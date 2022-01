Ông xã của "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori đứng đầu BXH sao Hàn giàu có "giả nghèo" thành công nhất

Mới đây, trang web cổng thông tin DC Inside và công ty tìm kiếm hương vị MyCelebs đã công bố bảng xếp hạng "Hóa ra ngôi sao này sinh ra trong một gia đình giàu có".

Lee Sang Soon - ông xã của Lee Hyori đứng đầu bảng xếp hạng. Trước đó, cộng đồng mạng đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện Lee Sang Soon xuất thân trong một gia đình giàu có. Ở tập đầu tiên của chương trình Foodie and Beardie, Lee Hyori đã kể câu chuyện về một nhà hàng nổi tiếng ở Busan. Rain và Noh Hong Chul đều ngạc nhiên khi biết đó là nhà hàng do gia đình Lee Sang Soon làm chủ. Theo lời của Lee Sang Soon, anh và Lee Hyori thường đến đó sống hầu như mỗi mùa hè.

Lee Sang Soon đứng đầu bảng xếp hạng "Hóa ra ngôi sao này sinh ra trong một gia đình giàu có".

Được biết nhà hàng của gia đình Lee Sang Soon là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Busan. Thậm chí, nhà hàng còn có chi nhánh ở Manhattan, New York và được chọn là một trong 10 nhà hàng hàng đầu tại New York do New York Times công bố. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã thể hiện sự bất ngờ về gia thế của Lee Sang Soon: "Điều đó giải thích tại sao anh ấy luôn tỏ ra rất thoải mái", "Lee Sang Soon hóa ra là một người đàn ông giàu có", " Tôi không sống ở Busan, nhưng tôi biết nơi đó. Chẳng phải nó cực kỳ nổi tiếng sao? ".

Ham Yeon Ji và Tzuyu.

Xếp sau Lee Sang Soon là Ham Yeon Ji - nữ diễn viên nhạc kịch có bố là Chủ tịch Ottogi Ham Young Joon. Hiện tại, Ham Yeon Ji đang hoạt động với tư cách Youtuber. Ít ai biết rằng nữ diễn viên thuộc giới chaebol được nhiều người ngưỡng mộ. Tzuyu - thành viên của nhóm nhạc nữ Twice đứng ở vị trí thứ ba. Bố mẹ của Tzuyu là doanh nhân thành công trong việc mở một số quán cà phê và phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ quy mô lớn. Các vị trí tiếp theo thuộc về Jang Won Young, Lisa và Jung Hae In.

