hợp gu tui, mong chị sau phim này sẽ được nhiều người biết tới.

- Quả khóc của nữ chính ra cảm giác tan vỡ thực sự. Mong là lên phim cũng hay thế này.

- Nữ chính khóc công nhận tim bằng đá cũng phải mủi lòng. Cỡ này nam chính chịu sao nổi. Có vợ thế này sai cũng thành đúng hết, hehe.

Cho những ai chưa biết, Quy Loan là dự án phim ngôn tình cổ trang kết hợp yếu tố quyền mưu, do Lâm Duẫn và Trương Lăng Hách đóng chính. Phim có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Đoàn Tử Lai Tập, kể câu chuyện của hai nhân vật chính Ôn Du và Tiêu Lệ.

Ôn Du do Lâm Duẫn thủ vai, là một công chúa vong quốc của nước Đại Lương. Đứng trước cảnh nước mất nhà tan, Ôn Du lên đường đến nước Nam Trần. Cô muốn dùng hôn nhân của mình đổi lấy việc Nam Trần xuất binh giúp mình trả món nợ máu.

Màn kết hợp của Lâm Duẫn và Trương Lăng Hách rất đáng để mong chờ.

Trên hành trình này, Ôn Du gặp được Tiêu Lệ. Lúc họ gặp nhau, Tiêu Lệ là một tên du côn tại khu chợ Đông đất Ung Châu. Giữa thời loạn thế, họ phải nương tựa vào nhau, dần nảy sinh tình cảm. Dẫu vậy, vì đại nghĩa quốc gia mà Ôn Du đã buộc từ bỏ Tiêu Lệ, mặc kệ lời cầu xin của anh để thành thân với Trần vương.

Sau này Tiêu Lệ xưng đế, đại quân Bắc Ngụy quét ngang thiên hạ, Nam Trần bị buộc đầu hàng, Trần vương phải quỳ gối. Đó cũng là khi Tiêu Lệ và Ôn Du một lần nữa tương phùng. Nhưng liệu rằng, cả hai có thể vượt qua mọi khúc mắc, mọi thăng trầm trắc trở để quay về bên nhau?

nguồn: Douyin