5 tháng tuổi con mắc hội chứng West, mẹ trẻ kể lại hành trình chữa bệnh cùng con đẫm nước mắt

BS Trương Hữu Khanh (Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) cho biết, hội chứng West là căn bệnh khó phát hiện, chỉ đi khám mới rõ và điều trị mất rất nhiều thời gian. Đây là một loại động kinh ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh. Tên gọi của bệnh được đặt theo tên của bác sĩ phát hiện ra nó. Ngoài ra, các chuyên gia cũng có nhiều tên gọi khác nhau cho nó như: Chứng co thắt trẻ sơ sinh, hội chứng co thắt trẻ sơ sinh liên kết với nhiễm sắc thể X...

Hội chứng West có biểu hiện là những cơn co giật gấp người, dễ nhầm lẫn với những cơn giật mình. Ở một số trẻ, lưng thường uốn cong và tay chân duỗi thẳng. Những cơn co giật này chỉ tồn tại trong vài giây nhưng xảy ra thành chùm, được gọi là cụm co giật.

BS Trương Hữu Khanh chia sẻ, không có cách nào để phòng chống hội chứng West. Theo chuyên gia, nếu thấy con có biểu hiện, triệu chứng nghi ngờ thì tốt nhất nên đưa đi khám sớm. Căn bệnh này chỉ có kết luận chắc chắn nếu được khám trực tiếp bằng việc đo điện não đồ tại bệnh viện.

"Việc phát hiện sớm giúp con bạn được điều trị sớm. Bởi hội chứng West được đánh giá có thời gian điều trị kéo dài nên càng can thiệp sớm càng tốt", BS Khanh nói.