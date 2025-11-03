Mùa lạnh thường khiến chúng ta lười vận động. Nhưng thực tế, Ngược lại, tập thể dục vào mùa lạnh càng trở nên cần thiết. Giúp tăng cường trao đổi chất, nâng cao sức đề kháng và cải thiện tâm trạng hiệu quả. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết thay đổi nên cách tập luyện cũng phải điều chỉnh cho phù hợp.

7 lưu ý quan trọng khi tập thể dục mùa lạnh

Nếu không nắm vững các lưu ý cơ bản, việc tập luyện không chỉ giảm hiệu quả mà còn tiềm ẩn những nguy hiểm "sống còn" như sốc nhiệt, hạ thân nhiệt, hay thậm chí là đột quỵ - đặc biệt với người có bệnh lý nền. Muốn khỏe và an toàn, có 7 lưu ý đơn giản nhưng rất quan trọng mà bạn nên tuân thủ khi tập luyện vào mùa lạnh:

1. Mặc đồ nhiều lớp thay vì một lớp dày

Mặc nhiều lớp thay vì một lớp dày Sai lầm phổ biến là chỉ mặc một chiếc áo khoác thật dày. Cách hiệu quả hơn là mặc nhiều lớp mỏng để giữ không khí ấm giữa các lớp vải. Lớp trong nên là vải hút mồ hôi, lớp giữa giữ nhiệt, lớp ngoài chống gió, chống thấm. Cách này giúp bạn dễ cởi bớt khi nóng, tránh sốc nhiệt.

2. Khởi động kỹ và chậm rãi là "quy tắc vàng"

Khởi động kỹ và chậm rãi Cơ thể lạnh khiến cơ bắp dễ căng, rách hoặc bong gân nếu vận động đột ngột. Hãy kéo dài thời gian khởi động hơn bình thường, tăng cường độ từ từ. Có thể đi bộ, leo cầu thang hoặc xoay khớp nhẹ để làm nóng người trước khi tập nặng.

3. Uống đủ nước dù không cảm thấy khát

Uống đủ nước dù không thấy khát Thời tiết lạnh vẫn khiến cơ thể mất nước qua hơi thở và mồ hôi. Uống ít nước làm giảm trao đổi chất, dễ táo bón và khô da. Hãy bổ sung nước đều trong ngày, quan sát màu nước tiểu, nếu sậm màu là dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước.

4. Tập trung chọn đồ thật "khô" và thoáng khí

Chọn đồ thật khô và thoáng khí Mặc đồ còn ẩm khiến cơ thể hạ nhiệt nhanh và dễ cảm lạnh. Quần áo ướt nên được sấy thật khô trước khi mặc. Ưu tiên chất liệu tổng hợp như polyester hoặc nilon vì thấm hút nhanh, giữ ấm tốt hơn vải cotton.

5. Tuyệt đối không tập thể dục quá sớm vào buổi sáng

Không tập thể dục quá sớm Khoảng 4-5 giờ sáng là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất, dễ gây sốc nhiệt hoặc đột quỵ. Không khí lúc này còn chứa nhiều carbon dioxide do cây chưa quang hợp. Hãy tập khi trời sáng hẳn, có nắng để lượng oxy dồi dào hơn.

6. Tránh tập luyện quá lâu và quá sức

Tránh tập quá lâu và quá sức Tập quá sức trong mùa lạnh khiến cơ thể mệt mỏi, giảm đề kháng và dễ cảm lạnh. Người lớn tuổi hoặc có bệnh nền càng nên cẩn trọng. Hãy duy trì thời lượng tập vừa phải, ưu tiên bài tập nhẹ đến trung bình để bảo vệ sức khỏe.

7. Lựa chọn nơi tập thoáng khí, hạn chế đông người

Chọn nơi tập thoáng khí, ít người Không gian kín và đông người khiến không khí nhanh ô nhiễm do lượng carbon dioxide tăng cao. Điều đó gây mệt mỏi, chóng mặt và giảm hiệu quả tập luyện. Hãy chọn nơi có nắng, thoáng gió hoặc khu vực rộng rãi để hít thở không khí trong lành.

Dấu hiệu cần dừng ngay khi vận động vào mùa lạnh

- Đau ngực: Cảm giác đau, tức, hoặc khó chịu ở vùng ngực, lan ra cánh tay hoặc cổ.

- Khó thở nặng: Thở dốc, thở khò khè bất thường, hoặc cảm thấy không lấy đủ không khí.

- Chóng mặt, buồn nôn: Cảm giác quay cuồng, choáng váng hoặc buồn nôn dữ dội.

- Tê cóng/Mất cảm giác: Ngón tay, ngón chân, tai, mũi bắt đầu tê cứng, mất cảm giác hoặc chuyển màu trắng/xám (dấu hiệu ban đầu của tê cóng).

- Đau khớp hoặc cơ: Xuất hiện cơn đau nhói, cấp tính ở khớp hoặc cơ bắp, không phải đau mỏi thông thường.

- Tim đập nhanh hoặc bất thường: Nhịp tim tăng quá mức so với cường độ tập, hoặc có cảm giác tim bị bỏ nhịp.

- Môi/Da tái nhợt hoặc xanh xao: Da, môi hoặc đầu ngón tay đột ngột mất màu, chuyển sang màu xanh (dấu hiệu hạ thân nhiệt hoặc thiếu oxy).