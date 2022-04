Visual sao Hàn khi gỡ lớp filter làm đẹp trên phim: Song Hye Kyo lộ dấu hiệu tuổi tác, Song Joong Ki "mãi mận"

Không chỉ chụp ảnh mới có filter, ngay cả các bộ phim truyền hình Hàn cũng sử dụng tới "công nghệ làm đẹp" này trong khâu hậu kỳ để các diễn viên trông lung linh hơn. Và sẽ ra sao nếu các diễn viên mất đi lớp filter này?

Song Joong Ki

Ở Vincenzo, Song Joong Ki khoe trọn vẹn vẻ ngoài đẹp hơn hoa của mình, dù vào vai mafia nhưng gương mặt anh chàng đúng chuẩn "búng ra sữa", không có bất kì khuyết điểm nào. Ở những clip quảng bá, hậu trường phim, tuy không tới nỗi láng mịn tuyệt đối nhưng nhìn chung Song Joong Ki vẫn đẹp xuất sắc, gương mặt không hề giống một người ở độ tuổi U40.

Hình ảnh trên phim (trái) và ngoài đời (phải)

Now, We Are Breaking Up là bộ phim vô cùng nhàm chán nhưng không thể phủ nhận nhan sắc cực phẩm trên phim của Song Hye Kyo. Khi bỏ bộ lọc filter, gương mặt Song Hye Kyo vẫn xinh đẹp, tươi tắn nhưng vẫn có cảm giác tuổi tác, làn da không được sáng mịn như trong phim.

Lee Ji Ah

Tham gia Penthouse khi đã ngoài 40 nhưng nhan sắc của Lee Ji Ah vẫn đẹp xuất sắc, không ai dám tin cô đã 43 tuổi. Những hình ảnh khi đi show hay ở hậu trường phim của Lee Ji Ah cũng khá trẻ trung, tuy nhiên làn da không được láng mịn như trên phim, phần cuồng thâm và bọng mắt khá rõ nét. Dù vậy so với độ tuổi 43 thì nhan sắc này vẫn xứng đáng điểm 10.



Nguồn: Tổng hợp