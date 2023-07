6 tổ công tác công an Bình Dương xác minh lai lịch nạn nhân vụ phân xác

Tính đến ngày 7/7, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận được hơn 200 tin báo của người dân có người thân mất liên lạc. Từ tin báo, Công an tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác đi các địa bàn giáp ranh TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu để xác minh. Qua rà soát, tất cả các trường hợp báo mất liên lạc đều còn sống.

Hiện trường nơi phát hiện hai tay và hai chân người bị đốt (ảnh: TL).

Để xác định được nhân thân, lai lịch nạn nhân, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi 4 thông báo với các đặc điểm nhận dạng nạn nhân là nam giới trên 18 tuổi, chiều cao từ 1m68-1m70.

Thời gian nạn nhân tử vong khoảng 10-14 ngày trước khi phát hiện phần thi thể bị đốt cháy tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên vào ngày 24/5.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương nhận định, có thể nạn nhân là người nước ngoài nên đang phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương và các tỉnh rà soát trường hợp người nước ngoài được cấp giấy phép lao động nhưng mất liên lạc.

Để xác định nhân thân, lai lịch nạn nhân, Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu người dân tiếp tục cung cấp thông tin về người thân mất liên lạc, những nghi vấn liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về việc phát hiện một phần thi thể gồm hai tay và hai chân người đựng trong một túi ni-lông màu đen, bên ngoài là túi du lịch màu đỏ tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên.

Phần thi thể này đã bị đốt. Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ giết người phân xác nên đã khởi tố vụ án.