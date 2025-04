7 chú tiểu bị xâm hại tình dục trong một ngôi chùa tại Đà Lạt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã nhận được tin báo tố giác tội phạm vụ "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra tại cơ sở Phật giáo T.T, ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung tin báo này tố cáo ông Nguyễn Đắt Vũ, sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại Phường 8, TP Đà Lạt, chỗ ở tại Phường 6, TP Đà Lạt, có hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu được gia đình gửi đến để đi học và tu tập tại cơ sở tôn giáo T.T.

"Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm thấy: Hành vi của Nguyễn Đắt Vũ có dấu hiệu của tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 1/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đắt Vũ về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đưa thông tin.

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có các tiếp cận và trao đổi với một số nạn nhân cùng người giám hộ tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi cũng đã có các kết nối để Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM và Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng vào cuộc để thực hiện các công việc nghiệp vụ pháp lý cũng như các trợ giúp khác cho các nạn nhân.

Chùa T.T cửa đóng then cài khi phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam tới vào chiều 2/4/2025

Thông tin ban đầu, các chú tiểu (có độ tuổi từ 9-16) đã bị ông Nguyễn Đắt Vũ, sinh năm 1987, xâm hại tình dục nhiều lần tại chùa T.T, từ năm 2023 tới tận khi bị phát giác vào tháng 3/2025. Có những bé bị "sư phụ" bắt "phục vụ" xong mới cho đi học; có những bé bị "sư phụ" kêu lên ngủ riêng trong phòng.

Hiện có bé đang hoảng loạn tâm lý trầm trọng; có bé đang bị đau và viêm bao quy đầu... Các chú tiểu bị "sư phụ" đe doạ không được tiết lộ cho bất cứ ai, nên không dám kể chuyện. Sự việc chỉ bại lộ khi có chú tiểu sinh năm 2007 tập hợp những em ít tuổi hơn, ghi lại các clip kể chuyện bị xâm hại tình dục của các em và báo cho các gia đình vào ngày 25/3/2025.

Ngày 26 và 27/3/2025, một số nạn nhân cùng người giám hộ đã lên công an Phường 6, TP Đà Lạt, tố giác tội phạm. Ngay lập tức, các cơ quan pháp luật tại tỉnh này vào cuộc. Ngày 26/3/2025, ông Nguyễn Đắt Vũ bị tạm giữ hình sự. Ngày 1/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đắt Vũ.

Thời điểm bài báo xuất bản, có hai gia đình đón con về nhà, còn lại các em được chuyển sang tá túc tại cơ sở Phật giáo khác.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án này.