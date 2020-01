500 chiến sĩ cảnh sát vây bắt kẻ bắn chết nhiều người ở sòng bạc Củ Chi, một đối tượng ra đầu thú

Đến hơn 13h chiều 30/1, sau nhiều giờ 500 chiến sĩ cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an TP.HCM bao vây khu vực cầu Rạch Kẻ thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, một trong hai đối tượng tình nghi gây ra vụ xả súng bắn chết tại chỗ 4 người, 1 người sau đó tử vong tại khu vực sòng bạc xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) đã ra đầu thú.

Đối tượng đầu thú tên Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Minh là em trai của Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) - cán bộ nhà tạm giữ quận 11. Tuấn là nghi can chính gây trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng chiều 29/11.

Khu vực công an vây ráp bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Hiện tại, vòng vây vẫn đang được lực lượng chức năng siết chặt. Khu vực bao vây là một rừng tràm ở Củ Chi cách hiện trường khoảng 10 km.

Ngoài các lực lượng tinh nhuệ nhất của Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ cũng trực tiếp vào chỉ đạo công tác vây bắt nghi can.

Hiện vòng vây vẫn đang được siết chặt.

Các chiến sĩ công an được quyền tiêu diệt đối tượng nếu xảy ra tình huống bị chống trả.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 14h chiều 29/1, người dân khu vực xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) nghe thấy tiếng súng nên chạy đến một sòng bạc vắng vẻ nằm cạnh một chuồng bò gần đó.

Tại đây, 4 người trong sòng bạc nằm chết tại chỗ vì bị trúng đạn, một người nguy kịch. Nghi phạm bắn các nạn nhân là Lê Quốc Tuấn đã tẩu thoát.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt. Người thân của các nạn nhân hay tin cũng đến hiện trường gào khóc thảm thiết.

Nghi can Lê Quốc Tuấn.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn ham mê cờ bạc. Ngày 29/1, người này đến sòng bài phường Tân Thạnh Đông để đánh bạc.

Thua bạc, Tuấn cay cú chửi bới thì bị cự lại nên tức giận bỏ đi. Sau đó người này trở lại dùng khẩu AK mang theo bắn các nạn nhân.

Đến khuya cùng ngày, người dân lại phát hiện một người đàn ông bị bắn chết, cướp tại sản tại khu vực đường tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy (huyện Củ Chi).

Nghi phạm vụ việc này tiếp tục là đối tượng Lê Quốc Tuấn.