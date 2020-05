5 tin nhắn đầy gợi mở, khiến chàng tức tốc muốn đến bên bạn trong vòng nửa nốt nhạc!

Trong chuyện tình cảm, phụ nữ luôn có cả ngàn điều khó nói. Việc bày tỏ mong muốn của bản thân với đối phương dường như là thử thách chưa bao giờ dễ để vượt qua, từ việc các nàng thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, tới chuyện cuối tuần nên hẹn hò ở đâu,...

Với những chủ đề bình thường như vậy, chị em đã e dè khi bày tỏ. Vậy nên, cũng không lấy làm lạ khi nhiều cô nàng thú nhận: "Nhiều khi, đang ở nhà, mình bất chợt cảm thấy rạo rực và muốn người yêu đến nhưng thực tình không biết phải mở lời ra sao cho tế nhị."

Nếu bạn đã từng ở trong tình cảnh đó và vẫn luôn băn khoăn về chuyện thổ lộ nhu cầu rất đỗi phụ nữ này, hãy thử gửi cho đối phương 1 trong 5 tin nhắn dưới đây! Chúng tôi khuyến khích các bạn nên dùng tiếng Anh thay cho tiếng Việt trong trường hợp này, bởi điều đó sẽ làm những ý tứ "nhạy cảm" trở nên hài hước hơn!

1. "Hey, guess what I'm not wearing right now?"

Đừng "đố anh biết em đang nghĩ gì" nữa! Thử khơi gợi cảm hứng rạo rực vốn mang tính bản năng của phái mạnh bằng thử thách "Guess what I'm not wearing right now?" xem sao! (Tạm dịch: Đố anh đoán được chỗ nào trên cơ thể em đang không được mặc đồ đấy?")

Dù đối phương của bạn có là người nghiêm túc đến đâu, chắc chắn anh ấy cũng không thể kìm hãm trí tưởng tượng của mình khi nghe câu hỏi này!

2. "I can't help missing our last night together!!!"

"Em không thể ngừng nhớ về cái đêm mình bên nhau!!!"

Đừng quên thêm 3 dấu chấm than vào cuối câu bởi điều đó sẽ cho đối phương biết bạn đang muốn anh ấy nhiều thế nào. Việc bày tỏ nỗi nhớ nhung trong tình yêu chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Đàn ông luôn bị kích thích bởi điều đó!

(Đương nhiên là trong trường hợp tình cảm của hai bạn vẫn mặn nồng.)

3. "I've had my dinner but I suddenly want you to feed me a hot night meal"

"Em đã ăn tối rồi đấy nhưng đột nhiên, em lại muốn anh cho em một bữa ăn đêm nữa."

Nếu bạn vốn thích việc thử lòng đối phương, thì tin nhắn này còn cùng lúc giúp bạn bắn trúng 2 mục đích! Người yêu kêu đói và muốn một bữa ăn đêm nóng bỏng mà anh ấy chẳng thể đáp ứng thì có lẽ người ta chẳng quan tâm bạn nhiều như bạn nghĩ rồi!

4. "I love food but you're now the most wonderful one to me"

"Em mê đồ ăn lắm nhưng lúc này anh mới chính là người em thích nhất."

Vào ban ngày, việc so sánh chàng với đồ ăn có thể khiến anh ấy tức giận. Nhưng chắc chắn nếu lúc đó là ban đêm, chàng sẽ không nghĩ vậy đâu!

5. "I think you're greatest when you're with me at night"

"Với em, anh tuyệt nhất là khi ở bên em, vào buổi tối."

Đàn ông thích được khen bởi người phụ nữ của anh ta, đừng bao giờ quên điều đó! Gửi đi dòng tin này, bạn không chỉ đang khen anh ấy, mà truyền cho họ động lực để trở nên tuyệt vời một lần nữa.

Hãy thử gửi cho đối phương 1 trong 5 tin nhắn phía trên vào lần tiếp theo bạn đột nhiên khao khát có chàng ở cạnh.

Tuy nhiên, đôi khi, bày tỏ mong muốn một cách thẳng thắn cũng không phải một ý tồi. Không phải nhắn tin, hãy gọi luôn cho anh ấy và hỏi xem họ có rảnh, hoặc có muốn ở với bạn ngay lúc này hay không!

Chẳng có gì phải ngại ngùng vì đó là mong muốn chính đáng của bất kỳ người phụ nữ nào đang yêu. Hơn nữa, không phải người đàn ông nào cũng đủ tinh tế, hài hước để hiểu được ẩn ý phía sau những dòng tin nhắn đầy rạo rực của bạn.