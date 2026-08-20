7 món nội thất phòng ngủ nhìn thì đẹp nhưng càng dùng càng thấy thừa: Tốn tiền, chiếm chỗ, có món còn thành nơi chất quần áo

1. Ghế dài cuối giường: Sang trên ảnh, chật khi đưa vào phòng nhỏ

Ghế dài cuối giường thường xuất hiện trong khách sạn cao cấp, biệt thự hoặc những phòng ngủ có diện tích lớn. Nó có thể được dùng để ngồi thay giày, đặt tạm chăn gối hay tạo điểm nhấn cho không gian. Chính vì vậy, nhiều người nhìn thấy thiết kế này và muốn đưa ngay vào phòng ngủ nhà mình.

Nhưng điểm khác biệt quan trọng là diện tích. Trong phòng ngủ khoảng 10–12m², sau khi đặt một chiếc giường rộng 1,6–1,8m cùng tủ quần áo, khoảng trống còn lại vốn đã không nhiều. Thêm một chiếc ghế dài ở cuối giường có thể khiến lối đi bị thu hẹp đáng kể. Ban ngày còn dễ chịu, nhưng ban đêm khi thiếu ánh sáng, việc liên tục phải đi vòng hoặc va chân vào ghế chẳng hề thú vị.

Đáng nói hơn, công năng "ngồi thư giãn" thường nhanh chóng biến mất. Sau vài tuần, chiếc ghế rất dễ trở thành nơi đặt quần áo vừa mặc, túi xách, chăn hoặc đồ chưa kịp cất. Từ một món đồ trang trí, nó biến thành một "trạm trung chuyển đồ đạc" ngay giữa phòng ngủ.

Nếu cuối giường vẫn còn khoảng lưu thông rộng rãi và gia đình thực sự có nhu cầu sử dụng, ghế cuối giường không phải lựa chọn tệ. Nhưng với phòng ngủ nhỏ, giữ khoảng trống để đi lại thường đáng giá hơn nhiều.

2. Giường bục kiểu tatami có bàn nâng: Một thiết kế đa năng nhưng chưa chắc cần thiết

Với những phòng ngủ chỉ khoảng 6–9m², hệ giường bục kết hợp tủ lưu trữ là giải pháp được nhiều gia đình quan tâm. Ưu điểm dễ thấy là tận dụng được từng khoảng không, đặc biệt với phòng trẻ em hoặc phòng ngủ phụ.

Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi hệ bục được tích hợp thêm một chiếc bàn nâng ở giữa với kỳ vọng biến phòng ngủ thành phòng trà, phòng đọc sách hoặc nơi tiếp khách. Trên bản vẽ, đây là một thiết kế "một phòng nhiều chức năng". Trong thực tế, nhiều gia đình lại hiếm khi sử dụng chiếc bàn đó.

Muốn dùng phải dọn đệm, mở bàn, sắp xếp chỗ ngồi; dùng xong lại thực hiện quy trình ngược lại. Trong khi đó, nếu muốn uống trà hoặc trò chuyện, phòng khách, bàn ăn hay ban công thường thuận tiện hơn. Một cơ cấu nâng hạ ít sử dụng vì thế trở thành phần nội thất tốn thêm chi phí nhưng không đem lại nhiều giá trị.

Khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam cũng là điều cần lưu ý với những hệ bục kín, đặc biệt ở căn phòng ít thông gió. Nếu thiết kế không tốt, phần dưới giường có thể bí, tích hơi ẩm và khó vệ sinh. Thay vì cố nhồi quá nhiều chức năng vào một căn phòng nhỏ, có thể chọn giường có độ thoáng phù hợp kết hợp tủ cao kịch trần hoặc hệ lưu trữ được tính toán kỹ.

3. Ghế treo: Từ góc chill trong mơ đến chiếc "móc quần áo khổng lồ"

Ghế treo là một trong những món nội thất dễ khiến người ta mua bằng cảm xúc. Hình dung ban đầu thường rất hấp dẫn: buổi tối ngồi đọc sách, nghe nhạc, uống cà phê; cuối tuần cuộn mình trên chiếc ghế bên cửa sổ.

Nhưng một món đồ chỉ đáng mua nếu thói quen đó thực sự tồn tại. Nếu bình thường bạn không có thói quen ngồi đọc sách trong phòng ngủ, chiếc ghế treo khó có thể tự tạo ra thói quen ấy.

Trong khi đó, ghế treo lại chiếm một khoảng diện tích tương đối lớn vì cần không gian để đung đưa và sử dụng an toàn. Sau giai đoạn hào hứng ban đầu, không ít chiếc ghế trở thành nơi đặt quần áo, gối ôm hoặc thậm chí là chỗ ngủ của thú cưng.

Nếu muốn có một góc thư giãn, một chiếc ghế đơn gọn nhẹ đôi khi hợp lý hơn: dễ di chuyển, dễ vệ sinh và khi không còn nhu cầu có thể chuyển sang phòng khác.

4. Bàn trang điểm lật nắp: Giấu được mỹ phẩm nhưng mỗi lần dùng lại phải "dọn bàn"

Bàn trang điểm lật nắp hấp dẫn nhờ khả năng giấu gương và mỹ phẩm xuống bên dưới. Khi đóng lại, bề mặt trở thành một chiếc bàn phẳng gọn gàng, khiến phòng ngủ trông sạch sẽ hơn. Đây là kiểu thiết kế rất dễ thuyết phục người mua khi xem tại showroom.

Nhưng nhược điểm lại nằm chính ở chiếc nắp. Muốn mở bàn trang điểm, bề mặt phía trên phải tương đối trống. Nếu bạn đặt laptop, sách, cốc nước, khăn giấy hay đồ dùng cá nhân trên đó, mọi thứ đều phải được chuyển đi trước khi mở nắp.

Không chỉ vậy, các chai mỹ phẩm cao có thể khiến nắp không đóng được hoàn toàn, còn bụi vẫn có khả năng lọt vào khe và góc bên trong. Khi cần vệ sinh, những khoang nhỏ và bản lề cũng mất công hơn mặt bàn thông thường.

Nếu trang điểm hàng ngày, một chiếc bàn truyền thống có ngăn kéo hoặc tủ nhỏ chia khoang hợp lý thường đơn giản và thuận tiện hơn. Nội thất tốt không nhất thiết phải có cơ cấu phức tạp; đôi khi càng ít thao tác, càng dễ sử dụng lâu dài.

5. Giá treo áo đứng: Nhỏ gọn lúc mới mua, nhanh chóng quá tải sau đó

Một vấn đề rất thực tế trong phòng ngủ là quần áo "mặc rồi nhưng chưa cần giặt". Bỏ vào tủ cùng quần áo sạch thì nhiều người không thích, đem giặt ngay lại không cần thiết, còn đặt lên giường hoặc ghế thì căn phòng lập tức bừa bộn. Vì thế, giá treo áo đứng thường được mua như một giải pháp chữa cháy.

Nếu chỉ treo một chiếc áo khoác hoặc vài món nhẹ, nó hoạt động khá tốt. Nhưng khi cả gia đình bắt đầu treo thêm áo dài, quần, túi xách, mũ và đồ mùa đông, những mẫu có chân đế nhỏ dễ mất cân bằng hoặc biến thành một "cây quần áo" lộn xộn giữa phòng.

Nếu thực sự có nhiều đồ cần treo tạm, một thanh treo chắc chắn hoặc giá treo ngang gọn, có khả năng chịu tải tốt sẽ hữu ích hơn. Tốt hơn nữa, ngay từ lúc thiết kế tủ quần áo có thể dành riêng một khoang cho quần áo đã mặc nhưng chưa giặt. Khi đó căn phòng không cần thêm một món nội thất rời.

6. Giường đệm nước: Trải nghiệm lạ không đồng nghĩa phù hợp để ngủ mỗi ngày

Giường đệm nước từng gây tò mò bởi cảm giác mềm và chuyển động theo cơ thể. Với một số người, trải nghiệm nằm thử trong thời gian ngắn khá thú vị, vì hoàn toàn khác nệm thông thường.

Tuy nhiên, phòng ngủ gia đình không phải nơi lý tưởng để thử nghiệm những món nội thất chỉ hấp dẫn nhờ cảm giác mới lạ. Một chiếc giường được sử dụng hàng ngày cần ưu tiên khả năng nâng đỡ cơ thể, độ bền, việc bảo trì và sự phù hợp với thói quen ngủ của người sử dụng.

Giường nước cũng phức tạp hơn đáng kể về trọng lượng, lắp đặt và xử lý khi có sự cố so với giường và nệm thông thường. Vì vậy, nếu mục tiêu chỉ là tìm một bề mặt ngủ êm ái, lựa chọn loại nệm phù hợp với cơ thể thường thực tế hơn nhiều.

7. Giường treo trong phòng ngủ: Đẹp để trải nghiệm, chưa chắc tốt để dùng hàng ngày

Những chiếc giường treo trong phòng ngủ có sức hút rất lớn trên mạng xã hội. Chúng tạo cảm giác nghỉ dưỡng, độc đáo và khiến căn phòng khác biệt hoàn toàn với thiết kế truyền thống.

Tuy nhiên, một chiếc giường chính cần được đánh giá bằng trải nghiệm của hàng nghìn đêm chứ không phải vài phút nằm thử. Bề mặt liên tục chuyển động hoặc không cung cấp khả năng nâng đỡ phù hợp có thể không thoải mái với nhiều người khi sử dụng trong thời gian dài. Chưa kể, việc lắp đặt hệ treo còn phải tính toán nghiêm túc về kết cấu và tải trọng, không thể đơn giản bắt vít lên trần rồi sử dụng.

Nếu thích cảm giác nằm võng, có thể dành nó cho ban công, sân vườn hoặc một góc thư giãn phù hợp. Còn trong phòng ngủ, một chiếc giường chắc chắn và một tấm nệm phù hợp vẫn là lựa chọn ít rủi ro và dễ sử dụng hơn.

Phòng ngủ càng nhỏ, càng nên biết "bỏ"

Sai lầm phổ biến khi làm nội thất là cố gắng tận dụng từng mét vuông bằng cách lấp đầy nó. Nhưng một căn phòng tiện nghi không được đo bằng số món đồ có thể nhét vào bên trong. Khoảng trống cũng là một phần của thiết kế.

Một lối đi rộng hơn giúp việc di chuyển thoải mái; khoảng sàn trống khiến phòng dễ vệ sinh; ít bề mặt hơn đồng nghĩa ít nơi chất đồ và tích bụi. Đặc biệt với phòng ngủ, nơi cần tạo cảm giác thư giãn, đôi khi bỏ đi một món nội thất còn có giá trị hơn mua thêm một món mới.

Trước khi mua ghế treo, ghế cuối giường hay bất cứ món đồ "đa năng" nào, hãy tự hỏi ba câu: Mình sẽ sử dụng nó bao nhiêu lần mỗi tuần? Nếu không mua, sinh hoạt có bất tiện không? Và sau khi đặt món đồ này vào, căn phòng còn đủ khoảng trống để đi lại và vệ sinh hay không?

Nếu cả ba câu đều không có câu trả lời thuyết phục, có lẽ món đồ đẹp nhất cho phòng ngủ lúc ấy chính là… khoảng trống.