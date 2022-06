5 sao Hàn thực hiện cảnh mạo hiểm mà không cần đóng thế: Jeon Ji Hyun quá bạo nhưng vẫn thua trùm cuối

Dùng diễn viên đóng thế là điều dễ hiểu, nhất là với các diễn viên chính, khi họ phải đảm bảo sức khỏe để tiến độ làm phim không bị ảnh hưởng. Thế nhưng ở màn ảnh Hàn vẫn có những diễn viên đình đám tự mình thực hiện những cảnh quay nguy hiểm, không cần đến sự hỗ trợ của diễn viên đóng thế, thậm chí còn khiến bản thân bị thương để cảnh quay chân thật hơn.

Trong sự nghiệp của mình, Jeon Ji Hyun từng khá nhiều lần thử sức với phim hành động. The Thieves đóng cùng "cụ giáo" Kim Soo Hyun là một trong số đó. Trong phim Jeon Ji Hyun có khá nhiều cảnh hành động, đặc biệt là những cảnh đu dây, chạy trốn từ tòa nhà này sang tòa nhà khác vì nhân vật của cô là một siêu trộm. Một trong số những cảnh phim đó được "mợ chảnh" tự mình thực hiện. Cụ thể ở phân cảnh này, Jeon Ji Hyun tự nhảy từ ban công xuống tầng dưới mà ly rượu trên tay vẫn còn nguyên, biểu cảm cũng không hề có sự sợ hãi. Khi biết thông tin này, khán giả phải trầm trồ thán phục vì nữ diễn viên quá liều.

2. Jo Jung Suk

Trong bộ phim Jealousy Incarnate (Bộ Đôi Đài Truyền Hình), Jo Jung Suk vào vai Lee Hwa Shin, một phát thanh viên truyền hình đình đám bỗng dưng lâm vào cảnh bi hài khi phát hiện mình bị ung thư vú. Ngoài việc phải mặc áo ngực như phụ nữ, Jo Jung Suk còn phải thực hiện một cảnh kiểm tra vòng một với các thiết bị y tế "hàng real". Và thay vì chỉ diễn cho xong, ở cảnh phim này, Jo Jung Suk đã thực sự tham gia vào cuộc kiểm tra. Trong buổi họp báo ra mắt phim, anh chia sẻ: "Tôi đã thực sự tham gia cuộc kiểm tra. Nó rất đau đớn".

3. Jung Woo Sung

The Good, The Bad, The Weird là bộ phim có khá nhiều cảnh hành động, rượt đuổi, đấu súng và Jung Woo Sung thì đã tự mình thực hiện đa phần những cảnh hành động của mình. Một trong số đó là phi ngựa, xoay súng. Trong rất nhiều bộ phim, các diễn viên thường cưỡi ngựa giả hoặc dùng đóng thế nhưng trong cảnh phim này, Jung Woo Sung lại tự tin phi ngựa rất nhanh, xoay khẩu súng vô cùng điệu nghệ.

4. Park Shin Hye

Park Shin Hye dù đã đóng phim lâu năm nhưng vẫn thường xuyên bị chê bai rằng không chịu thay đổi, chỉ thích những vai diễn an toàn, nhẹ nhàng. Ít ai ngờ rằng cô lại dám tự mình thực hiện những cảnh hành động nặng đô trong bộ phim Doctors. Trong phim, Park Shin Hye vào vai một bác sĩ tài năng với vẻ ngoài dịu dàng nhưng nội tâm vô cùng nổi loạn. Ngoài cảnh hành động này, cô cũng phải tham gia diễn xuất trong khá nhiều cảnh phẫu thuật, máu me.

5. Lee Jun Ki

Lee Jun Ki nổi tiếng là một diễn viên có máu liều, không ngần ngại thực hiện những cảnh quay khó. Trong bộ phim Two Weeks, anh vào vai một người đàn ông bị buộc tội giết người và phải dùng 2 tuần ít ỏi để chứng minh sự trong sạch cho mình. Với vai diễn này, Lee Jun Ki phải thực hiện không ít cảnh hành động, thậm chí còn có cảnh nhân vật bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Khán giả rất ngạc nhiên khi Lee Jun Ki đã tự mình thực hiện cảnh phim này thay vì dùng đóng thế, thậm chí là tượng sáp. Anh từng chia sẻ mình rất lo sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng khi thực hiện cảnh quay này.

"Có một tình tiết, nhân vật của tôi bị chôn vùi trong các lớp đất đá. Khi nhìn thấy các nhân viên chuẩn bị bối cảnh, tôi đã bắt đầu lo lắng. Tôi còn sợ rằng nếu làm không tốt thì chắc mình sẽ chết ở dưới đó mất thôi. May mắn là tôi được hợp tác cùng một ê-kíp chuyên nghiệp nên mọi chuyện đều diễn ra ổn thỏa." - nam diễn viên họ Lee hào hứng kể lại.



Chỉ có phần mũi của Lee Jun Ki là lộ ra khỏi lớp đất

Nguồn: Tổng hợp

