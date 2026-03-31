6 món đồ giá rẻ nhưng chất lượng tuyệt hảo, đã mua là không hối hận

Không cần chi quá nhiều tiền cho những thiết bị đắt đỏ, đôi khi chỉ vài món đồ nhỏ, giá rẻ cũng đủ giúp cuộc sống trở nên tiện lợi và gọn gàng hơn đáng kể. Những sản phẩm tưởng chừng đơn giản này lại có thể giải quyết nhiều phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày, từ việc dọn dẹp, sắp xếp đến nghỉ ngơi, thư giãn. Dưới đây là 6 món đồ tuyệt vời mà bạn có thể cân nhắc sắm về nhà.

1. Dụng cụ giữ sách đọc bằng một tay

Nhìn qua khó đoán công dụng, nhưng đây lại là món đồ rất tiện cho người thích đọc sách. Thiết kế dạng nhẫn đeo tay nhỏ gọn, phần cong ôm sát trang sách, giúp giữ cố định khi đọc bằng một tay. Trước đây, nhiều người phải dùng ngón út để giữ trang, đọc một lúc là mỏi tay. Nhưng với món này, chỉ cần đeo vào và dùng ngón cái giữ trang là đủ, đọc lâu vẫn thoải mái, rất đáng thử với hội mọt sách.

2. Bóng đèn USB mini

Một chiếc bóng đèn siêu nhỏ, giá chỉ vài nghìn đồng nhưng cực kỳ linh hoạt. Chỉ cần cắm vào cổng USB là có thể sử dụng, từ ổ điện, củ sạc đến pin dự phòng.

Có thể dùng làm đèn ngủ, đèn đi đêm, hoặc mang theo khi đi chơi, cắm trại. Ánh sáng vừa phải, không gây chói, lại tiết kiệm điện, rất tiện trong nhiều tình huống.

3. Hộp đựng pin dạng két bia

Chiếc hộp này có thể chứa khoảng 20 viên pin AA hoặc AAA, giúp tránh tình trạng để pin lung tung gây chập cháy. Thiết kế giống két bia vừa gọn gàng vừa thú vị, có thể xếp chồng lên nhau, để bàn hay ngăn kéo đều ngăn nắp, dễ lấy khi cần.

4. Kẹp túi hình hoa anh đào có nam châm

Một chiếc kẹp nhỏ xinh hình hoa anh đào, phần nhụy là nam châm giúp gom các kẹp lại thành hình bông hoa.

Mặt sau cũng có nam châm nên có thể dính lên tủ lạnh, máy hút mùi hoặc cửa kim loại. Vừa dùng để kẹp miệng túi thực phẩm, vừa có thể làm kẹp ghi chú. Nhỏ xinh nhưng rất tiện và đáng yêu.

5. Giá treo cân điện tử

Một món đồ đơn giản nhưng cực kỳ thông minh. Chỉ gồm hai khung nhựa nhỏ, có thể dán lên tường hoặc cạnh tủ để treo cân. Nhờ đó, cân không còn bị để dưới sàn gây bừa bộn hay bám bụi. Vừa gọn gàng, vừa giúp việc dọn dẹp dễ dàng hơn.

6. Giá đỡ điện thoại, tablet dạng tay đòn

Nếu bạn hay dùng điện thoại trên giường, đây là món rất đáng thử. Giá đỡ có thể điều chỉnh nhiều góc, kẹp vào thành giường hoặc bàn, giúp bạn không cần cầm tay khi xem phim hay lướt web. Giảm mỏi tay, hạn chế rơi điện thoại vào mặt khi buồn ngủ, lại tăng trải nghiệm sử dụng đáng kể.



