Mẹo dọn nhà "cuốn chiếu" chỉ 45 phút cho 6 tầng nhà của vợ đảm Hà Nội: Nhà thơm lừng, sạch từng ngóc ngách

Là một người vợ, một người mẹ của hai em bé nhỏ, đồng thời tự kinh doanh riêng nên quỹ thời gian mỗi ngày của Thu Trang (Hà Nội) gần như luôn kín lịch. Thế nhưng bước vào tổ ấm của gia đình cô, nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi căn nhà 6 tầng rộng 36m2 lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, không hề có cảm giác bừa bộn.

Không sống trong chung cư với diện tích khép kín, việc dọn dẹp một căn nhà nhiều tầng đòi hỏi rất nhiều công sức. Thay vì dành cả ngày "vật lộn" với việc nhà, mẹ hai con này chọn cho mình cách dọn nhà "cuốn chiếu khoa học", chỉ gói gọn trong 45 phút mỗi ngày mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Mẹ 2 con chia sẻ: "Làm gì có ai có thời gian dọn dẹp cả ngày đâu nhỉ các bác. Mình mỗi ngày chỉ có 45 phút thôi nên phải có mẹo làm sao cho thật năng suất nhất".

45 phút dọn dẹp ưu tiên những khu vực sử dụng nhiều, dễ bụi bẩn nhất trong nhà

Theo Thu Trang, bí quyết lớn nhất không nằm ở việc dọn được bao nhiêu, mà là ưu tiên đúng những khu vực sử dụng nhiều và dễ bẩn nhất.

Bếp: Khu vực "nóng" nhất trong nhà

Bếp là nơi cả gia đình sinh hoạt hàng ngày, nấu nướng liên tục nên rất dễ bám dầu mỡ. Với Trang, mặt bếp, bồn rửa và khu vực nấu ăn là những vị trí bắt buộc phải lau mỗi ngày. Sau khi nấu ăn xong, chị thường xịt nước lau đa năng rồi lau nhanh toàn bộ bề mặt, chỉ mất vài phút nhưng giúp bếp luôn sạch sẽ, không bị ám mùi hay bám bẩn lâu ngày.

Nhà tắm: Xử lý ngay từ buổi sáng

Nhà tắm cũng là khu vực được ưu tiên dọn sớm. Sau khi cả nhà vệ sinh cá nhân buổi sáng, Trang tranh thủ lau bồn rửa mặt, bồn cầu và gạt nước sàn khu ướt. "Làm ngay lúc còn ướt thì rất nhanh, không phải kỳ cọ nhiều mà nhà tắm lại sạch lâu" - cô chia sẻ.

Phòng khách: Sắp xếp gọn là đã thấy sạch

Với phòng khách, Trang tập trung vào việc sắp xếp lại sofa, bàn trà cho ngay ngắn, sau đó dùng cây lau nhà hoặc robot lau sàn để làm sạch sàn nhà. Không cần dọn quá kỹ mỗi ngày nhưng không gian vẫn luôn thoáng và dễ chịu.

Phòng ngủ: Tối giản nhưng hiệu quả

Phòng ngủ được dọn theo nguyên tắc tối giản: gấp chăn gối gọn gàng, lau bụi bàn đầu giường, tủ trang điểm rồi quét sàn. Chỉ cần duy trì đều đặn, phòng ngủ lúc nào cũng sạch sẽ mà không tốn nhiều thời gian.

"Mỗi ngày mình chỉ chọn 1 khu vực chính và thêm 1 khu nhỏ phụ thôi là đủ. Không cần dồn hết vào một ngày rồi mệt rã rời" - mẹ 2 con chia sẻ thêm.

Dọn nhà "cuốn chiếu" - bí kíp nhanh gọn để nhà luôn sạch thoáng

Để 45 phút dọn dẹp thật sự mang lại hiệu quả, Thu Trang luôn tuân thủ những nguyên tắc cố định:

- Dọn theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để tránh làm bẩn lại

- Sắp xếp đồ gọn gàng trước, sau đó mới lau chùi bề mặt

- Mỗi tầng, mỗi khu vực đều có sẵn dụng cụ dọn dẹp để không phải đi lấy qua lại

- Ghi chú lại những chỗ chưa kịp dọn kỹ để xử lý vào ngày hôm sau

Cách làm này giúp việc dọn nhà không còn áp lực, mà trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình. "Chỉ cần làm đúng các bước thế này là xong, sau đó mình có thể thảnh thơi mở máy tính lên làm việc cho đến cuối ngày" - Thu Trang chia sẻ.

10 thói quen nhỏ giúp nhà cửa luôn gọn gàng, đến lúc dọn dẹp cũng "dễ thở" hơn

Một không gian sống gọn gàng và dễ chịu không hoàn toàn đến từ việc dọn dẹp thật nhiều, mà đến từ những thói quen rõ ràng, được duy trì đều đặn mỗi ngày.

1. Đặt một "điểm dừng chân" cho đồ đạc ngay gần cửa ra vào: Một chiếc khay hoặc giỏ nhỏ để chìa khóa, ví, khẩu trang giúp đồ đạc không bị rơi rớt và không mất thời gian tìm kiếm.

2. Dọn dẹp ngay sau khi sử dụng: Nấu xong dọn rửa bếp, thay đồ xong treo áo lên những chiếc mắc áo gọn gàng, dùng xong vật dụng trả về chỗ cũ để tránh bừa bộn.

3. Chỉ mua đồ đạc đúng mục đích và đặt để đúng chỗ: Trước khi mang thêm đồ mới về nhà hãy xác định rõ công năng và vị trí đặt chúng.

4. Giữ trống ít nhất một ngăn tủ ở mỗi phòng: Ngăn trống này sẽ giúp xử lý nhanh những món đồ phát sinh để không gian luôn gọn gàng.

5. Xử lý với những món đồ đã không sử dụng trong vòng 90 ngày gần đây: Những món đồ không dùng thường xuyên hoặc rất lâu rồi chúng ta không mở ra nữa, hãy thanh lý, cho, tặng đến những người thực sự cần chúng và phù hợp.

6. Sử dụng đồ theo mùa: Cất bớt quần áo, chăn mền hay những đồ trang trí không phù hợp thời điểm để có không gian thoáng đãng hơn.

7. Lau khô các bề mặt sau mỗi lần sử dụng: Bồn rửa, mặt bếp, vòi nước được lau khô liền sẽ sạch lâu hơn và ít bám cặn bẩn.

8. Đặt khăn lau ở nhiều vị trí: Có sẵn khăn ở bếp, nhà tắm, ban công giúp xử lý vết bẩn ngay khi vừa xuất hiện.

9. Giặt khăn lau, các dụng cụ vệ sinh định kỳ: Dụng cụ bẩn sẽ khiến nhà càng dọn càng bẩn mà chúng ta có khi không để ý kĩ.

10. Kết thúc một ngày bằng một vòng quan sát: Sắp xếp lại những đồ đạc nếu đang sai vị trí hoặc xử lý những vết bẩn nhỏ đã lỡ bỏ quên trong ngày.

Những thói quen tưởng chừng rất nhỏ này, khi được duy trì đều đặn mỗi ngày, sẽ âm thầm tạo nên một không gian sống gọn gàng, nhẹ nhõm và thư thái. Để dù bận rộn đến đâu, mỗi lần bước về nhà, ta vẫn cảm thấy dễ chịu và bình yên.

Nguồn: NVCC