7 kiểu người dễ trở thành quý nhân trong đời, đem tới năng lượng và vận khí giúp bạn thành công: Nhất định phải tìm gặp!

“Gần đèn thì rạng”, câu nói này luôn đúng trong mọi trường hợp. Trong đời, nếu chúng ta gặp được một trong tám kiểu người sau đây, rất có thể sẽ nhận được vô số ích lợi, giá trị không thể đong đếm được. Họ giống như kho báu đem tới năng lượng và vận khí để bạn trở nên tốt hơn. Đây quả thực chính là quý nhân mà đời người cần trân trọng.



1. Người luôn thúc đẩy

Họ rất giỏi việc khuyến khích và luôn đẩy bạn đi cho đến tận cùng. Họ liên tục đầu tư công sức để quan tâm bạn, giúp bạn phát huy và tạo ra sự khác biệt. Chỉ có những người bạn nhiệt tình này mới thực sự hy vọng bạn đạt được thành công, cho dù họ có phải cùng bạn gánh vác rủi ro thất bại.

Họ không chỉ hào phóng cống hiến ra thời gian của bản thân để giúp bạn tìm kiếm, khai thác và tận dụng những điểm mạnh của mình một cách hiệu quả. Khi bạn cần đưa ra một quyết định trọng đại, đừng quên nói chuyện và trao đổi với người bạn thúc đẩy của mình.

Họ giống như một huấn luyện viên và quản lý tốt nhất, là người có thể dẫn dắt bạn vượt qua chính mình, đạt tới một thành tựu tiến bộ hơn ở phía trước. Hơn nữa, một người bạn chân thành sẽ hiểu được cách để vận dụng trí tuệ của cả hai để hỗ trợ lẫn nhau mà không tạo thành mối quan hệ cạnh tranh hay tâm lý thù ghét, giống như cách mà Henry Ford từng nói: “My best friend is the one who brings out the best in me.” (Người bạn tuyệt vời nhất là người giúp tôi nhận ra những điều tốt đẹp nhất trong mình.)

Họ không chỉ là bạn bè, mà còn là quý nhân mà bạn cần đối xử chân thành suốt đời.

2. Người vững vàng như trụ cột

Người bạn này sẽ luôn sát cánh cùng bạn, hỗ trợ niềm tin của bạn, biết cách khen ngợi và giúp cuộc sống thêm phần màu sắc. Khi gặp trắc trở, họ cũng sẵn sàng lùi về phía sau để “chống lưng” cho bạn.

Elbert Hubbard từng nói: “A friend is someone who knows all about you and still loves you” (Bạn là người biết tất cả về ta mà vẫn yêu thương ta) - Họ là người bạn trung thành nhất, biết mọi thứ kể cả những bí mật sâu kín và "xấu xa" nhất. Thế nhưng, họ vẫn chấp nhận và luôn yêu quý chúng ta. Chính vì thế, chúng ta không cần tìm cách giấu giếm, có thể thẳng thắn chia sẻ với họ một cách an tâm mọi vấn đề của mình.

3. Một người tri kỷ “hợp gu”

Họ là người có cùng sở thích, thị hiếu với bạn. Vì cơ sở là sự “hợp gu, hợp rơ”, nên người cộng tác thường là điểm khởi đầu của tình bạn và là nền tảng cho sự gắn kết dài lâu. Trong quá trình tìm hiểu về sở thích, cả hai có thể không ngừng trao đổi tri thức và các trải nghiệm cho nhau.

Để có được một người bạn đã khó, có được một tri kỷ thân thiết lại càng khó hơn. Bạn thân không đơn thuần là sự chọn lựa của mỗi người mà nó phải trải qua khoảng thời gian dài giữa hai bên. Họ sẽ trở thành nguồn năng lượng lạc quan, giúp bạn tích lũy thêm nhiều năng lượng tích cực và cảm hứng hướng tới đời sống xung quanh nhiều hơn.

Do cùng chia sẻ một “tần số não” nên họ cũng là người nắm bắt được cảm nhận, ý định, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn trước tiên, đôi khi còn trước khi chính bạn có thể nhận ra điều đó. Họ chính là quý nhân đem lại những giá trị tinh thần không thể đong đếm bằng tiền tài, vật chất.

4. Người luôn đóng vai trò trung gian

Họ thường thể hiện xu hướng hướng ngoại rõ ràng, không ngừng giao lưu, mở rộng mạng lưới quan hệ, và sẵn sàng xây dựng nên những cây cầu để kết nối bạn và mục tiêu mà bạn hướng đến khi cần thiết. Đó là người mà nhiều lúc bạn có cảm giác như ai họ cũng biết, người nào họ cũng quen.

Họ có thể đứng giữa giới thiệu cho bạn những mối quan hệ giá trị, những vị trí công việc phù hợp, tiếp cận những nguồn tài nguyên mới, cũng có thể dẫn đường và chỉ ra cho bạn nhiều hướng đi mới. Như vậy, thông qua “quý nhân” này, bạn có thể mở rộng vòng tròn giao tiếp của mình một cách hiệu quả. Chính những lần kết nối này sẽ giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống dễ dàng hơn.

5. Người bạn như “hạt dẻ cười”

Một người bạn vui vẻ, có khiếu hài hước, luôn lạc quan yêu đời tràn đầy năng lượng tích cực sẽ giúp mọi người xung quanh nhận được thêm nhiều sự trong trẻo và tươi mới hơn.

Họ cũng là người giúp bạn “xốc” lại tinh thần, vực dậy khi bạn rơi vào tâm trạng tiêu cực, chọc cho bạn cười khi bạn rơi nước mắt. Họ rất giỏi trong việc lan truyền những điều tích cực tới cho mọi người xung quanh, tận hưởng và thư giãn hiệu quả hơn sau những giây phút mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống công việc mỗi ngày.

6. Người mở đường “ngoại đạo”

Họ có thể khai thác tầm nhìn và khuyến khích bạn chấp nhận những ý tưởng mới, cơ hội mới, nền văn hóa và con người mới. Họ sẽ truyền cảm hứng để kích thích năng lực sáng tạo, giúp bạn không ngừng thay đổi và tiến bộ hơn.

Do đó, hãy luôn chủ động tiếp xúc với những người đến từ nhiều nền văn hóa, dân tộc và vùng đất khác nhau, lớn lên trong các môi trường khác nhau. Thông qua họ, bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều mới mẻ, thoát khỏi vỏ bọc hạn hẹp của chính mình để bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài.

Họ cũng là “quý nhân” mở ra những cái nhìn đa chiều, đem lại nhiều quan điểm đối lập trong mọi trường hợp. Bạn sẽ học được cách chấp nhận sự khác biệt, đứng ở vị trí của người khác để bày tỏ suy nghĩ, đồng thời tiếp thu được nhiều ý tưởng hơn.

7. Người cố vấn

“Quân sư” chính là cách gọi gần gũi nhất của kiểu bạn bè này. Họ luôn là “ông/bà cụ non” mà bạn nghĩ đến đầu tiên, tìm tới để xin lời khuyên mỗi khi cần đưa ra quyết định quan trọng.

Một người cố vấn có tâm, có tầm sẽ phân tích thấu đáo các ưu và nhược điểm của mọi sự lựa chọn, rồi đưa ra lời khuyên giúp bạn đi đúng hướng. Họ sẽ cho bạn biết mình đang có khả năng gì và thiếu khả năng gì để tiến bộ hơn.

Người có tầm nhìn chẳng những hiểu sâu trông rộng mà còn biết thấu cảm. Đó là người mà bạn có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng mà không ngại bị phán xét hay cười chê. Họ chính là quý nhân lý tưởng để dựa dẫm khi bạn đứng giữa ngã tư đường, hoang mang và phân vân về tương lai mà không thể tự quyết định.