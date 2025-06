Gan đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể, như phân hủy các chất dinh dưỡng và chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Gan còn đóng vai trò là hệ thống và giải độc chính của cơ thể.

Các chức năng khác của gan gồm điều hòa đông máu; sản xuất cholesterol và protein để vận chuyển chất béo đi khắp cơ thể; xử lý huyết sắc tố (protein trong tế bào hồng cầu của bạn) và lưu trữ sắt cho cơ thể.

Thải độc gan hay còn gọi là giải độc gan, làm sạch gan - đây là quá trình loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi gan. Bạn nên áp dụng một chế độ ăn uống với những lựa chọn thực phẩm thông minh nhằm hỗ trợ chức năng thải độc tự nhiên của gan. Mục đích là giúp gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn và cải thiện chức năng gan tổng thể.

Một số yếu tố cần thiết của quá trình thải độc gan gồm uống nhiều nước, chế độ dinh dưỡng với nhiều trái cây, rau quả, tránh thực phẩm chế biến sẵn, giảm uống rượu.

Dưới đây là những loại rau củ hỗ trợ thải độc hạ men gan:

Rau lá xanh

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSĐH Trần Thị Trà Phương cho biết, các loại rau lá xanh được xếp vào nhóm thực phẩm hạ men gan cao hiệu quả. Rau xanh là nguồn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể tăng thải độc, hỗ trợ giảm lượng enzyme trong gan về mức ổn định.

Người bệnh có thể thu nạp những dưỡng chất này trong rau diếp cá, rau ngót, rau mồng tơi, rau má… để hỗ trợ cải thiện và duy trì chức năng gan; bổ sung vi chất thiếu hụt cho cơ thể, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất chứa lượng omega-3 và omega-6 dồi dào. Hai loại acid béo này có công dụng giảm viêm, chống oxy hóa, giảm thiểu tổn thương tế bào gan và ngăn chặn tế bào ung thư. Đây là lý do dầu ô liu nguyên chất được xếp vào nhóm thực phẩm hạ men gan cần tham khảo.

Dầu ô liu là nguồn thực phẩm có tác động tích cực đến sức khỏe cơ thể, bao gồm các chỉ số men gan. Người bệnh có thể thay thế các loại dầu khác bằng cách dùng dầu ô liu để cải thiện chỉ số men gan hiệu quả.

Cà rốt

Tác dụng nổi bật của cà rốt là bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa

Cà rốt giàu beta-carotene - dạng tiền vitamin A có khả năng trung hòa gốc tự do trong gan. Chuyên trang Ngôi sao của Báo VnExpress dẫn nguồn trang Healthline cho biết, theo thí nghiệm tại Journal of Medicinal Food (2011) chiết xuất cà rốt giúp giảm tổn thương gan và cải thiện chỉ số ALT, AST rõ rệt.

Bạn nên dùng cà rốt ép tươi hoặc ăn sống để giữ vitamin A nguyên vẹn.

Rau má và bông atiso có tác dụng thải độc gan rất hiệu quả

Rau má

Tác dụng nổi bật: Giải độc, làm mát gan

Theo y học cổ truyền, rau má có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, tiêu độc. Nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận rau má có khả năng làm giảm men gan và chống viêm do rượu, thuốc hoặc hóa chất. Bạn nên uống 100-150 ml nước rau má tươi mỗi ngày, không dùng quá nhiều gây lạnh bụng.

Atisô (Artichoke)

Tác dụng nổi bật: Bảo vệ tế bào gan, giảm viêm

Chiết xuất từ atisô giàu cynarin và silymarin - hai chất giúp hạ men gan và tái tạo tế bào gan. Nghiên cứu từ Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (2010) cho thấy atisô giúp giảm đáng kể ALT và GGT ở người bị gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Bạn nên dùng atisô nấu nước uống, hầm cùng xương hoặc chế biến thành trà thảo dược.

Táo

Các thử nghiệm trên động vật cho thấy chất polyphenol (hợp chất chống oxy hóa) có trong táo có thể giúp giảm lượng chất béo tích tụ trong các mô gan. Một nghiên cứu riêng biệt mang lại kết quả tương tự. Việc giảm lượng chất béo tích tụ giúp bảo vệ gan.

Mặc dù không có nhiều bằng chứng y tế chứng minh điều này nhưng trong táo có chứa acid malic. Điều này được cho là giúp mở các ống dẫn trong gan, cho phép các chất độc hại trong gan được "xả" dễ dàng hơn.