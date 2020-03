5 video và hình ảnh cực kỳ hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa trong mùa dịch Covid-19

Thời điểm hiện tại, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đang ra sức ngăn chặn virus Covid-19 lan rộng. Và nhiều biện pháp để truyền bá thông điệp được thực hiện với mong muốn người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Dưới đây là những thông điệp hài hước mà đầy ý nghĩa đến từ đất nước Singapore được lựa chọn bởi The Straits Times.

1. 10 người, 1 mét, 1 Singapore

2 blogger nổi tiếng Lee Kin Mun (được biết đến với cái tên mrbrown) và Benjamin Miyagi Lee đã hợp tác với nhau để chế lời ca khúc nổi tiếng: One People, One Nation, One Singapore.

Cả hai đều tự quay lại clip thu âm từ nhà riêng của mình. Và lời bài hát được thay đổi thành những câu có nội dung liên quan dịch Covid-19 đầy ý nghĩa.

2 blogger nổi tiếng Singapore viết lại lời bài hát "One People, One Nation, One Singapore".



2. Giữ khoảng cách xã hội

Việc giữ khoảng cách, hạn chế tụ tập đông người là biện pháp để phòng chống lây lan Covid-19. Và trong những bức ảnh này, ngay cả những con vịt quay cũng được giữ khoảng cách an toàn với nhau. Động vật hay con người, còn sống hay đã được chế biến thì đều phải giữ khoảng cách!

3. Ở nhà hoặc ở trong khung ảnh

Bức ảnh vui nhộn này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ở nhà, tự cách ly trong khoảng thời gian dịch Covid-19 đang bùng phát. Và nếu cố tình làm trái thì hậu quả có thể là mắc bệnh phải nhập viện hoặc... qua đời và ảnh đóng khung tưởng niệm.

Bạn có 3 lựa chọn: Ở nhà, ở viện và ở trong khung ảnh.

4. Chỉ "tôi" và "bạn" có thể đánh bại virus

Meme đơn giản này nhưng lại rất ý nghĩa. Virus được khống chế hay không, chính chúng ta mới là người quyết định.

5. Nhảy múa ở độ cao 30.000 feet (khoảng 9.14km)

6 sinh viên người Singapore đã hạnh phúc nhảy múa trên nền nhạc bài Maori để cảm ơn phi hành đoàn hãng hàng không Singapore Airlines đã đưa họ ra khỏi New Zealand.

Đó là những sinh viên chuyên ngành múa ba lê cổ điển và múa đương đại tại Trường múa New Zealand ở Wellington.

Sáu sinh viên bay từ New Zealand đến Singapore nhảy múa để cảm ơn phi hành đoàn hãng hàng không Singapore Airline.

Trắc nghiệm nhanh làm gì khi tiếp xúc nguy cơ?