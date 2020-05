Chàng trai quyết định chia tay đúng ngày lễ Tình yêu vì biết bí mật thực sự của việc bạn gái từ chối "nhìn vào chỗ nhạy cảm"

Đôi khi, bất ngờ cứ xảy đến với bạn trong những hoàn cảnh khó tưởng nhất. Đau đớn là lúc màu trắng bỗng dưng chuyển hoàn toàn sang màu đen.

Hai ngày 520 và ngày 521 là ngày lễ Tình yêu của Trung Quốc. Đây là dịp để nhiều cặp đôi thể hiện tình cảm nhưng đó cũng là lúc nhiều người phải chịu những cú sốc từ trên trời rơi xuống.

Một anh chàng đã viết trên mạng xã hội để than thở về câu chuyện chính mình. Cô bạn gái cũ của anh đã dùng đủ mọi lý do để "giữ mình". Cô từ chối quan hệ tình dục hoặc tắm chung với bạn trai với lý do "không dám nhìn vào chỗ nhạy cảm ấy".

Một ngày nọ, anh bạn trai phát hiện ra sự thật kinh hoàng từ chiếc máy tính bảng mà anh tặng cô.

Anh tìm các thư mục và mở ra được 1 danh sách loạt thông tin của 30 "khách hàng" nam thường xuyên nói chuyện, chat video với bạn gái anh. Ngoài ra, bạn gái anh còn lập ra các nhóm chat trong đó có rất nhiều cô gái đã có chồng và bạn trai. Thậm chí, các cô gái còn được chồng và bạn trai ủng hộ việc làm đó. Họ chưa có những quan hệ tình dục nhưng việc trao đổi hình ảnh, chuyện trò thế này cũng đủ để gây tổn thương lớn cho 1 mối quan hệ rồi.

Ảnh minh họa

"Tôi muốn công khai với bạn bè nhưng cô ấy hẹn sau 3 tháng khi cô ấy ổn định mọi thứ. Tôi sẵn sàng chờ đợi vì tôi tin cô ấy. Chúng tôi ở cách nhau 1 thành phố. Cô ấy nói rằng tôi là bạn trai đầu tiên của cô ấy nhưng tôi không ngờ cô ấy lại biến thái đến vậy", chàng trai tâm sự.

Vào ngày 21/5, sau 10 ngày kể từ khi phát hiện ra bí mật động trời trong chiếc máy tính bảng mà anh đã mua cho bạn gái, chàng trai đã chia sẻ trên một hội nhóm: “Tôi không ngờ người bạn gái đến quần lót của tôi cũng không dám đụng vào vì xấu hổ lại có nhiều ứng dụng trực tuyến chỉ để kiếm tiền từ những hình ảnh sexy và trò chuyện một cách khiêu dâm. Tôi đã trả cả tiền nhà và tiền điện thoại vì nghĩ hoàn cảnh cô ấy khó khăn. Không kìm chế được những gì mình thấy trong chiếc máy tính bảng, tôi đã đập vỡ nó. Trong phút chốc, cô ấy biến thành một con người hoàn toàn khác trước mặt tôi. Cô ấy vẫn xin tôi cho thời gian”.

Nhưng sau những gì đã trải qua anh khẳng định: "Tôi có thể đợi cô ấy, không vội vàng quan hệ, tôi có thể chịu đựng kể cả việc không tắm cùng nhau. Bởi cô ấy nói nhìn thấy những thứ ấy sẽ khơi gợi kí ức và ghê tởm bản thân. Tôi yêu cô ấy, tôi tin có những vết thương không thể chữa lành nhưng kết quả thì...".

Ảnh minh họa

Có vẻ sau những cô gắng anh chàng trong câu chuyện trên đành chọn chia tay bởi cô người yêu đã "hết thuốc chữa".

Có rất nhiều bình luận được đưa ra cho chàng trai tội nghiệp:

- Hãy nghĩ về tình yêu, có thể cô ấy có nỗi khổ riêng.

- Rõ ràng bạn là bạn trai đầu tiên của cô ấy mà, những người kia chỉ là "khách hàng" thôi.

- Quên đi chàng trai, nỗi đau nào cũng vượt qua được, chúc mừng bạn đã nhận ra sớm. Đừng tiếc những gì đã bỏ ra, hãy coi như đó là chi phí cho bài học.

Những câu chuyện tưởng chừng không tin nổi ấy vẫn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, không riêng gì chàng trai ấy. Khi họ yêu vào, mọi quy chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Có người thì tin bất chấp, có người lại đa nghi từng chút 1. Thế nhưng dù là trong mối quan hệ yêu đương hay bất cứ các mối quan hệ khác bạn vẫn cần sự tỉnh táo. Cứ yêu hết lòng, cứ chân thành nhưng đừng mù quáng.

Đặc biệt trong giai đoạn tìm hiểu, hãy đặt ra câu hỏi nếu đối phương có nhiều biểu hiện đáng nghi. Tình yêu hay hôn nhân vẫn cần nhất là sự tự giác bởi khi người ta đã muốn nói dối, muốn phản bội thì chẳng có gì ngăn được.

Nguồn: Ettoday