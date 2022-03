5 thói quen đơn giản về tiền bạc giúp bạn tiết kiệm một cách dễ dàng mà cuộc sống vẫn thoải mái, hạnh phúc

Vì đặt mục tiêu giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng và vật chất nên trong 2 năm qua tôi đã áp dụng và đúc kết được một số nguyên tắc về cách sử dụng tiền hợp lý và tiết kiệm. Bạn có thể lắng nghe và áp dụng xem có đạt hiệu quả giống như tôi hay không:

1. Mua những gì bạn cần, không phải những gì bạn muốn

Hãy suy nghĩ về nó trước khi đặt hàng. Mặt hàng bạn muốn mua có thể được sử dụng ngay bây giờ hoặc trong tương lai gần? Nếu không, nhất định không mua.

Có nhiều thứ bạn thích và có nhiều thứ bạn muốn. Bỏ lại những ham muốn và ám ảnh vật chất. Miễn là bạn không cần thứ đó, không có gì khác biệt giữa việc giữ nó trong nhà hay trong cửa hàng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nghĩ rằng nó có thể được sử dụng trong tương lai? Sau đó mua nó khi bạn không thể sử dụng nó. Tin tôi đi, thói quen này có thể giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều khoản chi tiêu không cần thiết!

2. Chấm dứt tình trạng chi tiêu bốc đồng

Các nhãn hàng sẽ cố gắng hết sức để khơi dậy cảm hứng thôi thúc mua hàng của bạn. Nhiều khi, những sản phẩm bạn mua theo sự bốc đồng thường khiến bạn không thích hoặc bạn không thể sử dụng chúng. Cũng giống như quần áo tôi mua theo kiểu bốc đồng, những món đồ trang trí trong nhà hay nhiều món đồ trẻ em mua cho con giờ đã chất đống ở các góc tường với lớp bụi dày đặc.

Nếu lúc đó bạn cảm thấy thực sự thích thì cho vào giỏ hàng trước, 1 tuần sau quay lại giỏ hàng xem lại, bạn sẽ thấy lúc đó mình xóa được rất nhiều thứ không cần thiết, không sử dụng tới. Bởi vì sự tự chủ của một người có thể được trau dồi từ từ, nếu bạn có thể kiểm soát những suy nghĩ mua sắm bốc đồng của mình, bạn đã phát triển khả năng trì hoãn việc thỏa mãn ham muốn của mình.

3. Đừng tiêu tiền cho hiện tại, hãy tiêu tiền cho tương lai

Thẻ tín dụng giúp bạn chi tiêu nhưng bạn phải trả lại, nó không phải là tiền của bạn. Hãy nhớ kĩ điều đó. Trên thực tế, tiêu dùng trả góp, thẻ tín dụng không những không tiết kiệm được tiền mà còn dễ hình thành thói quen tiêu dùng xấu, theo thời gian, khái niệm tiền bạc ngày càng mờ nhạt, khi nợ nần chồng chất ngày càng lớn như quả cầu tuyết, dễ gây ra vấn đề rắc rối cho tín dụng cá nhân.

4. Bắt đầu chuyển từ tiêu dùng thành đầu tư

Khi mua một thứ gì đó, bạn phải tính đến tính thực tế của thứ này. Sau khi bạn mua sẽ là một điểm cộng hay điểm trừ trong cuộc sống hiện tại. Dấu cộng là đầu tư, dấu trừ là tiêu dùng.

Ví dụ: Tôi đã mua một chiếc máy giặt. Mặc dù nó có giá đắt, nhưng tôi có thể tiết kiệm ít nhất hai giờ mỗi ngày. Tôi có thể đọc và viết trong hai giờ này. Đây là một khoản đầu tư.

Một ví dụ khác là mua một chiếc điện thoại di động mới nhất, bạn phải trả góp hàng tháng và điện thoại di động thì là món đồ mất giá rất nhiều, đây là một dấu trừ, đó là tiêu dùng.

5. Khi tiêu dùng, hãy thận trọng với các chi phí phát sinh

Trên thực tế, đối với hầu hết mọi người, việc có 1 hoặc 2 đợt mua sắm lớn mỗi năm là điều không thể tránh khỏi. Đối với một khoản chi lớn, chúng ta phải cân nhắc trước xem phần chi phí phát sinh sau đó có thể trang trải được hay không.

Ví dụ, nếu ban đầu bạn muốn mua một chiếc ô tô 1 tỷ, bạn có thể mua một chiếc ô tô 500 triệu với khoản vay thông qua giao tiếp với nhân viên bán hàng, sau đó bạn cần trả phí đậu xe, phí bảo trì, phí xăng và trả góp khoản tiền còn thiếu hàng tháng + lãi suất. Bạn có đủ khả năng chi trả những chi phí tiếp theo này hay không và liệu bạn có thể chịu được áp lực tương ứng khi vận hành chúng hay không, cần phải được xem xét cẩn thận.

6. Hãy học cách khiêm tốn và sự giàu có thực sự sẽ không thể hiện ra ngoài

Một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, một chiếc túi hay thậm chí chỉ là một chiếc iPhone,... dù sản phẩm có đắt đến đâu, nó cũng không thể trở thành biểu tượng cho địa vị của chúng ta.

Bởi vì giá trị của một người nằm ở chỗ bạn có thể giúp được bao nhiêu người, bạn có thể thay đổi điều gì và bao nhiêu người có thể tin tưởng bạn. Đây là cách bạn xây dựng hình tượng cá nhân, cách đó mới giúp bạn là biểu tượng của mọi người. Do đó, giá trị của con người bạn mới là nơi cần dành thời gian, tiền bạc và năng lượng để đầu tư.

Nói một cách dễ hiểu, khi bạn chưa đạt được tự do về thời gian, tự do tiền bạc và tự do đi lại, hãy cứ làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền hơn, tiêu ít hơn và tiết kiệm.

Nếu bạn thực sự muốn tiêu tiền, hãy nhớ cách sử dụng nó đúng đắn nhất: Mua tài sản chứ không phải nợ, mua thứ bạn cần chứ không phải thứ bạn muốn.

Chia sẻ 5 mẹo tiết kiệm tiền mà tôi thường áp dụng:

- Thu nhập hàng tháng được chia thành ba phần bằng nhau: Chi phí sinh hoạt, tiền tiết kiệm, quỹ dự phòng.

- Thiết lập thẻ ngân hàng liên kết với thẻ lương và đặt khoản khấu trừ mặc định để tiết kiệm bắt buộc vào ngày hôm sau thẻ sẽ trừ. (Thẻ này không cho phép cón giao dịch trực tuyến nào).

- Chỉ có một thẻ tín dụng và xem hóa đơn tiêu dùng mỗi ngày.

- Lập "danh sách wishlist" và ghi những thứ bạn muốn trong hai tuần trước khi quyết định có mua chúng hay không.

- Kiểm tra ghi chép chi tiêu hàng ngày và rà soát để giảm các chi phí không cần thiết.

Theo 360doc

https://afamily.vn/5-thoi-quen-don-gian-ve-tien-bac-giup-ban-tiet-kiem-mot-cach-de-dang-ma-cuoc-song-van-thoai-mai-hanh-phuc-20220228151245424.chn