6 phát hiện về dinh dưỡng trong năm 2022 có thể khiến bạn không khỏi bất ngờ

Kết thúc năm 2022, nhiều người trong chúng ta sẽ suy ngẫm về những gì đã diễn ra trong suốt năm vừa qua. Trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất, cũng có rất nhiều tin tức gây sốc và những khám phá dinh dưỡng đáng ngạc nhiên.

Trên thực tế, năm 2022 có rất nhiều khám phá khoa học tác động trực tiếp đến cách chúng ta tiếp cận thực phẩm và dinh dưỡng. Dưới đây là 6 phát hiện liên quan đến dinh dưỡng trong năm vừa qua có thể khiến bạn vô cùng ngạc nhiên.

1. Beta-carotene có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Beta-carotene, sắc tố màu cam sáng có trong các loại thực phẩm như bí, dưa đỏ và cà rốt thường được coi như một chất bổ sung cho sức khỏe của mắt, hệ miễn dịch, làn da. Tuy nhiên, nghiên cứu được công bố trên tạp chí American College of Cardiology đã phát hiện ra một sự thật gây sốc về sắc tố này.

Nghiên cứu đã xem xét tác dụng của các chất bổ sung phổ biến như omega-3, magiê và beta carotene. Thật không may, những gì họ tìm thấy là các chất bổ sung từ beta-carotene thực sự có liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Mặc dù lý do đằng sau vẫn chưa được biết rõ, nhưng các chuyên gia vẫn khuyên bạn nên tránh lạm dụng những thứ có chất này.

2. Bổ sung omega-3 có liên quan đến việc giảm 49% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Axit béo omega-3 đã được biết đến với tác dụng tăng cường nhận thức, đặc biệt là khi bị giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc chứng mất trí nhớ. Omega-3 có nhiều trong thực phẩm như cá béo hoặc các loại hạt, nhưng chúng cũng có thể được dùng ở dạng thực phẩm bổ sung.

Mặc dù nhiều người biết rằng omega-3 có thể giúp ích cho sức khỏe nhận thức, nhưng một số người có thể không biết rằng nó có ích đến mức nào. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients vào tháng 5 năm 2022 cho thấy những người có lượng omega-3 cao hơn có khả năng mắc bệnh Alzheimer thấp hơn tới 49%. Đây chắc chắn là một lý lẽ thuyết phục cho việc bổ sung thực phẩm giàu omega-3 với bất kì ai.

3. Các sản phẩm thịt từ thực vật là loại protein chất lượng thấp nhất

Những người ăn chế độ ăn dựa trên thực vật có thể bị sốc khi biết rằng nhiều loại thịt thay thế thịt dựa trên thực vật được coi là có protein chất lượng thấp nhất.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã so sánh thịt gà thông thường với thịt gà thực vật làm từ đậu nành. Họ phát hiện ra rằng mặc dù thịt gà giả được tạo thành từ 24% protein, nhưng các tế bào của con người không hấp thụ protein đó tốt như ở thịt gà thông thường. Những phát hiện này rất có ý nghĩa đối với những người không ăn thịt, bởi vì điều đó có nghĩa là họ có thể cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được protein chất lượng cao trong ăn uống so với những người ăn thịt.

4. Chế độ ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo ngay cả khi bạn tập thể dục

Nhiều người cho rằng nếu bạn không ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn có thể bù đắp bằng cách tập thể dục. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ngay cả khi bạn thường xuyên tập thể dụcnhưng có chế độ ăn uống không lành mạnh thì vẫn có thể làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch hoặc ung thư.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh kết luận rằng việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên đều quan trọng như nhau trong việc giảm nguy cơ tử vong. Điều này rất có ý nghĩa đối với những người cho rằng họ chỉ cần tập trung vào một khía cạnh sức khỏe như ăn uống lành mạnh hoặc tập thể dục là đủ.

5. Uống 2–3 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp bạn sống lâu hơn

Tranh luận về việc cà phê có "lành mạnh" hay không vẫn đang tiếp diễn với nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia sức khoẻ. Uống một lượng cà phê vừa phải đã được chứng minh là giúp cải thiện sức khỏe nhận thức. Thậm chí, uống cà phê điều độ còn giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, bệnh Alzheimer và có khả năng giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột. Nhưng cà phê cũng được biết là làm gián đoạn giấc ngủ, gây ra các cơn hoảng loạn và dẫn đến vấn đề về tim đối với những người có bệnh huyết áp.

Do có nhiều thông tin trái chiều về tác động của cà phê với sức khoẻ nên chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày thực sự có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tăng tuổi thọ. Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng châu Âu đã công bố những phát hiện này vào tháng 9/2022.

6. Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể không thực sự làm giảm nguy cơ mất trí nhớ

Chế độ ăn Địa Trung Hải từ lâu đã được quảng cáo là giúp cải thiện sức khỏe nhận thức và hoạt động của não vì hàm lượng chất béo lành mạnh, chất xơ cao. Nó đồng thời cũng thường được thảo luận như một chế độ ăn làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2022, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tác động của chế độ ăn kiêng này đối với người lớn và họ không tìm thấy mối liên hệ giữa việc tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Những phát hiện này chỉ dựa trên một nghiên cứu, vì vậy không đủ để bác bỏ hoàn toàn những lợi ích có thể có của chế độ ăn Địa Trung Hải. Nhưng kết luận này chắc chắn gây sốc cho những người có niềm tin cao vào mô hình ăn uống này.

Theo Eat This, Not That!