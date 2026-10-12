5 sao nam hàng đầu của Cbiz hiện nay: Số 1 gây tranh cãi vẫn lấn át Tiêu Chiến, Dương Dương

Tốc độ thay đổi của showbiz Hoa ngữ luôn nhanh hơn tưởng tượng. Những nhóm ngôi sao từng được xem là ổn định cũng bắt đầu có sự xáo trộn khi thế hệ diễn viên mới liên tục vươn lên. Trong bảng xếp hạng các sao nam được quan tâm nhất hiện nay do Sohu bình chọn, Tiêu Chiến bất ngờ đứng thứ 2 thay vì vị trí dẫn đầu quen thuộc. Trong khi đó, người chiếm ngôi đầu lại là Trương Lăng Hách, nam diễn viên đang có bước tiến đáng chú ý trong những năm gần đây.

1. Trương Lăng Hách

Người đứng đầu bảng xếp hạng là Trương Lăng Hách, cái tên đang có tốc độ phát triển đáng chú ý trong thế hệ diễn viên trẻ. Thương Lan Quyết, Ninh An Như Mộng là những tác phẩm giúp Trương Lăng Hách được khán giả biết tới. Sau đó, Vân Chi Vũ, Độ Hoa Niên và Trục Ngọc tiếp tục giúp nam diễn viên mở rộng độ nhận diện, đặc biệt ở dòng phim cổ trang.

Tuy nhiên, vị trí số 1 lần này cũng gây tranh cãi. Trong năm nay, Trương Lăng Hách từng vướng những ý kiến trái chiều xoay quanh biệt danh "tướng quân kem nền", xuất phát từ việc lớp makeup quá dày bị cho là không phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện khi đóng Trục Ngọc. Chỉ có điều, tranh cãi về tạo hình không hoàn toàn làm lu mờ đà phát triển của Trương Lăng Hách. Ngược lại, việc liên tục có tác phẩm mới và sở hữu những vai diễn tạo được thảo luận giúp anh duy trì độ hot trong nhóm diễn viên trẻ.

2. Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhiều năm liên tục nằm trong nhóm nam nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz. Thành công của Trần Tình Lệnh và nhân vật Ngụy Vô Tiện từng đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau đó.

Năm 2025, Tàng Hải Truyện tiếp tục mang đến cho Tiêu Chiến một dấu ấn đáng chú ý. Vai diễn trong tác phẩm giúp anh nhận được một số đề cử, đồng thời cho thấy ngôi sao 9x vẫn đang cố gắng thay đổi hình tượng và khẳng định vị trí bằng tác phẩm thay vì chỉ dựa vào sức nóng từ quá khứ. Việc chỉ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng lần này vì thế cũng gây bất ngờ, đặc biệt khi Tiêu Chiến từng có thời gian giữ vị trí dẫn đầu khá ổn định.

3. Dương Dương

Dương Dương vẫn là cái tên có độ nhận diện cao trong nhóm nam thần Hoa ngữ. Anh từng tạo dấu ấn mạnh qua Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh với 2 nhân vật Tiêu Nại và Vu Đồ. Đây đều là những hình tượng nam chính được khán giả yêu thích và góp phần củng cố vị trí của Dương Dương trong dòng phim tình cảm hiện đại.

Sau đó, anh cố gắng mở rộng phạm vi diễn xuất thông qua những tác phẩm như Phàm Nhân Tu Tiên hay Đặc Chiến Vinh Diệu, thử sức với các thể loại có yêu cầu khác biệt về hình tượng. Dù một số tác phẩm sau này gây tranh cãi về chất lượng, Dương Dương vẫn duy trì lượng người hâm mộ lớn và mức độ nhận diện cao. Vì vậy, anh tiếp tục nằm trong nhóm đầu của bảng xếp hạng, lần này đứng thứ 3.

4. Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác là một trong số ít nghệ sĩ Hoa ngữ hoạt động đồng thời ở nhiều lĩnh vực. Anh có thể ca hát, nhảy, đóng phim, tham gia lĩnh vực thời trang và thậm chí theo đuổi đua xe, tạo nên hình ảnh cá nhân khá đặc trưng.

Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở thành một trong những lưu lượng nổi bật. Nhưng thay vì chỉ tiếp tục đóng phim cổ trang thần tượng, anh liên tục thử sức với những đề tài khác. Phong Khởi Lạc Dương, Truy Phong Giả hay các tác phẩm điện ảnh như Vô Danh, Trường Không Chi Vương giúp anh mở rộng hình ảnh và tiến sâu hơn vào dòng phim chính kịch. Dù vậy, tốc độ ra mắt tác phẩm không quá dày, khiến mức độ xuất hiện của anh có thời điểm bị gián đoạn.

5. Dịch Dương Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ là một trong những đại diện nổi bật nhất của thế hệ diễn viên sinh sau năm 2000. Từ một thành viên nhóm nhạc thần tượng, anh từng bước chuyển hướng sang điện ảnh và xây dựng hình ảnh của một diễn viên thực lực.

Những tác phẩm như Em Của Thời Niên Thiếu, Mãn Giang Hồng hay Tôi Nhỏ Bé giúp Dịch Dương Thiên Tỉ sở hữu loạt vai diễn có chiều sâu. Anh cũng nhiều lần được ghi nhận tại các giải thưởng điện ảnh, qua đó củng cố vị trí trong nhóm diễn viên trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao. Việc đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng lần này không phản ánh sự giảm sút về năng lực mà phần nào liên quan đến việc anh ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và có độ phủ sóng trực tuyến thấp hơn một số đồng nghiệp.