Trong tử vi phương Đông, người ta tin rằng cứ khoảng 10 năm, mỗi con giáp lại bước vào một "chu kỳ vàng" - giai đoạn mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng hội tụ, mở đường cho những bước ngoặt lớn về sự nghiệp và tài lộc. Nửa cuối năm 2026, từ đầu tháng 7 cho đến hết tháng 12, được dự báo là quãng thời gian đặc biệt với bốn con giáp dưới đây. Những người thuộc các tuổi này vốn đã quen cảnh nỗ lực âm thầm, làm nhiều hưởng ít, nay sẽ dần cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt: công việc hanh thông hơn, quý nhân xuất hiện đúng lúc, tiền bạc chảy vào đều đặn và các mối quan hệ cũng trở nên dễ thở.

1. Tuổi Sửu: Công sức nhiều năm cuối cùng cũng được "trả lương"

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng cần cù, chịu thương chịu khó, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn nhưng lại hay bị thiệt thòi vì tính thật thà, không khéo léo giành phần hơn. Từ khoảng tháng 7 năm 2026 trở đi, vận trình của tuổi Sửu được dự báo bước vào giai đoạn "gặt hái" sau nhiều năm gieo trồng lặng lẽ.

Trong công việc, người tuổi này có cơ hội được cấp trên chú ý, giao phó vị trí quan trọng hơn hoặc dự án có tiềm năng tạo dấu ấn lâu dài. Ai đang buôn bán, kinh doanh nhỏ cũng có thể tìm được đối tác phù hợp, mở rộng quy mô mà không cần vay mượn quá nhiều. Về tiền bạc, đây là thời điểm Sửu nên bắt đầu học cách tích lũy có kế hoạch, bởi những khoản thu nhập ngoài lương có xu hướng tăng dần từ tháng 9 đến tháng 12. Lời khuyên cho tuổi Sửu là đừng vì tiếc công cũ mà bỏ qua cơ hội mới, hãy sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.





2. Tuổi Thìn: Quý nhân phù trợ, sự nghiệp cất cánh bất ngờ

Tuổi Thìn bước vào nửa cuối năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là về nhân duyên trong công việc. Giai đoạn trước đó, không ít người tuổi Thìn cảm thấy bế tắc, làm mãi không lên, ý tưởng hay nhưng không ai ủng hộ. Từ tháng 8 trở đi, cục diện này được cho là sẽ thay đổi khi quý nhân xuất hiện có thể là một người sếp cũ quay lại, một người bạn lâu không gặp, hoặc một đối tác tình cờ quen trong buổi gặp gỡ xã giao.

Những mối quan hệ tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại trở thành cầu nối quan trọng. Người tuổi Thìn làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, công nghệ hay kinh doanh tự do sẽ cảm nhận rõ nhất sự hanh thông này. Tài lộc đi kèm sự nghiệp, nên càng mạnh dạn đầu tư vào bản thân, học thêm kỹ năng mới, mở rộng mạng lưới quan hệ thì càng hưởng lợi.

3. Tuổi Mùi: Tiền bạc rủng rỉnh, đời sống dễ thở hơn hẳn

Nếu nửa đầu năm 2026 tuổi Mùi còn loay hoay với những khoản chi tiêu phát sinh, áp lực gia đình hay công việc không ổn định, thì nửa cuối năm lại là bức tranh hoàn toàn khác. Từ khoảng giữa tháng 7, dòng tiền của tuổi Mùi được dự báo đi vào quỹ đạo ổn định, không còn cảnh "tháng đủ tháng thiếu". Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng dự án, hoặc nhận được những khoản thu nhập thụ động từ các nguồn đã gieo hạt trước đó.

Người kinh doanh, buôn bán thấy khách quen quay lại, đơn hàng đều đặn hơn. Điểm đặc biệt là tuổi Mùi trong giai đoạn này còn dễ gặp may ở những khoản nhỏ lẻ, tiền thưởng bất ngờ, quà biếu, hoặc các khoản nợ cũ được trả lại. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Mùi nghĩ đến việc mua sắm lớn, cải tạo nhà cửa hay tích góp một khoản dự phòng cho tương lai.





4. Tuổi Hợi: Đổi vận toàn diện, cả tình lẫn tiền đều viên mãn

Tuổi Hợi là con giáp được nhắc đến nhiều nhất trong "chu kỳ vàng" lần này vì vận trình thay đổi gần như toàn diện. Sau quãng thời gian dài chịu áp lực công việc, các mối quan hệ chông chênh, nửa cuối năm 2026 mở ra một chương mới nhẹ nhõm hơn cho người tuổi Hợi. Về sự nghiệp, đây là lúc những nỗ lực âm thầm được nhìn nhận, cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc với mức đãi ngộ tốt hơn xuất hiện rõ rệt từ tháng 9.

Về tài chính, tuổi Hợi dễ có thêm nguồn thu phụ, làm thêm ngoài giờ hoặc nhận được sự hỗ trợ từ người thân trong các kế hoạch lớn. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp đối tượng phù hợp, còn người đã có đôi có bạn thì không khí gia đình trở nên ấm áp, ít mâu thuẫn hơn. Lời nhắc nhỏ cho tuổi Hợi là hãy biết giữ gìn những gì đang có, đừng vì quá phấn khởi mà chi tiêu vượt mức hoặc hứa hẹn điều vượt khả năng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.