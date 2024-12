6 loại cây cảnh đột nhiên nở hoa, cả nhà vỡ òa vì "điềm báo"

Cây cối không chỉ là thú vui mà còn mang ý nghĩa phong thuỷ tích cực, tốt lành cho gia đình. Bên cạnh những loại nở hoa quanh năm thì có nhiều cây cực kỳ khó ra hoa kể cả khi vào tay những thợ trồng lâu năm. Chính vì sự hiếm hoi này mà hoa của chúng mang ý nghĩa đặc biệt tốt lành, mỗi lần nở đó là điềm báo của may mắn, thịnh vượng đến.

Đó là những loại cây nào?

1. Kim chi ngọc diệp

Nhiều người trồng cây Kim chi ngọc diệp trong nhà hơn hai, ba mươi năm mà vẫn chưa thấy cây ra hoa. Vì vậy, nhiều người chỉ coi đây như một loại cây cảnh bình thường.

Tuy nhiên, Kim chi ngọc diệp cũng có thể nở hoa. Hoa rất nhỏ, màu hồng nhạt, trong điều kiện có ánh sáng đủ thì hoa sẽ có màu hồng pha đỏ.

Thời gian nở hoa của Kim chi ngọc diệp từ tháng 5 đến tháng 8. Để cây nở hoa, bạn cần phơi nắng nhiều để kích thích phân hóa nụ hoa, từ đó ra hoa sớm.

Bên cạnh đó, cần duy trì "nhu cầu nước thấp" của cây, tức là chỉ tưới khi một nửa đất đã khô. Đồng thời sử dụng phân bón như phốt pho dihydro kali, phun hoặc tưới nước mỗi 10 ngày một lần thì người trồng kim chi ngọc diệp sẽ không lo không nở hoa nữa.

Trong phong thuỷ, cây kim chi ngọc diệp là biểu tượng của sự giàu có, may mắn và thịnh vượng. Nhiều người quan niệm mỗi lần ra hoa, cây sẽ thu hút tài lộc và vận may, giúp gia chủ vượt qua khó khăn và đạt được thành công trong công việc và cuộc sống.

Cây cũng được coi là cây của sự trường thọ, đem lại sức khỏe dồi dào và năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

2. Ngọc bích

Ngọc bích cũng là một loại cây cảnh được ưa chuộng. Hoa của cây màu trắng rất đẹp, cũng có ý nghĩa may mắn sắp tới nên nhiều người trồng cây với hi vọng vận may ghé thăm nhà.

Muốn cây ngọc bích nở hoa, trước tiên cần để cây đạt tuổi thọ trên 5 năm.

Ngọc bích thường nở hoa vào mùa thu nhưng vẫn cần ánh nắng đầy đủ. Đối với ngọc bích, phơi nắng nhiều sẽ hiệu quả hơn so với việc sử dụng phân bón thúc.

Ngoài ra, bạn không nên sử dụng phân đạm cho cây vì phân đạm chỉ kích thích thân và cành phát triển chứ không kích thích nở hoa. Thay vào đó, hãy sử dụng phân bón như phốt pho dihydro kali.

Đến tầm cuối thu, đừng vội đưa vào trong nhà mà vẫn để ngoài trời 20 - 30 ngày nữa. Đây là quá trình “đông hóa” giúp kích thích ngọc bích ra nụ hoa và nở hoa.

Loại cây này trong phong thủy mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc nên thường được trồng trong nhà để thu hút năng lượng tích cực, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi về tài chính và công việc. Ngọc bích còn được xem là biểu tượng của sức khỏe tốt, bình an và gia đình hạnh phúc nên mỗi khi ra hoa sẽ là điềm báo tích cực về sức khỏe, sự viên mãn và bình an.

3. Huyết rồng

Ý nghĩa phong thủy của cây huyết rồng rất tốt vì cây sống rất lâu và mang ý nghĩa bảo vệ con cháu, trấn giữ gia đình. Bên cạnh đó, long huyết có vẻ ngoài sang trọng, tao nhã, khi được trồng trong phòng khách sẽ mang lại cảm giác phú quý, may mắn.

Nếu được chăm đúng cách, huyết rồng vẫn có thể ra hoa. Song, cần phải trồng ít nhất 10 năm để cây đạt đến kích thước và khả năng ra hoa. Ngoài ra, huyết rồng cũng cần sự chăm sóc đặc biệt để có thể "tu thành chín quả", báo hiệu điềm la lành.

Thời gian ra hoa của cây huyết rồng thường từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Nhiệt độ là điều kiện quan trọng nhất để hoa huyết rồng nở, cụ thể là từ 20 đến 30 độ C. Nhiệt độ thấp hơn 5 độ có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây và khả năng ra hoa.

Ngoài nhiệt độ, cần chú ý đến việc thường xuyên phơi nắng, chiếu sáng, nhất là vào mùa đông. Đồng thời, cần duy trì độ ẩm của đất vừa phải vì huyết rồng ưa môi trường ấm áp và ẩm ướt.

4. Vạn tuế

Cây vạn tuế thật sự rất khó ra hoa. Trong phong thủy, loại cây này thường được coi là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và giàu có. Nở hoa vạn tuế được xem như dấu hiệu của sự phát triển, thịnh vượng và sự khởi đầu mới, đồng thời cũng tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, sự kiên cường và khả năng vượt qua khó khăn. Do đó, khi vạn tuế nở hoa, nó có thể mang đến cho gia chủ may mắn, tài lộc và sự an khang thịnh vượng.

Cây càng khó nở hoa càng khiến các "dân chơi" muốn chinh phục. Vậy làm thế nào để kích thích vạn tuế ra hoa?

Là một loại cây sống lâu, có thể sống hơn 1000 năm nên muốn vạn tuế phải thật già mới ra hoa được, ít nhất là phải đạt được 20 "tuổi".

Đến tầm này, bạn cần phải phơi nắng cây nhiều hơn, tuy nhiên vào hè cũng phải bảo vệ để cây không bị cháy nắng. Thời gian còn lại trong năm thì phơi nắng càng nhiều càng tốt.

Vạn tuế có thời gian nở hoa từ tháng 6 đến tháng 8. Để giúp cây nở hoa trong khoảng thời gian này, cần phải chăm sóc tốt hàng ngày.

Đất trồng cần phải là đất có tính axit nhẹ, thoát nước và thông khí tốt. Khi thay chậu, tốt nhất nên thêm bột xương (phân bón hữu cơ được làm từ xương động vật nghiền nhỏ) vào đất để tăng cường hấp thu các yếu tố phốt pho, giúp cây sắt nở hoa tốt hơn.

5. Sen đá ống điếu

Trồng 1 cây sen đá ống điếu trong nhà, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu với màu đỏ tươi sáng không chỉ mang lại cảm giác vui vẻ, hợp mùa mà còn tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn.

Đây cũng là 1 loại cây có thể ra khoa, thậm chí là không "khó nhằn" như những loại cây kể trên vì chỉ cần 3 năm.

Muốn sen đá ống điếu nở hoa, trước tiên cần chăm sóc tốt để cây có bộ rễ mạnh, lá tươi. Bên cạnh đó, cần tăng cường ánh sáng, đảm bảo cây nhận được ít nhất 6 giờ ánh sáng trực tiếp mỗi ngày để kích thích nở hoa.

Cần điều chỉnh lượng nước và phân bón hợp lý để tránh làm yếu rễ, giúp cây phát triển mạnh và sớm nở hoa.

Hoa nở của sen đá ống điếu mang ý nghĩa sự phát triển, sự tăng trưởng và thuận lợi trong cuộc sống, đồng thời cũng là dấu hiệu cho sự đổi mới và tiến bộ trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

6. Trầu bà Monstera

Lá của cây trầu bà Monstera to và dày. Ý nghĩa phong thủy của vây này là sức khỏe lâu dài, tài lộc dồi dào và nhiều may mắn.

Hầu hết mọi người thường trồng trầu bà Monstera ở những nơi sáng sủa trong phòng khách. Tuy nhiên, dù có trồng hơn mười năm thì cũng ít ai bắt gặp cây ra hoa. Thực tế, thời kỳ ra hoa của trầu bà Monstera là từ tháng 8 đến tháng 9, nếu được chăm sóc đúng cách thì sau 6 "tuổi" là đã có thể "trổ bông".

Bí kíp cho trầu bà monstera nở hoa là cần thay đổi cách bón phân. Trong giai đoạn đầu, mỗi 7 đến 10 ngày nên sử dụng phân bón dạng nước, đến tháng 7 thì mỗi tuần phun một lần dung dịch 0.2% photphate dihydrogen để thúc đẩy sự phân hóa và phát triển mầm, từ đó giúp cây "đủ sức" để ra hoa.

