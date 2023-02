6 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối

Theo số liệu thống kê thì hầu hết các bệnh nhân ung thư gan được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.

Dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối

Mệt mỏi, sút cân

Mệt mỏi là phản ứng thường gặp của cơ thể khi bị ung thư gan và đặc biệt ở tình trạng ung thư gan giai đoạn cuối. Mặc dù bạn không làm bất kỳ công việc nặng nào nhưng bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi, bạn mất đi khả năng lao động.

Bên cạnh đó, sự suy nhược của cơ thể cũng khiến người bệnh ung thư gan giai đoạn cuối bị sụt cân nhanh chóng, thường thì khoảng 5-6 kg trong vòng 1 tháng, có người sụt nhanh hơn.

Rối loạn hệ tiêu hóa

Ung thư gan giai đoạn cuối khiến chức năng gan bị suy giảm nghiêm trọng, kéo theo đó là toàn bộ cơ thể và đặc biệt là hệ tiêu hóa của người bệnh cũng sẽ bị suy giảm chức năng hoạt động.

Lúc này, hệ tiêu hóa sẽ thường xuyên bị rối loạn, làm cho người bệnh gặp phải một số vấn đề như đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón, đại tiện nhiều lần trong ngày, phân nát và nhiều chất nhầy. Bên cạnh đó, người bệnh cũng luôn cảm thấy đầy hơi, chướng bụng dù trước đó không ăn gì hoặc chỉ ăn rất ít, thậm chí có thể xuất huyết tiêu hóa.

Gan to

Gan to là khi người bệnh ung thư gan sẽ sờ thấy những khối u ở phần gan trên cơ thể. Những khối u này là báo hiệu quan trọng cho việc gan đã hỏng nghiêm trọng. Người bệnh có thể dễ dàng sờ thấy những khối u dạng cục to nhỏ khác nhau trên bề mặt bụng trên. Cơ thể người bệnh bị suy kiệt nhanh chóng.

Với người mắc ung thư gan giai đoạn cuối, do những tác nhân khác nhau mà cơ thể nhanh chóng suy nhược nghiêm trọng. Một số biểu hiện ung thư gan giai đoạn cuối khác như – rụng lông, rụng tóc và xuất hiện những mạch sao ở những vùng da mỏng trên cơ thể.

Đau tức vùng bụng xung quanh gan

Những cơn đau bụng đột ngột và kéo dài là triệu chứng khó tránh khỏi với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bởi gan nằm rất gần dạ dày. Để có thể chấm dứt những cơn đau này thì người bệnh cần sử dụng thuốc giảm đau, tuy nhiên có thể ảnh hưởng đến chức năng gan.

Cổ trướng

Khi bị ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh nhân có biểu hiện bị phù chi dưới, bụng phình lớn và thường có màu vàng của cỏ úa hoặc màu đỏ (do máu). Nguyên nhân là do ở giai đoạn muộn, ung thư gan làm phát sinh chất dịch trong khoang bụng khiến bụng trướng to. Vì vậy, bệnh nhân có cảm giác khó chịu.

Vàng da, xanh xao

Có đến khoảng 85% bệnh nhân ung thư gan bị vàng da, đây là dấu hiệu rất đặc trưng của ung thư gan giai đoạn cuối. Nguyên nhân là do các khối u gan lớn dần trong giai đoạn cuối, chèn ép lên gan khiến quá trình tắc nghẽn giữa gan và ống mật gia tăng, làm cho mắt hoặc da chuyển vàng, nước tiểu sẫm màu hơn và có thể gây ngứa ở da.

Trên đây là 6 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối phổ biến nhất. Có thể thấy, ở giai đoạn cuối các triệu chứng của bệnh cực kỳ rõ ràng, bệnh ung thư gan tiến triển nhanh, thời gian sống của đa số bệnh nhân chỉ khoảng 3 – 6 tháng và không có phương pháp điều trị.

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, bạn cần tầm soát ung thư thường xuyên, đặc biệt là những người nằm trong nhóm nguy cơ cao như: người bị viêm gan B, viêm gan C, xơ gan.

Cách phòng chống ung thư gan

Tiêm phòng vaccine viêm gan B là biện pháp quan trọng hàng đầu.

Tránh xa những chất độc hại, tiềm ẩn gây ung thư như thực phẩm bị ẩm mốc, nhiễm độc.

Hạn chế uống rượu bia, thuốc lá, chất kích thích…

Kiểm tra, khám định kỳ sức khỏe 6 tháng/ lần.

Tích cực vận động thể chất.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ nướng, bổ sung chất xơ trong trái cây, rau xanh...