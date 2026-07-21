51 tuổi vẫn bứt phá tại Hyrox: Giáo án tập luyện giúp nam MC hoàn thành cuộc đua sau 1 giờ 15 phút

Ben Shephard, gương mặt trang bìa mới của Men's Health và đồng dẫn chương trình podcast Built For Life, vừa hoàn thành thử thách Hyrox London cùng vận động viên trượt tuyết Olympic Aimee Fuller. Cả hai thi đấu ở nội dung đôi nam nữ hỗn hợp, gồm 8 vòng chạy xen kẽ 8 bài tập chức năng, và cán đích sau 1 giờ 15 phút 17 giây (01:15:17).

Kết quả này được xem là dấu mốc đáng chú ý với Shephard khi ông bước vào giải đấu đầu tiên ở tuổi 51. Ông đã chuyển hướng từ mục tiêu xây dựng cơ bắp sang nâng cao sức bền và khả năng vận động toàn diện để đáp ứng yêu cầu đặc thù của Hyrox.

Hoàn thành Hyrox đầu tiên ở tuổi 51: "Môn thể thao dành cho tất cả mọi người"

Sau khi về đích tại Hyrox London, Ben Shephard cho biết điều khiến ông ấn tượng nhất không chỉ là thử thách thể chất mà còn là bầu không khí của sự kiện. Theo nam MC, tình trạng ít vận động đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại không chỉ tại Anh mà còn trên phạm vi toàn cầu. Ông cho rằng ngày càng nhiều người dành quá nhiều thời gian ngồi một chỗ và không duy trì đủ mức vận động cần thiết cho sức khỏe.

Chính vì vậy, việc chứng kiến nhiều người thuộc các thế hệ khác nhau cùng tham gia Hyrox để chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình khiến ông cảm thấy đây là mô hình cần được nhân rộng. Shephard cũng nhấn mạnh rằng Hyrox không phải sân chơi chỉ dành cho các vận động viên chuyên nghiệp. Theo ông, bất kỳ ai cũng có thể thử sức với bộ môn này, bất kể tuổi tác, vóc dáng hay khả năng vận động.

Thông điệp mà nam MC muốn truyền tải là mọi người không nên tự giới hạn bản thân bởi ngoại hình hoặc tuổi tác, mà nên mÔng dạn trải nghiệm để khám phá giới hạn của chính mình. Đồng đội của Shephard tại Hyrox London, vận động viên Olympic Aimee Fuller, cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần cộng đồng của giải đấu.

Fuller cho biết điều đặc biệt của Hyrox nằm ở cảm giác gắn kết giữa những người tham gia. Dù cô và Ben Shephard bước vào cuộc thi mà chưa thực sự biết những thử thách phía trước sẽ khắc nghiệt ra sao, cả hai đã cùng nhau vượt qua từng chặng đua bằng sự phối hợp và động viên lẫn nhau.

Theo Fuller, chính việc cùng làm việc như một đội đã tạo nên trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời thúc đẩy mỗi người phải cố gắng nhiều hơn so với ngày hôm trước. Không chỉ là cuộc đua về tốc độ hay sức mạnh, Hyrox còn được xem là bài kiểm tra khả năng phối hợp, tinh thần đồng đội và ý chí vượt qua giới hạn cá nhân.

Giáo án 8 vòng giúp Ben Shephard chuẩn bị cho Hyrox London

Trước khi hướng đến Hyrox, Ben Shephard vốn duy trì việc tập luyện đều đặn trong thời gian dài. Khi thực hiện bộ ảnh cho Men's Health, mục tiêu chính của ông là tăng cường sức mạnh, cải thiện thể lực và phát triển khối lượng cơ bắp. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho Hyrox buộc nam MC phải điều chỉnh chương trình tập để phù hợp với đặc thù của cuộc đua, nơi người tham gia liên tục chuyển đổi giữa chạy bộ và các bài tập chức năng cường độ cao.

Theo chia sẻ trên Instagram của huấn luyện viên cá nhân Steve Coleman, Shephard đã thực hiện một buổi tập mô phỏng khá sát với cấu trúc thi đấu Hyrox. Giáo án được thiết kế gồm 8 lần chạy, mỗi lần 1 km và xen kẽ giữa các lượt chạy là những bài tập tác động lên toàn bộ cơ thể, giúp phát triển đồng thời sức mạnh, sức bền và khả năng phục hồi.

Cụ thể, chương trình tập bao gồm:

- Chạy 8 lần, mỗi lần 1 km, xen kẽ giữa các bài tập.

- Slam Ball 60 lần với bóng tạ nặng 10 kg.

- Step-up với tạ tay 60 lần, sử dụng hai quả tạ 10 kg.

- Squat Row với dây cáp 60 lần ở mức tải từ trung bình đến nặng.

- Burpee Broad Jump 50 lần.

- Chèo máy (Row) quãng đường 1.000 m.

- Farmer's Carry 200m với hai quả tạ tay, mỗi quả nặng 25 kg.

- Walking Lunges 100m với hai quả tạ tay 10 kg.

- Dumbbell Thrusters 80 lần với hai quả tạ 7,5 kg.

Đây là giáo án có cường độ cao, yêu cầu người tập liên tục chuyển đổi giữa các nhóm cơ và duy trì nhịp tim ở mức lớn trong thời gian dài, tương đồng với áp lực thực tế của cuộc thi Hyrox. Việc kết hợp chạy bộ với các bài tập sức mạnh cũng giúp người tập làm quen với trạng thái mệt mỏi tích lũy - yếu tố được xem là thử thách lớn nhất của Hyrox khi các vận động viên phải hoàn thÔng đủ 8 km chạy cùng 8 bài tập chức năng liên tiếp.

Thành tích 1 giờ 15 phút 17 giây của Ben Shephard và Aimee Fuller không chỉ phản ánh hiệu quả của quá trình chuẩn bị. Nó còn cho thấy Hyrox là sân chơi mở dành cho nhiều đối tượng, từ vận động viên chuyên nghiệp, người nổi tiếng cho đến những người yêu thích rèn luyện thể chất.

Câu chuyện của Ben Shephard cũng góp thêm một minh chứng rằng tuổi tác không nhất thiết là rào cản để chinh phục những thử thách sức bền. Với sự chuẩn bị phù hợp, một giáo án được xây dựng bài bản cùng tinh thần kiên trì, người tham gia hoàn toàn có thể hoàn thành cuộc đua Hyrox đầu tiên và tận hưởng trải nghiệm đặc biệt mà môn thể thao này mang lại.

*Nguồn: Men’s Health