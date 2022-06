5 tiếng đồng hồ nắn biến dạng cột sống bẩm sinh cho bệnh nhân

Ê-kíp phẫu thuật đang tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh cột sống cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Căn bệnh vẹo cột sống bẩm sinh đã khiến bệnh nhân T.T.H.T. (sinh năm 2006, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị vẹo cột sống bẩm sinh, yếu hai chân, không thể đứng thẳng được, cột sống cong hình chữ C, vai trái thấp hơn vai phải, biến dạng lồng ngực.



Gần đây, triệu chứng khó thở tăng, bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám. Các bác sĩ đã khám, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

Phim chụp cột sống bệnh nhân trước phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Từ phim X-quang và CT dựng hình cột sống cho thấy, góc vẹo cột sống khoảng 107 độ. Đây là nguyên nhân chính gây chèn ép tim phổi, tủy sống ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, vận động, tính mạng của bệnh nhân. Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống cho bệnh nhân.



Trước hoàn cảnh kinh tế khó khăn của bệnh nhân, cùng sự quyên góp hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Bệnh viện Bãi Cháy quyết định phẫu thuật miễn phí giúp bệnh nhân thoát khỏi những biến chứng nguy hiểm của căn bệnh vẹo cột sống, lấy lại sức khỏe, sự tự tin để hòa nhập cộng đồng.

Ca phẫu thuật nắn chỉnh biến dạng cột sống ngực cho bệnh nhân đã diễn ra thuận lợi, thành công nắn vẹo từ trạng thái 107 độ về 45 độ, đảm bảo thần kinh toàn vẹn sau 5 tiếng.

Ca phẫu thuật nắn chỉnh cột sống diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ. Ảnh: BVCC

Sau 10 ngày chăm sóc, điều trị hồi sức tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân đã cải thiện, tập đứng được trên giá khung, tiếp tục giai đoạn luyện tập phục hồi chức năng từ 6 tháng - 1 năm để đi lại bình thường.



Theo các bác sĩ, gù vẹo cột sống là căn bệnh khá phổ biến hiện nay, thường gặp ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Các nguyên nhân lớn gây bệnh vẹo cột sống có thể do tự phát vô căn, thường xuất hiện khi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì; nguyên nhân khác do dị tật bẩm sinh của cột sống như tật nửa thân đốt sống, dính đốt sống… gây nên vẹo cột sống, do di truyền, hoặc do tư thế ngồi học không đúng, mang vác quá nặng, chấn thương do tai nạn…

Bệnh nhân tập phục hồi sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Nếu không chữa trị kịp thời về lâu dài sẽ gây biến dạng nặng cột sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các cơ quan nội tạng khác như phổi, lồng ngực, gây suy hô hấp, đe dọa sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân. Vẹo cột sống còn ảnh hưởng lớn đến thẩm mĩ, khiến người bệnh tự ti, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt, cuộc sống.



Đối với bệnh lý vẹo cột sống, việc phát hiện sớm đóng vai trò quyết định hiệu quả điều trị, tránh các biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tính mạng của người bệnh. Ngay khi phát hiện các dấu hiệu như vai không đều, xương sườn lồi ra ở một bên, vòng eo không đều, chênh lệch chiều cao giữa hai bên hông, đường sống lưng cong hình chữ C, người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa phẫu thuật thần kinh cột sống, chỉnh hình để lên kế hoạch, giải pháp điều trị thích hợp, hiệu quả.