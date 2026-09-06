60 giây lý giải tại sao 28 năm qua không ai trả lời được câu hỏi "Song Hye Kyo lúc nào là đẹp nhất?"

Mới đây, đoạn clip ghi lại hành trình nhan sắc của Song Hye Kyo từ khi mới 14 tuổi cho đến lúc trở thành một trong những minh tinh nổi tiếng nhất Hàn Quốc đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý.

Đoạn clip trải dài suốt 30 năm, từ 1996 đến 2026, đưa khán giả trở lại những ngày đầu tiên Song Hye Kyo bước chân vào làng giải trí. Ngay từ năm 14 tuổi, nữ diễn viên đã sở hữu những đường nét nổi bật, gương mặt thanh tú và phần nào cho thấy dáng dấp của một mỹ nhân tương lai.

Nhan sắc của Song Hye Kyo chín muồi từ năm 16 tuổi.

Tuy nhiên, phải đến khoảng năm 1998, khi bước sang tuổi 16, visual của Song Hye Kyo mới thực sự bắt đầu chín muồi. Gương mặt dần mất đi nét trẻ con, thay vào đó là vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính nhưng không kém phần cuốn hút. Kể từ cột mốc ấy đến nay đã 28 năm, nhan sắc của Song Hye Kyo gần như luôn là chủ đề khiến công chúng phải dành lời khen ngợi.

Loạt hình ảnh chẳng khác nào một "bữa đại tiệc nhan sắc". Thuở thiếu nữ, Song Hye Kyo gây thương nhớ bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong veo và nét đẹp ngọt ngào. Sang tuổi đôi mươi, cô bước vào thời kỳ nhan sắc rực rỡ với vẻ thanh thuần, nữ tính. Khi trưởng thành, vẻ đẹp ấy dần chuyển sang đằm thắm, sang trọng và sắc sảo hơn. Đến hiện tại, khi đã ngoài 40 tuổi, Song Hye Kyo vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung hơn so với tuổi thực, cùng với đó là khí chất đặc biệt của một ngôi sao hàng đầu.

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Nhìn lại những khung hình này, khán giả càng hiểu vì sao câu hỏi "Song Hye Kyo lúc nào đẹp nhất?" suốt 28 năm qua vẫn chưa tìm được câu trả lời. Đơn giản bởi ở mỗi độ tuổi, cô lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Từ thiếu nữ trong trẻo, mỹ nhân rực rỡ tuổi đôi mươi cho tới vẻ sang trọng khi trưởng thành, visual của Song Hye Kyo chưa từng gây thất vọng cho khán giả, xứng đáng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc bất hủ của xứ sở kim chi.

Song hành với nhan sắc là một sự nghiệp lẫy lừng. Trái Tim Mùa Thu năm 2000 là bước ngoặt đưa tên tuổi Song Hye Kyo phủ sóng khắp châu Á. Sau đó, Ngôi Nhà Hạnh Phúc tiếp tục củng cố vị thế của cô trong làn sóng Hallyu. Dấu ấn đáng kể tiếp theo của cô là Gió Mùa Đông Năm Ấy, trước khi tạo nên một cơn sốt quốc tế khác cùng Hậu Duệ Mặt Trời vào năm 2026. Sang đến The Glory phát hành năm 2022, Song Hye Kyo lại có màn chuyển mình mạnh mẽ khi rời xa hình tượng nữ chính tình cảm quen thuộc để hóa thân thành Moon Dong Eun đầy tổn thương và khao khát báo thù. Tác phẩm này tạo nên cơn sốt toàn cầu, đồng thời giúp Song Hye Kyo chạm đến ngôi vị Thị hậu tại giải thưởng Baeksang danh giá.

Sắp tới, nữ minh tinh sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong dự án lớn mang tên Tantara. Đây là bộ phim thuộc đề tài chính kịch - kinh doanh, nơi Song Hye Kyo sẽ kết hợp cùng dàn sao đình đám Gong Yoo, Kim Seol Hyun, Cha Seung Won và Lee Ha Nee.