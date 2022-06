7 cách làm mát cơ thể, ngủ ngon suốt đêm, khỏe khoắn hơn mà không cần bật điều hòa

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, nhiệt có thể thúc đẩy các hoạt động vui chơi trong mùa hè, nhưng không nên để cơ thể trong tình trạng nóng quá lâu, vì quá nóng có thể gây hại cho não và các cơ quan khác của bạn.

Mồ hôi là hệ thống làm mát tự nhiên của cơ thể, nhưng khi điều đó không đủ, sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh liên quan đến nhiệt - các dấu hiệu bao gồm chuột rút do nóng, phù nề do nhiệt và đột quỵ do nhiệt. Đồng thời, làm tăng nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch như đau tim và các tình trạng hô hấp như viêm phổi.

Trong mùa hè, chúng ta thường bị phụ thuộc quá nhiều vào điều hòa, nhưng việc dùng điều hòa nhiều không chỉ gây tốn điện mà còn không tốt cho làn da và hệ hô hấp. Vào những đêm mùa hè nóng bức, vẫn có 7 cách khác giúp cơ thể bạn cảm thấy sảng khoái, mát mẻ, ngủ ngon suốt đêm mà không cần mở điều hòa.

7 cách làm mát cơ thể, ngủ ngon suốt đêm không cần điều hòa

1. Uống đủ nước

Wendell Porter, giảng viên cao cấp về kỹ thuật nông nghiệp và sinh học tại Đại học Florida, Mỹ cho biết khi cơ thể bạn đang cảm thấy nóng và bốc hỏa, việc cấp nước cho cơ thể là bước đầu tiên và quan trọng nhất để hạ nhiệt.

Lý do là bởi khi cơ thể đủ nước, da sẽ tiết được nhiều mồ hôi hơn. Nếu mất nước, mồ hôi không được tiết ra hiệu quả, khiến bạn kém khả năng đối phó với nhiệt độ nóng, từ đó sinh ra bệnh.

2. Tắm nước lạnh

Ông Porter cũng cho biết, tắm nước lạnh là cách để bạn làm mát cơ thể, hạ nhiệt độ cơ thể cực nhanh. Bạn cũng có thể sử dụng xà phòng bạc hà để giúp cơ thể sảng khoái hơn. Tinh dầu bạc hà giúp kích hoạt các thụ thể não thông báo cho cơ thể biết bạn đang cảm thấy lạnh, giúp bạn thư giãn hơn.

Theo một đánh giá năm 2019, tắm trước khi đi ngủ không chỉ giúp bạn mát hơn mà còn có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và tận hưởng chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Tuy nhiên bạn chỉ nên làm điều này vào những ngày không có lựa chọn nào khác, bởi tắm đêm cũng đem lại không ít rủi ro cho sức khỏe.

3. Dùng khăn lạnh lau người

Đắp khăn lạnh trực tiếp lên da cũng có thể giúp bạn hạ nhiệt độ. Phòng khám Mayo, Mỹ khuyên bạn nên đặt khăn trên các điểm mạch của mình - chẳng hạn như sau cổ, dưới nách, trên cổ tay hoặc trên bẹn.

Ở những khu vực này, các mạch máu nằm gần bề mặt da, nó có thể tác động đến nhiệt độ cơ thể tốt hơn.

4. Thay quần áo thoáng mát

Các lớp quần áo có thể giữ nhiệt và mồ hôi. Vì vậy, vào những đêm hè nóng bức bạn hãy thay những bộ quần áo làm bằng vải lanh, lụa, cotton thấm hút mò hôi tốt hơn, đó là những chiếc áo phông, quần short, váy hoa rộng rãi.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oregon phát hiện ra rằng mặc loại vải làm từ 95% cotton và 5% spandex là lựa chọn tốt nhất trong thời tiết nóng bức. Những vật liệu này sẽ cảm thấy mát hơn cho làn da của bạn khi gặp nhiệt, vì chúng truyền nhiệt ít hơn các vật liệu khác.

5. Ngủ trong tầng hầm

Nếu bạn không thể ngủ suốt đêm vì quá nóng, hãy thử ngủ ở một nơi nào đó ngoài phòng ngủ, nếu đó là một lựa chọn. Nhiệt tăng cao, vì vậy nếu bạn có tầng hầm hoặc tầng thấp hơn trong nhà, hãy bố trí một khu vực ngủ tạm thời ở đó để có nhiệt độ mát hơn vào ban đêm.

Còn những phòng không có người ngủ hãy đóng cửa khu vực đó lại để đảm bảo giữ không khí mát ở khu vực bạn đang ngủ.

6. Ngủ trên những bộ ga trải giường thoáng mát

Bạn có thể giúp cơ thể thoải mái hơn bằng việc ngủ trên những bộ ga vải lanh hoặc cotton. Ngoài ra còn có các thương hiệu sản xuất gối, nệm và khăn trải nệm làm mát, có thể giúp bạn thư giãn hơn để bước vào giấc ngủ.

7. Thưởng thức các món ăn làm mát cơ thể

Vào những đêm hè nóng bức, không có điện và không thể mở điều hòa, bạn có thể tìm đến biện pháp ăn uống để giảm thiểu cảm giác nóng bức. Những món ăn làm mát là kem, nước dừa, nước mía, nước chanh, dưa hấu...

Bạn cần tránh ăn đồ ngọt khi đang cảm thấy nóng vì đường sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất của bạn và gây cảm giác nóng trong người.

