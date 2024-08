5 phim ngôn tình hay nhất màn ảnh Hàn: Số 1 là tượng đài khó ai có thể thay thế

1. My Love From The Star



Câu chuyện của cặp đôi "cụ giáo" Do Min Joon (Kim Soo Hyun) và "mợ chảnh" Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun) đã làm rung động khán giả nhiều thế hệ. Ở thời điểm lên sóng, hiếm thấy một nữ chính nào tính cách hơi "ngáo" nhưng lại tỏ ra "sĩ" đến cùng, sống đơn giản mà lạc quan, vui vẻ như "mợ" Song Yi. Nam chính lại có xuất thân khó ai mà so bì được đó là một người ngoài hành tinh, đã sống ở trái đất nhiều năm và luôn tìm kiếm hình bóng mối tình đầu.

My Love From The Star trở thành một hiện tượng làm bùng nổ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả quốc tế. Mở đầu với rating đáng gờm đạt 18,5% và đạt đỉnh tới 33,2%. Khó mà kiếm được đối thủ nào vượt qua My Love From The Star bởi đây là trở thành một tượng đài khó thay thế trong lòng khán giả.

2. Healer







Ra mắt vào năm 2014, Healer gồm 20 tập phim xoay quanh anh chàng Seo Jung Hoo (Ji Chang Wook), biệt hiệu là Healer - là "chân chạy vặt" vào ban đêm và sống tách biệt với mọi người. Duyên số trong một lần làm việc, Jung Hoo tiếp cận cô nhà báo Chae Young Shin (Park Min Young), thông minh mà còn đem lòng yêu một người mà chưa bao giờ thấy mặt, đó là Healer.

Bất cứ ai xem Healer đều sẽ "đổ rầm" vì ánh mắt đượm buồn, tình tứ của Ji Chang Wook và cách cặp đôi Jung Hoo, Young Shin yêu nhau sao mà ngọt ngào đến gato. Bộ phim đã nhận giảii Best Drama và Best Couple do DramaFever bình chọn, Ji Chang Wook và Park Min Young ẵm ngay giải Best Couple vào năm 2014.





3. Pinocchio





Pinocchio khai thác đề tài về góc khuất của nghề phóng viên với nhưng phân đoạn căng thẳng nhưng bên cạnh đó là câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ của Choi Dal Po (Lee Jong Suk) và Choi In Ha (Park Shin Hye) trong hành trình hướng tới ước mơ. Do vô tình được ông nội của In Ha nhận nuổi, Dal Po trở thành người bác cùng tuổi của In Ha. Cả 2 lớn lên bên nhau, đều muốn trở thành phóng viên nhưng mục tiêu lại khác nhau. Dal Po muốn tìm ra sự thật về quá khứ của mình sau khi tin sai lệch do một nhà báo đầy tham vọng đưa ra đã hủy hoại gia đình anh. Mặt khác, In Ha lại thần tượng mẹ cô, một phóng viên truyền hình bận rộn và đó là cách cô tìm kiếm sự chấp thuận của người mẹ ấy, nhưng trở ngại duy nhất là In Ha không thể nói dối. Cô mắc phải "hội chứng Pinocchio", khiến cô bị nấc mỗi khi nói dối.

Vào thời điểm lên sóng, bộ phim ghi nhận mức rating cao nhất đạt tới 16,7% cùng 8 chiếc cúp vàng danh giá lần lượt cho Lee Jong Suk và Park Shin Hye. Cả 2 còn nhận giải cặp đôi đẹp nhất cực xứng đáng với chemistry "tình bể bình" trong bộ phim.





4. It's Okay, That's Love





Một câu chuyện tình yêu rung động và chữa lành của nhà văn tên Jang Jae Yeol (Jo In Sung) và bác sĩ tâm lý tên Ji Hae Soo (Kong Hyo Jin), "It's Ok, That's Love" chạm đến trái tim người xem bằng những thước phim đầy cảm xúc. Jae Yeol với những thương tổn từ thời thơ ấu, dẫn đến việc anh mắc các những bệnh lý, còn Hae Soo cũng đang phải đối mặt với gánh nặng tình cảm. Hai con người với những tổn thương riêng, họ gặp nhau, ở bên nhau và cùng "chữa lành" để đi đến một kết thúc ngọt ngào.

It's Okay, That's Love đi trước cả thời đại khi cực kì khéo kéo trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tinh thần. Bộ phim không hề mang nặng yếu tố tâm lý mà lồng ghép và những phân cảnh quá đỗi nhẹ nhàng và hài hước để cuối cùng truyền đến thông điệp "Cứ yêu đi, không sao mà".

5. Jang Bo-ri Is Here!





Công chiếu lần đầu vào năm 2014, bộ phim có sự tham gia của Oh Yeon Seo, Kim Ji Hoon, Lee Yu Ri và Oh Chang Seok. Phim kể về cuộc cạnh tranh giữa hai người kế nhiệm một cửa hàng hanbok nổi tiếng và một cuộc chiến kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Jang Bo-ri Is Here! đạt mức rating cao đến mức không thể tin được là 37,3% và ôm trọn 14 chiếc cúp vàng danh giá từ năm 2014 đến 2015. Bộ phim còn được Nhật Bản và Việt Nam remake lại sau nhiều năm lên sóng chứng tỏ sức nhiệt của Jang Bo-ri Is Here! không hề giảm dù đã 10 năm trôi qua.