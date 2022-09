6 con tê giác chết bất thường tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm

Ngày 20-9, thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết hiện Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ việc 6 con tê giác nuôi ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm chết bất thường.

Các cá thể tê giác nuôi tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm - Ảnh: D. Lâm

Theo tìm hiểu, Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm có 9 con tê giác, được mua từ nước ngoài về nuôi trong môi trường bán hoang dã để phục vụ du lịch từ nhiều năm nay. Sau khi 6 con chết bất thường vào ngày 16-9, hiện 3 con còn lại đang được theo dõi chặt chẽ.



Được biết, Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Khu sinh thái này có diện tích 60 ha, hiện có 60 loài động vật, hơn 2.000 cá thể thú, trong đó có nhiều cá thể quý hiếm từ châu Phi, Nam Mỹ, như: Hổ trắng, tê giác, linh dương sừng kiếm, hươu cao cổ…

Hiện nguyên nhân cái chết bất thường của 6 con tê giác đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.