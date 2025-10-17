5 thứ này mà chưa vứt khỏi nhà: Vận xui bám dai dẳng, nghèo hoàn nghèo

Người xưa nói “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” quả không sai. Nhưng ít ai biết rằng, một ngôi nhà dù rộng rãi, tiện nghi đến đâu mà chứa toàn những món đồ vô dụng, lỗi thời thì vẫn có thể khiến cuộc sống nặng nề, bế tắc. Nhiều người vẫn giữ thói quen của còn dùng được thì tiếc gì mà vứt, song chính sự tiếc của đó lại vô tình khiến ngôi nhà mất đi sinh khí, khiến vận may không thể tìm đến.

Theo kinh nghiệm của những người kỹ tính trong việc dọn dẹp và phong thủy học, có 5 món đồ nên loại bỏ khỏi nhà càng sớm càng tốt. Vứt đi không chỉ giúp không gian sáng sủa, sạch sẽ hơn mà còn mở đường cho năng lượng mới, cho những điều may mắn dễ dàng ghé đến.

1. Những món đồ trang trí cũ kỹ, lỗi thời

Thời gian thay đổi, gu thẩm mỹ của chúng ta cũng thay đổi theo. Những món đồ từng được coi là “đẹp và quý” cách đây chục năm như tượng gốm, lọ pha lê, đồ lưu niệm, bức tranh thêu – nay có khi lại trở thành thứ khiến căn nhà trông nặng nề và cũ kỹ. Giữ mãi những món trang trí ấy chẳng khác nào níu kéo quá khứ. Chúng không còn mang lại giá trị thẩm mỹ, mà ngược lại còn khiến không khí trong nhà trở nên bí bách, âm u. Khách đến chơi nhìn thấy cũng sẽ có cảm giác ngột ngạt, thậm chí đánh giá chủ nhà thiếu tinh tế, không chịu thay đổi.

Vì vậy, nếu có những món đồ như thế, bạn đừng ngần ngại loại bỏ. Hãy để không gian sống của mình được “thở”, và để nguồn năng lượng mới có cơ hội chảy vào nhà.

2. Gối cũ, gối rách

Một chiếc gối tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là thứ gắn bó với bạn suốt một phần ba cuộc đời. Gối đã cũ, mất độ đàn hồi hoặc rách vỏ không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn là ổ chứa của bụi bẩn, tế bào chết và vi khuẩn.

Ngủ trên gối bẩn lâu ngày, da đầu dễ ngứa, mặt dễ nổi mụn, còn cổ vai thì đau mỏi triền miên. Giấc ngủ không sâu khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, công việc kém hiệu quả. Tất cả đều kéo theo vận khí giảm sút.

Thế nên, nếu chiếc gối đã xẹp, bạc màu hoặc rách vỏ, tốt nhất nên thay ngay. Đôi khi, một chiếc gối mới cũng có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, khỏe hơn, và thấy cuộc sống nhẹ nhõm hẳn.

3. Bát đĩa sứt mẻ

Nhiều người thường nghĩ, bát chỉ sứt một chút thì dùng vẫn được. Nhưng trong quan niệm dân gian, bát đĩa sứt mẻ là dấu hiệu của sự thất thoát, rạn nứt, báo hiệu tài khí khó giữ. Hơn nữa, ăn bằng bát nứt hay đĩa mẻ còn tiềm ẩn nguy hiểm: chỉ một sơ suất nhỏ, mép sứ có thể làm trầy môi hoặc đứt tay.

Ăn uống vốn là việc mang ý nghĩa sum vầy, hạnh phúc. Đừng để những món đồ xấu vận ảnh hưởng đến bữa cơm của cả nhà. Tốt nhất, hãy mạnh dạn vứt bỏ và thay bằng bộ bát đĩa lành lặn, tươi mới. Giữ lại chỉ thêm nặng lòng và khiến ngôi nhà kém phần ấm cúng.

4. Quần áo cũ, không còn mặc

Trong tủ đồ của mỗi người, có lẽ ít nhất một nửa là quần áo để dành: cái thì chật, cái thì rộng, cái lỗi mốt hoặc sờn cũ. Ta luôn nghĩ “để đó biết đâu mặc lại được”, nhưng thực tế, càng giữ nhiều thì tủ càng chật, mà năng lượng trong nhà lại càng trì trệ.

Theo phong thủy, quần áo cũ là vật chứa năng lượng của người mặc. Giữ lại quá nhiều chẳng khác nào lưu giữ khí cũ, đôi khi cả những điều không may của quá khứ. Hơn nữa, quần áo để lâu dễ ẩm mốc, tích bụi, sinh ra mạt và vi khuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Thay vì tiếc rẻ, hãy thử một lần mạnh tay dọn tủ, cho đi hoặc bỏ đi những món đồ không còn dùng nữa. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, thoải mái và bất ngờ vì khoảng trống mới mở ra – cả trong tủ lẫn trong tâm trí.

5. Ổ cắm, dây điện cũ

Đây là món đồ nhiều người ít để ý nhất, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn nhất. Ổ cắm hoặc dây điện để lâu không dùng rất dễ bị oxy hóa, hở mạch, rò điện. Sử dụng những thiết bị như vậy có thể làm hỏng đồ điện, thậm chí gây cháy nổ, hậu quả mà không ai muốn đối mặt.

Nếu thấy ổ cắm đã ngả màu, dây bị sờn, hoặc phích lỏng lẻo, hãy thay ngay. Đừng tiếc vài chục nghìn mà đánh đổi sự an toàn của cả gia đình. Khi mua mới, nên chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và độ bền.



