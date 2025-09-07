Ở phụ nữ, buồng trứng vốn được coi là “trung tâm” điều hòa sinh sản, nội tiết và sức khỏe toàn thân. Tuy nhiên, không phải lúc nào buồng trứng cũng lão hóa theo đúng số tuổi. Có người ngoài 40 vẫn còn sung sức, nhưng cũng có người mới ngoài 30 đã bắt đầu xuất hiện những rối loạn do buồng trứng suy giảm chức năng.

Các chuyên gia cho biết, buồng trứng thường bắt đầu lão hóa rõ rệt từ giai đoạn tiền mãn kinh (khoảng 45 - 50 tuổi). Nhưng trong xã hội hiện đại, tình trạng suy buồng trứng sớm ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Hệ quả không chỉ dừng lại ở khó thụ thai hay vô sinh, mà còn kéo theo loạt hệ lụy: giảm ham muốn, khô rát khi quan hệ, nguy cơ loãng xương, tim mạch, trầm cảm, thậm chí tăng tốc độ lão hóa toàn cơ thể.

Với phụ nữ sau tuổi 30, đặc biệt là khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, việc lắng nghe cơ thể và nhận diện những dấu hiệu bất thường càng trở nên quan trọng. Nên đừng bỏ qua 5 dấu hiệu cho thấy buồng trứng đang "già" đi cực nhanh dưới đây:

1. Chu kỳ kinh nguyệt thay đổi bất thường

Khi buồng trứng hoạt động yếu đi, quá trình phóng noãn và tiết hormone estrogen và progesterone sẽ rối loạn. Hậu quả là chu kỳ kinh nguyệt đến sớm, muộn, lượng máu nhiều hoặc ít bất thường. Đây là một trong những chỉ dấu rõ nhất cho thấy buồng trứng không còn vận hành ổn định. Với phụ nữ ngoài 30, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh, tình trạng rối loạn kinh nguyệt càng trở nên phổ biến và dễ bị bỏ qua.

2. Cơ thể lão hóa nhanh hơn bình thường

Buồng trứng suy yếu không chỉ tác động đến sức khỏe sinh sản mà còn kéo theo tốc độ lão hóa toàn thân. Da trở nên khô, sạm, dễ nhăn; tóc gãy rụng; xương khớp đau nhức do mật độ xương giảm. Đây là những dấu hiệu cảnh báo nội tiết estrogen suy giảm mạnh. Nếu chủ quan, phụ nữ có thể đối mặt với loãng xương, tim mạch và suy giảm miễn dịch sớm hơn nhiều so với tuổi.

3. Khả năng sinh sản suy giảm rõ rệt

Số lượng và chất lượng trứng giảm đi nhanh chóng khi buồng trứng lão hóa. Phụ nữ có thể thấy mình khó mang thai hơn dù không dùng biện pháp tránh thai. Nhiều trường hợp còn gặp tình trạng sảy thai liên tiếp do trứng kém chất lượng. Đây chính là lý do vì sao bác sĩ luôn khuyến cáo nữ giới sau 30 cần chủ động kiểm tra dự trữ buồng trứng nếu có kế hoạch sinh con.

4. Ham muốn tình dục giảm sút

Estrogen không chỉ điều hòa chu kỳ kinh nguyệt mà còn duy trì độ ẩm niêm mạc âm đạo. Khi hormone này sụt giảm, chị em dễ gặp khô rát, đau đớn khi quan hệ và dần mất hứng thú tình dục. Với nhiều phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, sự thay đổi này còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý và hạnh phúc vợ chồng.

5. Tâm lý dễ rơi vào bất ổn

Khi buồng trứng suy giảm chức năng, sự mất cân bằng nội tiết tố ảnh hưởng trực tiếp đến các chất dẫn truyền thần kinh trong não. Nữ giới thường thấy mình dễ cáu gắt, hay lo âu, thậm chí trầm cảm mà không rõ nguyên nhân. Tình trạng này gặp nhiều ở phụ nữ tiền mãn kinh, nhưng ngày càng có xu hướng trẻ hóa, khiến không ít chị em ngoài 30 đã bắt đầu phải đối mặt.