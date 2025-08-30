53 trẻ lớp 1 học ‘chui’ suốt 1 năm: Sở GD&ĐT Hà Nội giải quyết thế nào?

Sau năm học 2024-2025, phụ huynh phát hiện trường này không được cấp chỉ tiêu tuyển sinh. Điều này dẫn đến việc, con đi học không có mã số học sinh, không có điểm trên hệ thống dữ liệu ngành.

Tháng 8/2025, ông Nguyễn Tiến Mạnh (Hà Nội), đại diện cho 21 phụ huynh học sinh khối lớp 1 Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long, năm học 2024- 2025 có đơn kiến nghị Phường Định Công, Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND Thành phố.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm ngoái, Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận Hoàng Mai và Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai .

Theo phụ huynh, năm ngoái dù trường này tuyển "chui" học sinh lớp 1 nhưng vẫn tổ chức lễ khai giảng rầm rộ.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, Sở đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện UBND phường Định Công để nắm bắt tình hình và thống nhất phương án giải quyết.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã hướng dẫn phường Định Công yêu cầu phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long khẩn trương liên hệ các trường tiểu học công lập, tư thục trên địa bàn gồm: Trường tiểu học Định Công, Trường tiểu học Đại Kim, Trường tiểu học Đại Từ, trường Bạch Dương hoặc các trường tiểu học khác theo nhu cầu nguyện vọng của phụ huynh học sinh để hoàn thiện và nộp hồ sơ năm học mới.

Được biết, đến thời điểm này, hầu hết học sinh đã được chuyển đến các trường học khác.

Sau khi học sinh chuyển đến trường khác để học lớp 2, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tạo điều kiện giải quyết việc cập nhật điểm lên cơ sở dữ liệu ngành, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh theo đúng quy định.

“Trong sự việc này, học sinh không có lỗi nên phải giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho các em. Phía nhà trường, sai phạm tuyển sinh sẽ bị xử lý nghiêm, làm gương cho các đơn vị khác”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói.