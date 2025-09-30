Dù đã cọ rửa bồn cầu thường xuyên, dọn dẹp hằng ngày, mùi ẩm mốc hay hôi hám đôi khi vẫn tồn tại, gây cảm giác ái ngại nếu có khách ghé thăm.

Theo kinh nghiệm dân gian, chỉ cần đặt đúng loại cây xanh trong nhà vệ sinh, không gian sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Dưới đây là 7 loại cây được mệnh danh là “máy lọc không khí tự nhiên”, vừa dễ trồng, vừa có tác dụng khử mùi hiệu quả.

1. Cây lan ý

Loài cây này nổi bật với vẻ đẹp thanh tao, có khả năng hút ẩm, khử mùi và lọc một số khí độc trong không khí. Lan ý rất ưa ẩm, thích hợp trồng trong môi trường nhà vệ sinh.

2. Cây trúc phát tài

Dễ sống, ít cần ánh sáng, lại tượng trưng cho may mắn, sung túc. Đặt vài nhánh trong toilet vừa tạo không gian xanh, vừa giúp giảm mùi khó chịu.

3. Cây thường xuân

Loại dây leo này có khả năng hấp thụ khí độc, hơi ẩm, hạn chế nấm mốc và mùi hôi. Chỉ cần một chút ánh sáng tán xạ cũng đủ để nó phát triển.

4. Cây lưỡi hổ

Được ví như “máy lọc khí mini”, lưỡi hổ có khả năng hút formaldehyde, benzen cùng nhiều chất gây ô nhiễm khác. Đặc biệt, cây vẫn quang hợp trong điều kiện thiếu sáng, rất phù hợp đặt trong toilet.

5. Cây bạc hà

Vừa có hương thơm the mát tự nhiên, vừa có khả năng xua mùi hôi. Mỗi khi bước vào nhà vệ sinh, chỉ cần hít một hơi mùi bạc hà, cảm giác sẽ thoải mái, dễ chịu hơn hẳn.

6. Cây dương xỉ tóc thần vệ nữ

Không chỉ có dáng vẻ mềm mại, loại cây này còn hút mùi, điều hòa độ ẩm và hạn chế vi khuẩn phát triển.

7. Cây húng chanh

Chỉ cần chạm nhẹ vào lá, cây sẽ tỏa ra mùi hương dịu ngọt, giúp át đi mùi hôi trong toilet. Đặc biệt, loài cây này ít cần chăm sóc, rất thích hợp với người bận rộn.

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì dùng quá nhiều nước xịt phòng hay hóa chất khử mùi, việc trồng cây xanh trong nhà vệ sinh vừa an toàn, vừa mang lại giá trị thẩm mỹ. Những “máy lọc khí tự nhiên” này không chỉ giúp không gian thoáng đãng mà còn góp phần nâng cao sức khỏe của cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu