Ninh Dương Lan Ngọc được minh oan

Một đoạn clip ghi lại màn xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc trên thảm đỏ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Chỉ sau ít ngày đăng tải, video đã thu về gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Tuy nhiên, thay vì chỉ khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên, không ít ý kiến lại cho rằng Lan Ngọc làm lố vì những màn tạo dáng liên tục, xoay người nhiều lần và biểu cảm được nhận xét là khá "over".

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện tại sự kiện Running Man Vietnam mùa 4

Trong đoạn clip, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy cúp ngực màu đen kết hợp chân váy xuyên thấu, khoe nhan sắc rạng rỡ. Nữ diễn viên được đưa đến bằng xe hơi, có vệ sĩ mở cửa và hộ tống vào khu vực sự kiện. Trước ống kính, Lan Ngọc liên tục tạo dáng, xoay người, cười tươi và tương tác với khán giả hai bên thảm đỏ.

Chính những khoảnh khắc này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Một số cư dân mạng để lại bình luận như: "Hơi lố", "Làm quá rồi", "Diễn nhiều quá"... Thậm chí có ý kiến cho rằng màn xuất hiện của Lan Ngọc mang màu sắc phô trương hơn một sự kiện thông thường.

Những khoảnh khắc Lan Ngọc tạo dáng và biểu cảm trên thảm đỏ bị cư dân mạng nhận xét làm lố

Tuy nhiên, ngay sau khi những bình luận tiêu cực xuất hiện, nhiều khán giả theo dõi Running Man Vietnam đã nhanh chóng lên tiếng "giải oan" cho nữ diễn viên. Theo các fan của chương trình, đoạn clip đang được chia sẻ thực chất không phải ghi lại một sự kiện giải trí hay thảm đỏ ngoài đời, mà là phân cảnh mở màn trong tập đầu tiên của Running Man Vietnam mùa 4.

Theo đó, màn xuất hiện bằng xe sang, thảm đỏ, hàng rào người hâm mộ cùng dàn vệ sĩ đều là bối cảnh được ekip chương trình dàn dựng nhằm giới thiệu 7 thành viên chính thức của mùa 4. Không riêng Lan Ngọc, các nghệ sĩ còn lại cũng có những màn chào sân với phong cách riêng, kết hợp nhiều biểu cảm và tình huống hài hước để tạo không khí sôi động cho tập mở màn.

Việc đoạn clip có chất lượng hình ảnh sắc nét, góc máy điện ảnh cũng khiến không ít người lầm tưởng đây là video được ghi lại tại một sự kiện thực tế. Tuy nhiên, đây là hình ảnh được chính ekip Running Man Vietnam đầu tư quay dựng chuyên nghiệp để phục vụ nội dung phát sóng, sau đó được cắt riêng thành clip ngắn và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Những khoảnh khắc trên thảm đỏ của Lan Ngọc là diễn biến trong tập mở màn, không phải sự kiện hay thảm đỏ như thường lệ

Không ít fan cho rằng nếu theo dõi đầy đủ bối cảnh trong chương trình, khán giả sẽ hiểu đây là màn "nhập vai", giới thiệu nhân vật chứ không phải cách Lan Ngọc xuất hiện ở một sự kiện bình thường.

Dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận bênh vực Lan Ngọc như: "Đây là Running Man mà mọi người", "Người ta đang quay gameshow chứ có phải đi dự sự kiện đâu", "Xem hết tập sẽ hiểu vì sao Lan Ngọc diễn như vậy", hay "Các thành viên khác cũng đều lầy lội như thế chứ không riêng gì Lan Ngọc".

Nhiều fan bênh vực Lan Ngọc trước những bình luận tiêu cực

Running Man Vietnam mùa 4 chính thức trở lại từ ngày 24/7 sau thời gian dài được khán giả mong chờ. Mùa này giữ nguyên đội hình đã tạo được nhiều dấu ấn ở mùa trước gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P, đồng thời có thêm Lê Nhân đảm nhận vai trò người dẫn chuyện.

Ngay từ tập mở màn, chương trình đã đầu tư nhiều phân cảnh quy mô như màn giới thiệu dàn cast trên thảm đỏ, các tình huống nhập vai và loạt thử thách mang đậm màu sắc điện ảnh. Là thành viên góp mặt xuyên suốt cả bốn mùa Running Man Vietnam , Ninh Dương Lan Ngọc từ lâu đã được khán giả yêu mến nhờ sự lăn xả và khả năng tạo tiếng cười.

Ninh Dương Lan Ngọc là thành viên góp mặt đủ 4 mùa Running Man Vietnam

Ảnh: Tổng hợp