Chung kết Miss World 2026: Bảo Ngọc vào Top 12

Link xem trực tiếp chung kết Miss World 2026:

10h - Công bố Top 12, Bảo Ngọc có mặt Sau khi công bố, Top 20 thí sinh bước ra theo châu lục trong trang phục dạ hội. Với chiều cao 1m86, đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc nổi bật trong dàn thí sinh. Ngay sau đó, Top 12 người đẹp xuất sắc nhất được công bố. Đại diện Zimbabwe và Malaysia là hai thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 12 nhờ chiến thắng giải Beauty With A Purpose (Dự án nhân ái). Khu vực châu Mỹ gọi tên Brazil và Cộng hoà Dominican, châu Á gồm Philippines và Việt Nam, đại diện châu Phi được đi tiếp là South Africa và Zambia. Thí sinh Pháp và Tây Ban Nha là 2 người đẹp của châu Âu được vào Top 12.

Philippines và Việt Nam là 2 đại diện của châu Á lọt Top 12.

Đại diện của Việt Nam lọt vào top 10 Asia

21h48 - Công bố Top 40

Sau màn trình diễn đầm dạ hội, các thí sinh tiếp tục sải bước trang phục truyền thống của Việt Nam. Ngay sau đó, Top 40 lần lượt được gọi tên chia theo bốn khu vực.

10 người đẹp khu vực châu Mỹ - Caribbean gồm Puerto Rico, Canada, Cộng hòa Dominica, Trinidad and Tobago, French Guiana, Brazil, Peru, Argentina và Mỹ.

10 người đẹp khu vực châu Âu vào vòng trong gồm Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Gibraltar, Bỉ, Ukraine, Wales, Ba Lan và Scotland.

Đại diện Việt Nam vào Top 40.

10 người đẹp khu vực châu Phi được đi tiếp gồm Zambia, Nam Phi, Nigeria, Zimbabwe, Eritrea, Mozambique, Malawi, Kenya, Tanzania và Senegal.

10 người đẹp khu vực châu Á - Thái Bình Dương xuất sắc nhất là Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc, Quần đảo Cook, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon.

Do chiến thắng giải Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bảo Ngọc đã có suất vào thẳng Top 40 trước đêm chung kết.

Khán giả Việt Nam cổ vũ nồng nhiệt cho Bảo Ngọc.

20h55 - Chương trình tiếp tục sau cơn mưa lớn Phần trình diễn phải tạm ngưng do một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Sau khoảng 30 phút gián đoạn, chương trình tiếp tục trở lại với màn xuất hiện của các thí sinh trong trang phục dạ hội. Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện cuối cùng trong nhóm châu Á - châu Đại Dương. Đại diện Việt Nam được khán giả cổ vũ nồng nhiệt trong trang phục dạ hội xanh ánh kim. Trang phục tôn vóc dáng và vẻ đẹp kiêu sa của mỹ nhân Việt. Bảo Ngọc xuất hiện lộng lẫy trong trang phục dạ hội.

Bảo Ngọc rạng rỡ trong tiết mục đồng diễn mở màn.

Các thí sinh mở màn đêm chung kết bằng màn trình diễn “Dances of the World”.

Đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc là cái tên nhận được sự chú ý lớn từ fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế. Cô bước vào chung kết với thành tích khá nổi bật. Bảo Ngọc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó có suất vào thẳng Top 40. Đây là kết quả quan trọng bởi cô không phải chờ kết quả lựa chọn ở vòng đầu tiên.

Bên cạnh đó, người đẹp Cần Thơ còn lọt Top 23 Talent, Top 20 Head to Head Challenge và Top 24 Beauty With a Purpose. Trong đó, dự án Gen Zero của cô cũng nằm trong nhóm 6 dự án nổi bật của khu vực châu Á - châu Đại Dương tại vòng Beauty With a Purpose.

Trang phục dạ hội Bảo Ngọc sẽ mặc trong đêm chung kết.

Trước đêm chung kết Miss World 2026, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế nổi tiếng đều đưa đại diện Việt Nam lên vị trí số một trong bảng dự đoán.

Trong bảng dự đoán cuối cùng của Sash Factor, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được dự đoán giành vương miện. Các đại diện còn lại trong top 5 gồm: Philippines, Pháp, Brazil và Nigeria.

Trong khi đó bảng dự đoán của Missosology cũng xếp đại diện Việt Nam ở vị trí đầu tiên. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về đại diện đến từ Nigeria, Cộng hòa Dominica, Philippines và Pháp.

Missosology cho biết đã lựa chọn 25 người đẹp được đánh giá có phong độ và sức cạnh tranh nổi bật trước đêm chung kết. Chuyên trang nhận định cuộc đua đến vương miện Miss World năm nay vẫn có thể xuất hiện bất ngờ.

Việc các chuyên trang sắc đẹp uy tín cùng nhận định Bảo Ngọc giành chiến thắng tiếp tục khiến cho fan sắc đẹp tại Việt Nam đặt kỳ vọng.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán đại diện Việt Nam sẽ đăng quang.

Ngay trước đêm thi quan trọng, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân. Người đẹp tâm sự, khi nhìn lại chặng đường vừa qua, cô biết ơn vì những gì mình nhận được không chỉ là trải nghiệm, mà còn là những tình bạn đẹp.

“Từ những cô gái đến từ những quốc gia khác nhau, chúng mình đã gặp nhau tại đây, cùng chia sẻ câu chuyện, văn hóa, những ước mơ và trở thành những người chị em trong một hành trình thật đặc biệt.

Ngọc sẽ bước lên sân khấu đêm chung kết với tất cả sự chuẩn bị, bản lĩnh và tình yêu dành cho Việt Nam. Dù phía trước là bất kỳ điều gì, Ngọc sẽ cố gắng hết mình đến khoảnh khắc cuối cùng, để hành trình này khép lại bằng những gì trọn vẹn nhất”, nàng hậu viết.