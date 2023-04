6 thói quen đơn giản giúp bạn tiết kiệm hóa đơn tiền điện

Hóa đơn tiền điện của các gia đình thường tăng lên nhanh chóng khi vào mùa nóng. Và mọi người thường kêu than vì sao nó lại tăng 1 cách chóng mặt như thế, thay vì tìm cách giải quyết và khắc phục.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy chỉ cần thay đổi 1 số thói quen nhỏ cũng sẽ giúp tiền điện nhẹ nhàng hơn khi bước vào mùa nóng. Bạn có thể áp dụng ngay từ bây giờ vì thực sự rất đơn giản và hiệu quả.

1. Sử dụng quả bóng khi cho quần áo vào máy sấy

So với các thiết bị gia dụng khác, máy sấy tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Đó là lý do tại sao một số người muốn tiết kiệm sẽ dùng cách phơi đồ ngoài trời. Tuy nhiên, nếu điều đó là không thể với bạn vì sống ở chung cư không có ban công hoặc 1 vài lý do khác, bạn sẽ cần thêm một quả bóng nhỏ được làm bằng cao su để thả vào mẻ quần áo của mình. Bởi quả bóng tưởng chừng đơn giản này lại có hiệu quả là tách quần áo ra, giúp chúng khô nhanh hơn.

2. Tăng nhiệt độ trong cả tủ lạnh và tủ đông

Nhiều người tin rằng nhiệt độ thấp là tốt để bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, tủ lạnh không nhất thiết phải đặt quá thấp tới mức âm, bạn có thể để ở 9-10 độ. Bởi có ý kiến cho rằng nếu bạn đặt nhiệt độ thấp hơn 10 độ, bạn sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn tới 25%.

Nếu thực phẩm đông lạnh có hiện tượng tan chảy sau khi tăng nhiệt, bạn cần gọi thợ chuyên nghiệp. Một mẹo hữu ích khác để giúp tủ lạnh hoạt động ở hiệu suất tối đa là đặt chúng cách tường ít nhất 5cm. Bằng cách này, không khí sẽ có đủ không gian để lưu thông.

3. Kéo rèm để tiết kiệm chi phí điều hòa

Khoảng 30% nhiệt của một ngôi nhà được thoát ra ngoài qua cửa sổ. Và gần 76% ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ rọi vào nhà của chúng ta và biến thành nhiệt. Rèm cửa có khả năng giữ cho nội thất được bảo vệ khỏi các tia nắng cực mạnh của mặt trời chiếu vào.

4. Đừng mở nắp khi nấu ăn

Một thói quen tốt mà bạn có thể thực hiện khi nấu ăn là đậy nắp. Bằng cách này, bạn có thể giảm thời gian nấu. Bởi hơi nước và hơi nóng không thể thoát ra ngoài do đó thức ăn sẽ nhanh chín hơn.

5. Cắm tất cả các thiết bị điện tử vào các dải điện

Không phải ai cũng nhận ra rằng các thiết bị điện tử của chúng ta vẫn tiêu thụ năng lượng ngay cả khi đã tắt hoặc đặt ở chế độ ngủ. Đó là lý do tại sao việc cắm tất cả mọi thứ trong một ổ cắm điện nhiều lỗ sẽ cung cấp khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn khi bạn không sử dụng. Hãy nhớ rằng bạn phải nhấn nút bật/tắt khi cần. Nếu không, thiết bị của bạn vẫn sẽ tiếp tục tiêu thụ năng lượng.

6. Sử dụng ấm đun nước điện để đun sôi thay vì dùng lò vi sóng

Mới sáng sớm, bạn chỉ cần một tách trà nhưng có cả lò vi sóng và ấm đun nước có thể sử dụng. Lúc này, bạn nên sử dụng ấm điện vì nó sẽ thực hiện công việc nhanh và sử dụng ít năng lượng hơn. Lò vi sóng mất 50% năng lượng trong khi chuyển điện năng thành vi sóng. Mặt khác, ấm đun nước cách nhiệt rất tốt và chỉ mất 20% tổng năng lượng mà nó sử dụng.