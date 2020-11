5 vật dụng kì dị tưởng cực thừa thãi mà lại thú vị "thôi rồi" của người Nhật, bất ngờ nhất là túi sang chỉ để đựng... dưa!

Theo báo Grapee, chiếc túi có vẻ ngoài hết sức đẹp đẽ và tinh tế này do đích thân chủ hãng túi xách Tsuchiya Kaban thiết kế và hợp tác với nghệ nhân Nhật Bản Yusuke Kadoi để chế tác trong khuôn khổ chiến dịch "The fun of carrying" (Tạm dịch: "Cái thú của việc xách đồ").