5 thứ trong nhà càng cố giữ, vận càng sa sút: Bỏ đi cho nhẹ đời

Trong đời sống hiện đại, ai cũng mong có một mái nhà bình yên để trở về, nơi có thể rũ bỏ mọi muộn phiền, sạc lại năng lượng sau những ngày mệt mỏi. Thế nhưng, có một điều ít ai nhận ra: đôi khi, chính những món đồ trong nhà lại âm thầm giam giữ năng lượng xấu, khiến cuộc sống nặng nề, bế tắc mà không hay biết.

Người xưa từng dạy: “Năm vật nên dứt, ngày tháng mới yên.” Câu nói ấy không chỉ nói về việc dọn dẹp, mà còn là bài học về buông bỏ chấp niệm cả với đồ vật lẫn cảm xúc trong lòng. Có những thứ tưởng chừng vô hại, nhưng càng giữ lại, vận khí càng trì trệ, gia đạo khó yên.

Dưới đây là 5 món đồ “càng giữ càng nghèo, càng bỏ càng hanh thông”, nếu còn trong nhà thì nên sớm dọn đi để không gian sống và tâm trí cùng được thanh lọc.

1. Đồ trang trí cũ kỹ, lỗi thời

Những món từng được coi là mốt của một thời, nay có thể đã lỗi thời và làm giảm năng lượng của không gian sống. Đặt chúng trong nhà không chỉ khiến không gian nặng nề, mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc, càng nhìn càng bức bối. Đừng tiếc rẻ, hãy để quá khứ nằm lại, mở đường cho năng lượng mới mẻ bước vào.

2. Gối cũ, sờn rách

Một chiếc gối dùng quá lâu không chỉ mất đi độ êm ái mà còn là nơi trú ngụ của hàng triệu vi khuẩn, bụi và nấm mốc. Giấc ngủ bị ảnh hưởng, sức khỏe suy giảm, tinh thần cũng uể oải. Thay gối mới không chỉ là đổi vật dụng mà còn là cách làm mới năng lượng cho chính bản thân mỗi sáng thức dậy.

3. Bát đĩa sứt mẻ

Theo phong thủy, đồ ăn uống bị mẻ tượng trưng cho sự đứt gãy, thiếu trọn vẹn. Dùng bát mẻ chẳng khác nào ăn bằng năng lượng rạn nứt, lâu dần vận khí của cả gia đình cũng suy. Hơn nữa, cạnh mẻ dễ gây thương tích. Thà ít mà lành, đừng giữ thứ xui xẻo trên bàn ăn.

4. Quần áo cũ không còn mặc được

Tủ chật ních áo quần của quá khứ chính là nơi kẹt năng lượng. Cứ giữ mãi để khi nào gầy lại mặc hay áo này có kỷ niệm, vô tình tự níu mình ở một giai đoạn đã qua. Hãy mạnh dạn lọc tủ, tặng lại hoặc bỏ đi những món không còn dùng được. Khi không gian được giải phóng, tâm cũng thấy nhẹ nhõm và mới mẻ hơn.

5. Ổ điện cũ, dây sạc hỏng

Đây là thứ nhiều người quên mất nhưng cực kỳ nguy hiểm. Ổ điện hỏng, dây sạc cũ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, rò điện. Đừng tiếc vài đồng mà giữ lại hiểm họa trong nhà. Hãy thay mới để an toàn và để dòng điện cũng như dòng năng lượng được lưu thông thông suốt.