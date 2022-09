57 người bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị sập, hư hỏng do bão số 4

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 19 giờ ngày 28-9, hoàn lưu bão số 4 đã làm 57 người bị thương (Quảng Trị 8; Thừa Thiên - Huế 8; Quảng Nam 41); 94 nhà sập (Quảng Trị 2; Thừa Thiên - Huế 6; Quảng Nam 65; Quảng Ngãi 21); 3.246 nhà bị hư hại, tốc mái (Quảng Trị 137; Thừa Thiên - Huế 419; Đà Nẵng 228; Quảng Nam 1.150; Quảng Ngãi 1.278; Gia Lai 7; Kon Tum 27).

Lực lượng biên phòng hỗ trợ người dân thị trấn Cửa Việt khắc phục hậu quả sau bão số 4

Mưa bão cũng đã khiến 77 điểm trường bị ảnh hưởng; hơn 1.038 ha hoa màu, 6 ha thủy sản bị ngập; 5.262 cây xanh gãy đổ; 8 tàu nhỏ (Đà Nẵng 4; Quảng Nam 4) bị hư hại, chìm tại khu neo đậu; 1.666 con gia súc, 1.475 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi; 65 vị trí bị ngập, sạt lở tại các tuyến quốc lộ và 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời.



Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ chiều 28 đến đêm 29-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 180 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ nay đến ngày 30-9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và hạ lưu sông Đăk Bla có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7 m, hạ lưu từ 2-3 m. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và hạ lưu sông Đăk Bla lên mức báo động 1 (BĐ1)-BĐ2; các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Kon Tum, đặc biệt tại các huyện Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị); Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước (Quảng Nam); Tu Mơ Rông, Konplong, Đắk Glei, Đắk Tô (Kon Tum).