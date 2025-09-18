Sữa hạnh nhân

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthsite cho biết, sữa hạnh nhân ít calo, giàu chất béo lành mạnh, cung cấp vitamin E để giảm mức cholesterol. Người ăn kiêng có thể sử dụng sữa không đường để tránh lượng đường không cần thiết, ảnh hưởng đến việc giảm cân.

Yến mạch

Yến mạch nhiều chất xơ hòa tan, rất cần thiết để giảm cholesterol. Trộn yến mạch với nước hoặc sữa để tạo thành thức uống yến mạch ấm có thể là lựa chọn dễ chịu vào ban đêm.

Nước ép củ cải đường

Nước ép củ cải đường có nhiều nitrat, có thể tăng cường lưu thông máu và giảm huyết áp. Các chất chống ôxy hóa trong củ cải đường cũng hỗ trợ làm giảm mức cholesterol.

Sữa nghệ ấm

Sữa hạnh nhân và sữa nghệ ấm uống vào buổi tối rất tốt cho sức khoẻ

Sữa nghệ là sự kết hợp giữa sữa (có thể dùng sữa bò hoặc sữa hạnh nhân, sữa yến mạch) và bột nghệ. Loại thức uống này từ lâu phổ biến trong y học cổ truyền Ấn Độ (Ayurveda).

Thành phần chính của nghệ là curcumin, hoạt chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, curcumin có thể làm giảm mức cholesterol - LDL và triglyceride trong máu; đồng thời, giúp giảm stress oxy hóa – một trong những cơ chế dẫn đến tổn thương thành mạch và bệnh tim mạch.

Ngoài lợi ích cho tim mạch, uống một cốc sữa nghệ ấm trước khi ngủ còn giúp:

- Tạo cảm giác thư giãn, dễ chìm vào giấc ngủ.

- Giảm viêm khớp và đau cơ sau một ngày dài.

- Bổ sung canxi và protein (nếu dùng sữa bò hoặc sữa tăng cường).

Nước chanh ấm với mật ong

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS. Hải Sơn cho biết, nước chanh và mật ong là thức uống lành mạnh. Chanh giàu vitamin C - chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol - LDL (quá trình này làm LDL bám chặt vào thành mạch hơn).

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Nutrition (2006) chỉ ra rằng, bổ sung đủ vitamin C giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Trong khi đó, mật ong nguyên chất chứa các hợp chất polyphenol có tác dụng chống viêm và giảm nhẹ cholesterol.

Uống nước chanh ấm pha mật ong buổi tối mang lại nhiều lợi ích:

- Hỗ trợ tiêu hóa, làm sạch đường ruột sau bữa tối.

- Thanh lọc cơ thể và cung cấp năng lượng nhẹ nhàng.

- Tạo cảm giác thư giãn, hạn chế cảm giác nặng bụng trước khi đi ngủ.

Trà quế

Quế không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là dược liệu quý. Nghiên cứu trên Annals of Family Medicine (2013) cho thấy, quế có thể giúp giảm cholesterol - LDL, giảm triglyceride và đồng thời tăng cholesterol - HDL (cholesterol tốt).

Ngoài lợi ích tim mạch, trà quế còn mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu, hỗ trợ tiêu hóa sau bữa ăn tối và làm dịu cơn thèm ngọt.

Sinh tố quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây... chứa nhiều chất chống ôxy hóa và chất xơ. Khi kết hợp các loại quả này cùng sữa chua không đường hoặc sữa hạnh nhân có thể là một thức uống buổi tối ngon miệng và bổ dưỡng. Hàm lượng chất xơ trong quả mọng có thể hỗ trợ giảm mức cholesterol và thúc đẩy sức khỏe tim mạch.