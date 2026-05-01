5 thói quen đi siêu thị khiến bạn tiêu nhiều hơn mà không nhận ra

1. Đi siêu thị khi đang đói

Các nghiên cứu hành vi tiêu dùng cho thấy khi cơ thể thiếu năng lượng, não có xu hướng ưu tiên thực phẩm giàu đường, chất béo hoặc đồ ăn chế biến sẵn. Điều này khiến bạn dễ mua thêm bánh kẹo, snack hoặc thực phẩm không nằm trong danh sách ban đầu.

Hệ quả là giỏ hàng tăng thêm vài món nhỏ, nhưng tổng hóa đơn có thể tăng 10–20%. Nếu duy trì thói quen này mỗi tuần, số tiền phát sinh mỗi tháng không hề nhỏ.

Gợi ý: Ăn nhẹ trước khi đi siêu thị hoặc đi vào khung giờ không quá đói để giảm mua theo cảm xúc.

2. Không lập danh sách mua sắm

Nhiều người đi siêu thị với tâm lý “thiếu gì mua nấy”. Tuy nhiên, cách mua sắm không kế hoạch dễ khiến bạn bị hấp dẫn bởi các chương trình khuyến mãi hoặc các sản phẩm trưng bày bắt mắt.

Không có danh sách cụ thể, bạn có thể mua trùng thực phẩm, mua quá nhiều hoặc mua những món thực tế chưa cần dùng đến.

Gợi ý: Lập danh sách theo nhóm: thực phẩm tươi, đồ khô, đồ gia dụng… Điều này giúp kiểm soát số lượng và hạn chế mua bốc đồng.

3. Bị thu hút bởi chương trình khuyến mãi “mua nhiều rẻ hơn”

Các combo kiểu “mua 2 tặng 1” hoặc “giảm giá khi mua số lượng lớn” thường tạo cảm giác tiết kiệm. Nhưng nếu sản phẩm không thực sự cần thiết hoặc khó sử dụng hết trước hạn, bạn vẫn đang chi nhiều hơn mức cần thiết.

Không ít gia đình mua dư đồ ăn khô, gia vị hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân chỉ vì mức giá hấp dẫn.

Gợi ý: Chỉ mua combo khi chắc chắn sẽ sử dụng hết trong thời gian hợp lý.

4. Lấy xe đẩy quá lớn

Một chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng rõ rệt: xe đẩy càng lớn, xu hướng mua càng nhiều. Khi giỏ hàng còn trống, nhiều người có cảm giác cần “bổ sung thêm” để chuyến mua sắm trở nên “xứng đáng”.

Đây là hiệu ứng tâm lý phổ biến trong bán lẻ, khiến người mua dễ thêm 2–3 món không thật sự cần.

Gợi ý: Nếu chỉ mua ít đồ, hãy dùng giỏ xách thay vì xe đẩy.

5. Mua theo cảm xúc sau giờ làm

Sau một ngày làm việc căng thẳng, nhiều người có xu hướng “tự thưởng” bằng một món ăn ngon, đồ uống hoặc sản phẩm tiện lợi. Việc mua sắm trở thành cách giải tỏa cảm xúc, thay vì đáp ứng nhu cầu thực tế.

Khoản chi nhỏ mỗi lần có thể không đáng kể, nhưng cộng dồn theo tháng có thể lên tới vài trăm nghìn đồng.

Gợi ý: Tách bạch giữa chi tiêu cần thiết và chi tiêu giải trí để tránh mất cân đối ngân sách.

Tóm lại, chi tiêu tại siêu thị không chỉ phụ thuộc vào giá cả mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen và tâm lý mua sắm. Chỉ cần thay đổi một vài hành vi nhỏ, bạn có thể giảm đáng kể số tiền phát sinh mỗi tháng mà vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt.