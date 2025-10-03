6 loại rau củ đừng mua mùa này

Mùa thu là thời điểm chợ búa phong phú, rau củ đúng vụ như bí đỏ, củ cải, cải thảo vừa rẻ vừa ngon, đi chợ lúc nào cũng thấy hàng tươi mới. Ngược lại, một số loại rau đã qua mùa, chất lượng giảm, hương vị không còn như trước. Không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn, nhưng khi mua người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ, tìm hiểu nguồn gốc rõ ràng và chỉ nên mua lượng vừa đủ để tránh vừa tốn kém vừa dễ mua phải hàng kém ngon.

1. Mướp

Mướp vào mùa hè vừa ngọt vừa mềm, ăn canh hay xào đều rất dễ chịu. Tuy nhiên, khi thời tiết chuyển sang thu, cây thường chậm phát triển khiến quả nhanh già, phần ruột trở nên nhiều xơ, kém vị ngọt và khó ăn. Mướp quá già không chỉ mất ngon mà còn có thể gây đầy bụng, khó tiêu đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nếu vẫn muốn thưởng thức món canh mướp đặc trưng, bạn nên chọn quả nhỏ, vỏ căng bóng, màu xanh sáng và chế biến ngay sau khi mua để giữ được hương vị tươi mới.

2. Cà chua chín ép

Cà chua vốn là rau quả mùa hè, vào thu số lượng ngoài chợ nhiều khi là loại được hái xanh rồi kích chín. Nhìn bề ngoài quả có màu đỏ đẹp mắt nhưng bên trong ruột còn cứng, vị chua gắt và hầu như không ngọt. Loại cà chua này cũng chứa ít vitamin hơn so với cà chua chín tự nhiên trên cây. Một số nơi còn sử dụng hóa chất không an toàn để kích chín nhanh, tiềm ẩn rủi ro nếu ăn nhiều. Vì vậy, khi mua bạn nên chọn quả có mùi thơm nhẹ, mềm vừa tay, ưu tiên hàng trồng an toàn hoặc cà chua địa phương vào chính vụ để yên tâm hơn.

3. Ngồng tỏi (hoa tỏi)

Ngồng tỏi là phần hoa của cây tỏi, thường thu hoạch vào mùa xuân, lúc đó cọng non, giòn và có hương vị đặc biệt. Sang thu, phần lớn ngồng bán ngoài chợ là loại bảo quản lạnh trong thời gian dài, khiến cho thân bị dai, mất độ ngọt và có vị hăng nặng hơn. Hàm lượng dinh dưỡng cũng giảm đáng kể sau nhiều tháng lưu trữ. Nếu bạn thích món ngồng tỏi xào, hãy chọn những bó còn tươi xanh, thân thẳng và giòn, không có vết héo, và nên chế biến ngay để đảm bảo chất lượng.

4. Dưa chuột

Dưa chuột là loại rau quả mùa hè được ưa chuộng nhờ vị thanh mát và nhiều nước. Nhưng khi vào thu, đa phần dưa trên thị trường đến từ nhà kính hoặc lưu kho, hương vị không còn đậm, nước ít và thậm chí có quả ruột xốp. Ăn loại dưa này vừa không giải khát lại có thể gây cảm giác khô miệng, không đáp ứng được nhu cầu cấp nước trong tiết trời hanh khô. Nếu mua, bạn nên chọn quả có dáng thẳng, màu xanh đậm, vỏ nhẵn, cầm chắc tay và chỉ mua đủ ăn trong ngày để giữ độ tươi ngon.

5. Hẹ

Hẹ có hai mùa vụ rõ rệt là xuân và thu. Tuy vậy, vào tiết thu lạnh hơn, hẹ ngoài trời mọc chậm, thân lá trở nên dày và xơ cứng, mùi vị cũng nồng gắt hơn bình thường. Người có dạ dày yếu dễ bị khó tiêu hoặc đầy hơi sau khi ăn. Để đảm bảo chất lượng món ăn, bạn có thể chọn hẹ trồng trong nhà kính hoặc thu hoạch sớm, khi lá còn mềm và xanh mướt. Nếu mua hẹ ngoài trời, hãy chỉ lấy lượng nhỏ, chế biến đơn giản như xào nhẹ hoặc làm gia vị để giảm bớt độ nồng.

6. Cà tím bị phủ sương

Cà tím là cây ưa khí hậu ấm. Khi gặp sương lạnh, quả dễ bị hỏng tế bào, khiến vỏ nhũn, ruột thâm đen và vị trở nên đắng. Những quả cà tím này không chỉ mất ngon mà còn có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa nếu lỡ ăn phải. Khi chọn cà tím vào mùa thu, bạn nên tránh quả có vết thâm, mềm nhũn hoặc chỗ lõm màu nâu. Hãy ưu tiên quả vỏ bóng, màu tím đều, cầm chắc tay và chế biến ngay để giữ độ ngon và an toàn.

Mùa thu nên mua rau củ nào?

Đi chợ mùa nào, ăn rau củ mùa đó luôn là lựa chọn khôn ngoan. Vừa ngon, vừa rẻ lại đảm bảo dinh dưỡng. Vào thu, bạn nên ưu tiên những loại đang đúng vụ như bí đỏ, cải thảo, củ cải, khoai môn hay khoai sọ. Đây đều là rau củ dễ tìm, giá hợp lý và hương vị cũng ngọt bùi hơn hẳn so với hàng trái mùa. Không chỉ vậy, chúng còn giàu chất xơ, vitamin, giúp cơ thể chống lại sự hanh khô, tăng cường sức đề kháng. Mua rau đúng mùa là cách vừa tiết kiệm chi tiêu, vừa ăn ngon, lại vừa chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

