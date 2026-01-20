58 tuổi, bà nội trợ khiến mạng xã hội trầm trồ: Mỗi tuần tổng vệ sinh một lần, nhà lúc nào cũng sạch như mới

Ở Thượng Hải - nơi nhịp sống đô thị luôn gấp gáp và chật chội – một bà nội trợ 58 tuổi bất ngờ trở thành “hiện tượng mạng” chỉ nhờ một việc rất quen: dọn dẹp nhà cửa. Không khoe nhà sang, không decor cầu kỳ, điều khiến cư dân mạng ngưỡng mộ là việc bà duy trì một ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm suốt nhiều năm liền, chỉ với thói quen tổng vệ sinh kỹ lưỡng mỗi tuần một lần, kết hợp dọn dẹp nhẹ nhàng hằng ngày.

Không phải cầu kỳ - mà là kỷ luật

Theo chia sẻ, người phụ nữ này luôn tin rằng: một ngôi nhà sạch và gọn là nền tảng của một cuộc sống dễ chịu. Bà không dồn mọi thứ đến khi “quá bẩn mới dọn”, cũng không chạy theo những phương pháp làm sạch phức tạp. Thay vào đó, bà duy trì một nhịp sinh hoạt rất đều:

Mỗi ngày dọn nhẹ để không phát sinh bừa bộn

Mỗi tuần dành một buổi tổng vệ sinh từ đầu đến cuối nhà

Nghe thì đơn giản, nhưng chính sự đều đặn ấy lại là chìa khóa giúp ngôi nhà luôn ở trạng thái “vừa nhìn đã thấy dễ thở”.

Phòng khách: Gọn gàng là yếu tố tạo cảm giác sang

Bước vào căn hộ, phòng khách là nơi gây ấn tượng đầu tiên. Không gian sử dụng tông màu ấm, ánh sáng dịu nhưng đủ sáng, tạo cảm giác thư giãn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nội thất được tiết chế tối đa, tủ TV thiết kế đơn giản nhưng đủ công năng lưu trữ, mọi vật dụng đều có vị trí cố định.

Đặc biệt, bà không trang trí quá nhiều, chỉ đặt vài chậu cây xanh cạnh sofa. Chính sự gọn gàng, sạch sẽ này khiến phòng khách dù không đắt tiền vẫn toát lên cảm giác chỉn chu và “có gu”.

Khu vực ăn uống: Ít đồ nhưng luôn ngay ngắn

Khu vực bàn ăn được giữ đúng tinh thần chung của ngôi nhà: ít - gọn = sạch. Tủ đựng bát đĩa không quá đầy, đồ dùng được sắp xếp theo nhóm, dễ lấy, dễ cất. Ánh sáng vàng dịu tạo cảm giác ấm cúng, khiến mỗi bữa ăn gia đình trở thành một khoảng thời gian thư giãn đúng nghĩa.

Nhiều cư dân mạng nhận xét: chỉ nhìn cách sắp xếp bàn ăn cũng đủ hiểu chủ nhà là người rất kỹ tính và có thói quen sống ngăn nắp lâu năm.

Nhà bếp: Dọn mỗi ngày, sạch lâu dài

Với bà, nhà bếp là “mặt trận chính” của việc dọn dẹp. Đây là nơi được lau chùi hằng ngày để dầu mỡ và rác không có cơ hội tích tụ. Trong buổi tổng vệ sinh hàng tuần, bà làm sạch kỹ từ bề mặt bếp, gạch ốp, sàn nhà cho tới bên trong tủ và ngăn kéo.

Nhờ đó, nhà bếp luôn sáng bóng, không có mùi khó chịu, đồ dùng không bị bám bẩn lâu ngày. Bà cho rằng: “Dọn bếp mỗi ngày giúp tổng vệ sinh nhẹ hơn rất nhiều”.

Phòng ngủ: Sạch từ những chi tiết nhỏ

Phòng ngủ được giữ theo phong cách tối giản, giường gỗ tông trầm, tường màu trắng nhạt. Bà dọn giường mỗi sáng, thay ga gối định kỳ và trong buổi tổng vệ sinh sẽ giặt thảm, rèm, lau kỹ đồ nội thất.

Không có quá nhiều đồ đạc, phòng ngủ vì thế luôn thoáng, ít bụi và dễ làm sạch. Đây cũng là không gian bà tự hào nhất vì “chỉ cần bước vào là thấy nhẹ người”.

Bí quyết nằm ở sự chăm sóc đều đặn

Ngoài việc dọn dẹp, bà còn chú trọng bảo trì nhà cửa định kỳ: lau các khe khuất, kiểm tra đồ dùng, xử lý ngay những chi tiết nhỏ xuống cấp. Theo bà, chỉ cần để ý từ sớm, ngôi nhà sẽ luôn giữ được cảm giác “như mới” mà không cần tốn nhiều công sức hay tiền bạc.

Truyền cảm hứng cho hàng ngàn người

Câu chuyện của bà nội trợ 58 tuổi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người thừa nhận họ từng nghĩ giữ nhà sạch là việc “quá tốn sức”, nhưng sau khi xem cách bà làm, họ nhận ra vấn đề không nằm ở tuổi tác hay thời gian, mà ở thói quen và cách tổ chức công việc.

Không ít người bình luận: “Xem xong chỉ muốn đứng dậy dọn nhà ngay”, “Hóa ra nhà sạch không cần đồ xịn, chỉ cần đều tay”.

Một ngôi nhà không cần rộng, không cần sang. Chỉ cần đủ sạch, đủ gọn là đã đủ khiến người ta muốn quay về mỗi ngày.