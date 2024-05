61 người tử vong vì sốc nhiệt ở Thái Lan, gần gấp đôi so với năm 2023

Hôm 10/5, Bộ Y tế Thái Lan cho biết ít nhất 61 người đã thiệt mạng trong năm nay do các tình trạng liên quan đến say nắng ở Thái Lan khi nước này ghi nhận nhiệt độ kỷ lục vào tháng 4 và đầu tháng 5.

Bộ Y tế nước này đã ghi nhận 200 ca tử vong cộng dồn từ năm 2018 đến tháng 5 này. Trong phần lớn tháng 4 và đầu tháng này, Thái Lan đã chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục, lên tới 44,2oC ở tỉnh miền Trung Lampang - gần với mức 44,6oC được ghi nhận là mức cao nhất mọi thời đại. Riêng ở Bangkok, nhiệt độ lên tới 40oC trong nhiều ngày.

Tính theo theo khu vực, Bộ Y tế Thái Lan cho biết 33 trường hợp tử vong xảy ra ở vùng nông thôn phía Đông Bắc, 13 trường hợp ở miền Trung và 10 trường hợp ở miền Bắc. Nguồn tin cho biết hầu hết nạn nhân là đàn ông trung niên hoặc người già, nhiều người trong số họ là công nhân nông nghiệp hoặc công nhân trong lĩnh vực xây dựng.

(Ảnh: EFA-EPA)

Theo các chuyên gia y yế, đột quỵ do nhiệt xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng nhanh và khó hạ nhiệt. Điều này có thể đe dọa tính mạng do gây tổn thương não và các cơ quan quan trọng khác.

Đợt nắng nóng mạnh bất thường cũng tấn công các quốc gia khác ở Nam và Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 như Bangladesh, Myanmar, Campuchia, Việt Nam và Philippines…

Liên hợp quốc và Hội Chữ thập Đỏ cho biết trong một báo cáo chung vào tháng 10 rằng các đợt nắng nóng sẽ xảy ra thường xuyên hơn, dữ dội hơn và gây chết người nhiều hơn trong tương lai do khủng hoảng khí hậu, thậm chí có thể "vượt quá giới hạn của con người, tâm lý và xã hội" ở các khu vực như Trung Đông, Sahel (Châu Phi) và Nam Á.