6 nạn nhân của Ninh Dương Lan Ngọc

Quay trở lại với mùa thứ 4, Running Man Vietnam nhanh chóng tạo sức hút nhờ dàn cast đông đủ cùng loạt tình huống "quăng miếng" không ngừng nghỉ. Không chỉ mang đến tiếng cười trên màn ảnh, những khoảnh khắc hậu trường của các thành viên cũng lầy lội không kém.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến cư dân mạng thích thú khi tung đoạn clip ghi lại hành trình "săn ảnh dìm" đồng đội, biến hàng loạt nghệ sĩ thành "nạn nhân" bất đắc dĩ. Trong đoạn video được chia sẻ trên trang cá nhân, Lan Ngọc tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc các thành viên đang nghỉ ngơi sau quá trình ghi hình. Khi mọi người đều mất cảnh giác, nữ diễn viên âm thầm tiến lại gần để chụp cận mặt từng người với những biểu cảm chân thật nhất.

Ninh Dương Lan Ngọc tranh thủ "dìm hàng" dàn cast Running Man Vietnam

Liên Bỉnh Phát là một trong những nạn nhân đầu tiên khi bị Lan Ngọc dí sát camera lúc đang ngủ ngon lành. Nam diễn viên hoàn toàn không hay biết mình đã bị đồng nghiệp ghi lại khoảnh khắc khó đỡ. Tiếp đó là Quang Trung, Quang Tuấn, Trấn Thành,... cùng nhiều thành viên khác cũng lần lượt "lên sóng" với những biểu cảm khiến chính chủ xem lại chắc cũng phải bật cười.

Điều khiến đoạn clip trở nên hài hước chính là biểu cảm đầy thích thú của Lan Ngọc mỗi khi "săn" được một tấm ảnh ưng ý. Nữ diễn viên liên tục cười khoái chí, thậm chí còn ghép loạt khoảnh khắc này thành một album "ảnh dìm" để chia sẻ với người hâm mộ. Không ít cư dân mạng hài hước nhận xét chỉ cần lơ là vài phút khi ở cạnh Lan Ngọc là nguy cơ trở thành "nạn nhân" của camera thường đã rất cao.

Dàn cast Running Man Vietnam trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của Lan Ngọc

Những "chiến lợi phẩm" của Lan Ngọc khiến cư dân mạng cười no

Nữ diễn viên cũng tự biên tự diễn tung ảnh chụp lén bản thân khi ngủ nhưng "dìm hàng" hay không thì ai cũng rõ

Running Man Vietnam mùa 4 chính thức trở lại từ ngày 24/7 sau thời gian dài được khán giả mong chờ. Mùa này giữ nguyên đội hình đã tạo được nhiều dấu ấn ở mùa trước gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P, đồng thời có thêm Lê Nhân đảm nhận vai trò người dẫn chuyện.

Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, khi được hỏi có được dàn cast nam nhường nhịn khi chơi game không, Lan Ngọc hài hước trả lời: "Nhường nhịn hả? Chưa bao giờ. Ngọc nhớ hoài một câu anh Thành nói từ mùa một: 'Ngọc à, chưa bao giờ tụi anh coi em là phụ nữ', nó ám ảnh trong đầu Ngọc cho đến bây giờ. Khi bước vào show hay thử thách nào đó, mọi người đều đang phải tập trung cho nhiệm vụ của mình. Vẫn luôn chú ý đến chấn thương của bạn bè xung quanh, nhưng họ chơi vẫn rất nhiệt tình và đôi khi bỏ quên Ngọc luôn. Khi họ chạy là họ chạy luôn, 'Chạy Ngay Đi' mà, chạy là chạy luôn, không ai ngoái nhìn Ngọc cả".

Không chỉ mang đến tiếng cười, loạt hình ảnh hậu trường cũng phần nào cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa các thành viên. Sau thời gian cùng nhau ghi hình, dàn cast ngày càng thoải mái tương tác, không ngại trêu chọc nhau. Chính sự thân thiết này được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều màn tung hứng tự nhiên, duyên dáng và là một trong những yếu tố giúp Running Man Vietnam mùa 4 ghi điểm với khán giả.

Lan Ngọc là "bóng hồng" duy nhất của Running Man Vietnam 2 mùa gần nhất

Ảnh: FBNV